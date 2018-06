Rebecka Kärde: Vilken värld lever Marianne Lindberg De Geer i?

När jag var runt 20 och på jakt efter jobb och bostad i finanskrisens Stockholm ville vuxna i min omgivning gärna ge mig välmenande råd. ”Först får man praktik, sedan fast anställning” kunde de säga, eller: ”Ring runt till olika privatvärdar så hittar du säkert en hyresrätt!” Jag undrade alltid: vad lever ni i för värld?

Lite så känns det att läsa Marianne Lindberg De Geers text i Expressen (4/6). Hon anser att jag och Johannes Anyuru borde ha tackat nej till de respektive pris vi nyligen tilldelats av Svenska Akademien, vilket man får anta gäller även de andra mottagarna. Att jag säger mig tro på vittnesmålen mot Kulturprofilen men ändå tar emot pengarna – 100 000 kronor i mitt fall – är för Lindberg de Geer ”obegripligt”.

Ja, jag förstår att det är obegripligt om man som Marianne Lindberg de Geer bor i en 144 kvadratmeter stor hyresrätt vid Slussen och just gått i pension från en chefstjänst på Kulturhuset. Resten av världen tror jag däremot förstår precis. There is no such thing as a free lunch, skriver Lindberg – må så vara, men för mig, som lever på att skriva kritik, is there definitivt such a thing as ingen lunch överhuvudtaget. Vilket också råkar vara alternativet.

Med det sagt kan allmänheten vara lugn: varken jag eller andra kritiker och författare överöses direkt av pengar från suspekta aktörer, eller för den delen från någon annan heller. Märker ni att jag börjar skriva misstänkt positivt om Jesper Svenbros diktsamlingar är det bara att säga till. Gud förbjude att Akademien för en gångs skull ägnar sig åt det den är bra på – litteratur.