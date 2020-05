Rebecka Åhlund: Nu går rävarna omkring på Londons gator som om de ägde dem

Söker en mötande blick med en outtalad fråga. Ett beklagande ”sorry” (för att vi finns) och jag gör en prövande gir åt höger, ett och ett halvt steg. Mötande väjer åt andra hållet, ibland går endera av oss ut i gatan, allt för att hålla två meters avstånd från varandra. Ett signalsystem har utvecklats på sex veckor, sedan den brittiska regeringen implementerade regler om social distansering. ”Thank you”, mumlar vi när vi passerar varandra, ”cheers” för den orytmiska dansen. I en stad med tio miljoner är det svårt att alltid ha två meter mellan alla.

Det händer att folk bara går rakt på. I den här nya världen är det en öppen aggression.

I början följde jag nyhetssändningarna nitiskt, varje uppdatering ett nedskjutet hopp om att livet snart skulle bli som vanligt igen. Det blev det inte, men nyheterna gjorde barnen ledsna och jag fick ont i lederna.

I början hade jag planer och pretentioner. Jag tänkte läsa ”Infinite jest”, plantera om krukväxter och tvinga min familj att yoga varje dag. Jag tänkte att det var viktigt att skapa rutiner nu när vardagen plötsligt inte fanns längre. Men inget hände. Ingen vet vilken dag det är.

Efter en vecka kändes ett ärende till postkontoret märkvärdigt och festligt, jag satte på läppstift och riktiga byxor

Man skulle kunna tänka sig att en kraftig inskränkning i vad vi får göra och var och hur vi får röra oss skulle väcka visst motstånd. Men det gick oerhört snabbt att vänja sig. Obehagligt snabbt. Tredje dagen framstod svenskar som fortfarande umgicks på krogen och lät sina barn gå till skolan som fullkomligt dödsföraktande. Efter en vecka kändes ett ärende till postkontoret märkvärdigt och festligt, jag satte på läppstift och riktiga byxor. Efter fyra veckor visste jag inte om den här nya världen pågått i sju dagar eller fem veckor och så här i sjätte veckan är jag mest orolig att den snart ska vara slut. Boris Johnson ska strax kungöra planen för den kommande tiden. Folk har börjat skicka runt protestlistor mot att öppna stan för tidigt.

I vanliga fall när det är svårt i London drar någon upp Blitzen-andan, Londonbornas romantiserade fallenhet för att härda ut. Terrordåd, bombmattor, brexit. Men keep calm and carry on fungerar inte mot virus. ”Ingen har beordrat er ner i skyttegravarna!” hojtade Piers Morgan från sin nyhetsstudio någon av de där första morgnarna. ”Allt som begärs av er är att ni stannar hemma och kollar på tv!”. Så det gör vi. Alla utom några av de som utfärdat ordern, som nu senast virusexperten Neil Ferguson som tog emot sin älskarinna mitt under brinnande lockdown med någon halvusel ursäkt som enda försvar.

Jag är coronavirusets gisslan med gravt Stockholmssyndrom. Jag äter nio mellanmål per dag. Jag har köpt ett par jeans med resår i midjan. Vårt enda vapen mot fienden covid-19 är handsprit och att inte carry on. En stiff upper lip syns ändå inte bakom munskydd.

Den enda fasta hållpunkten på hela veckan är klockan åtta på torsdagar då vi ställer oss på förstutrappen och applåderar för NHS. Vi klappar i två till tre minuter. Jag busvisslar och vinkar till grannarna. Det är som nyårsafton fast ”Groundhog day”. Sedan går vi tillbaka in. Jag löser sudoku på telefonen och överväger att börja röka igen. Det är inte ens roligt att äta längre.

Någon skojade om att knarklangarna borde räknas till ”samhällsviktiga yrken”

Jag lever som en sorts grönsak som då och då går på promenad. Varje gång mina hundar springer fram för att hälsa på andra hundar försöker jag skoja om djur och social distans men jag vet fortfarande inte vad skämtet är. I Abney Park är våren så vacker. Körsbärsträd, magnolia, blåregn, fläder, vallmo, förgätmigej, rosor, blåklockor och en blomma som ser ut som svensk midsommarblomster men mer cerise. Jag tänker att jag såg deras skönhet även innan döden blev så påtaglig. Det är som om jag försöker förhandla med gud.

Någon skojade om att knarklangarna borde räknas till ”samhällsviktiga yrken”. De tar inte cash längre. Häromdagen bröt en kvinna ihop och grät i snabbköpskön när hon fick klart för sig att vinet var ransonerat till max två flaskor per person. Min gata, som är alldeles för smal för att inte vara enkelriktad, brukade vara trång och tutig. Nu är det tyst. Det är aldrig tyst i London, men det är tystare. Till och med fåglarna känner av den dämpade stämningen och kvittrar liksom lite diskret. Rävarna går mitt i gatan mitt på dagen, som om de ägde den.

Häromnatten vaknade jag av att två fullisar bråkade utanför. I den där gamla världen vaknade jag aldrig av sådant. Nu hördes skrik och argt sluddrande. ”Well fuck you too man… and wash your hands.”

Vi säger att vi ses när allt det här är över, men när är det? Är det någonsin? I den där gamla världen tyckte jag mycket om att åka buss genom London. Alla dessa människor. Alla dessa gator. Hur bussen alltid fastnade i trafiken och det där irriterade kamratskapet som uppstod mellan oss för att vi hade tider att passa och folk att träffa. Vi borde slickat på stoppknapparna medan tid fanns.

Följ DN:s rapportering om det nya coronaviruset.