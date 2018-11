Rebecca Corbett, redaktör och chef för grävjournalistik på New York Times, hade arbetat med Harvey Weinstein-avslöjandena i ett halvår tillsammans med reportrarna Jodi Kantor och Megan Twohey. Den 5 oktober 2017 var det dags att publicera. De jobbade in i det sista. Reportrarna hade gått hem vid midnatt, men Rebecca Corbett stannade hela natten på redaktionen i New York, jobbade igenom texten om och om igen, tog en snabb dusch på hotellrummet (hon bor i Baltimore och pendlar) på morgonen och gick sedan direkt tillbaka till jobbet. Weinstein hade fått en absolut deadline för att svara på deras frågor, fem minuter sent trillade hans mejl till slut in. Frenetiskt dikterade Corbett från mejlet för att de skulle hinna färdigt.

Så tryckte de på publiceringsknappen.

– Vi kan ha slappnat av under några ögonblick direkt efteråt, säger hon och skrattar.

– Men sedan började reportrarna ringa samtal igen.

Historien om hur filmmogulen Harvey Weinstein inte bara utsatt kvinnor för övergrepp och trakasserier systematiskt i många år, utan också betalat vissa av dem för att hålla tyst, blev en världsnyhet. Ett par veckor senare startade metookampanjen på Twitter.

När vi träffas är det är förmiddag och Rebecca Corbett har flugit hela natten. ”Jag har mina reskläder på mig”, säger hon lite urskuldande, men visar inga tecken till trötthet. Hon är i Stockholm inbjuden av Stora journalistpriset för att tala under prisutdelningsceremonin. En av de nominerade i kategorin Årets avslöjande är DN:s Matilda Gustavsson. Det är exakt ett år sedan DN publicerade hennes reportage där 18 kvinnor anklagade Kulturprofilen för övergrepp och sexuella trakasserier – ett fall som på många sätt liknar det med Weinstein. Rebecca Corbett har följt historien med stort intresse, berättar hon.

Tidigare under året har hon bjudits in till evenemang i Norge och Danmark, och hon uttrycker viss tillfredsställelse med att ha lyckats med ett skandinaviskt hattrick. Hon har jobbat med många stora nyhetshändelser tidigare i sin karriär, men ingen som startat en global rörelse.

Weinsteinhistorien kom rätt i tiden, säger hon. De senaste åren hade flera stora maktmän anklagats för sexuella övergrepp eller trakasserier: Bill Cosby, Roger Ailes och Bill O’Reilly på Fox News. För att inte tala om Donald Trump. Rebecca Corbett och några kolleger diskuterade om det fanns fler liknande historier. Reportern Jodi Cantor nämnde ryktena kring Weinstein.

– Jag och flera andra kände starkt att vi inte bara skulle titta på elityrken eller Hollywood, utan på låginkomstbranscher. Så vi drog samtidigt i gång en undersökning av Fords bilfabrik i Chicago, säger Rebecca Corbett.

I många av de här historierna verkar många ha känt till männens beteende, men något måste falla på plats för att folk ska börja berätta öppet om det. Hur skedde det i Weinsteinfallet?

– Det hade florerat rykten om honom, och flera nyhetsmedier hade gjort ett försök med den här storyn, men ingen hade fått fram något som gick att publicera. Många i branschen visste en del av vad han gjort, men hade inte insett att det var värre än att han hade många kvinnor eller var otrogen mot sin fru. Vissa hade insyn i ett specifikt fall, men visste inte att det var ett mönster. Jodi och Megan är otroliga reportrar, som är bra på att få folk att prata. Tiden var nog rätt för att titta på saken med nya ögon, men vi jobbade också hårdare på det än någon hade gjort tidigare.

Det är svåra jobb för en nyhetsredaktion att ta sig an. De bygger på enskilda utsagor, det finns ofta inga vittnen. Hur tacklade ni det?

– Det är en kliché, men de här historierna är ofta ”han sade, hon sade”, och det är så de rapporteras i medierna. Men vi försökte använda undersökande journalistik. Vi letade efter dokument, avtal, mejl. I varje case vi använde, hittade vi minst en person som kvinnan anförtrott sig till långt innan vi kom och frågade om saken – en manager, en vän, en förälder. Vi byggde inte artikeln kring ett fall, utan etablerade ett mönster. Och vi gjorde bakgrundskontroller på alla kvinnorna, vi ville inte plötsligt upptäcka att någon var en vanemässig lögnare. Det var också ett sätt att skydda kvinnorna.

Flera vittnesmål ströks ur artikeln för att det fortfarande fanns frågetecken kring historierna, vissa i allra sista sekund, berättar Rebecca Corbett. Ett par av dem var högprofilerade kända kvinnor som senare dök upp i andra mediers rapportering om Weinstein.

– Tro mig, det var svåra beslut! Men vi ville göra storyn skottsäker.

Harvey Weinstein visste tidigt om att tidningen arbetade med reportaget. Det blev senare känt att han anlitat säkerhetsfirman Black Cube för att stoppa New York Times och The New Yorker, som grävde i samma fall samtidigt, från att rapportera – det kände inte Rebecca Corbett och reportrarna till, men i efterhand förstod de att det var en av firmans agenter som kontaktat Jodi Kantor. Dagen före New York Times publicering fick tidningen brev med hot om stämning från Weinsteins advokat, och Weinstein själv meddelade också att han tänkte stämma tidningen. Men det gjorde han aldrig.

Rebecca Corbett säger att hon var relativt trygg med att deras journalistik kring Weinstein var så solid att ingen skulle kunna sticka hål på den.

– Man oroar sig alltid innan publicering. Men jag hade inte ont i magen eller så, vi kände oss alla väldigt säkra.

I Sverige har mediernas rapportering kring metoo diskuterats mycket. Hur tycker du att amerikanska medier skött sig?

– Det har gjorts mycket bra journalistik kring metoo. Men det har också funnits historier där jag inte riktigt kunnat avgöra hur allvarliga anklagelserna var, där de inte tycktes så grova, och där nästa steg plötsligt var: ”Av med hans huvud!”

– Metoorörelsen och journalistik är två olika saker. Som nyhetsorganisation måste vi upprätthålla journalistiska principer, vara rättvisa, rapportera båda sidor. Metoorörelsen skapades som ett forum för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp att hitta styrka i gemenskap – det fanns inga krav på att de inte skulle namnge någon, ingen granskade det de berättade.

Är du optimistisk eller pessimistisk om journalistikens framtid?

– Väldigt optimistisk, för det finns en otrolig hunger efter information. Den verkliga kampen handlar om att vem som helst kan skriva något och få det accepterat som nyheter och vida spritt. Hur kan utbildade journalister som ärligt försöker manövrera i en faktabaserad värld framhärda, när det finns så mycket skräp och desinformation där ute? Det är en stor utmaning.

Så vad är svaret?

– Jag vet inte. Vårt land är djupt splittrat, och en president som varje dag attackerar medierna är en undergrävande faktor. Hur många faktakollar vi än gör, så läser hans väljarbas inte New York Times. Jag har inte svaret. Men jag är ändå optimistisk, säger Rebecca Corbett.

Hon är så mycket stjärna som någon med ett så undanskymt yrke som redaktör kan vara. En karaktär i tv-serien ”The wire” är döpt efter henne, och hon gjorde själv en kort cameo i det allra sista avsnittet. Och i våras köpte två produktionsbolag filmrättigheterna till Weinsteinavslöjandet. Om det blir en film, kommer Rebecca Corbett vara en av huvudkaraktärerna tillsammans med de två reportrarna. Hon skrattar när jag frågar.

– Jag var med i ungefär 10 sekunder i ”The wire”, och jag är säker på att om det blir en film kommer min redaktörskaraktär vara med ungefär lika mycket. Jag har flera gånger fått frågan om vem jag skulle vilja spelade mig, och jag har inget bra svar på det.

...Emma Thompson?

– Jag älskar Emma Thompson! Någon annan jag verkligen gillar är Kristin Scott Thomas. De har båda en kylig vibb, och jag är definitivt på den behärskat kyliga sidan av spektrumet.