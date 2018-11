Regimens metoder biter inte på Nasrin Sotoudeh

I den klassiska pamfletten ”Fursten” ställer Machiavelli frågan om det bästa för en regent är att vara älskad eller fruktad. Svaret, enligt Machiavelli, är att både och vore det bästa, men i praktiken är det sällan möjligt.

Därför säkrast att vara fruktad.

I vår tid är få regimer så medvetna om det rådet som den iranska. Yttrandefriheten i landet är en av världens sämsta. Över hundra journalister och författare sitter fängslade. Sedan revolutionen för snart 40 år sedan har korta perioder av försiktig öppenhet varvats med hård repression. Systemet har präglats av konstant oförutsägbarhet. Det som under vissa tider varit möjligt att skriva eller uttrycka på annat sätt har några dagar, veckor eller månader senare varit straffbart. Oförutsägbarheten har skapat rädsla och självcensur. Bokförlag och tidningar har fått lägga ned, och de människor som ändå testat gränserna har antingen fått långa fängelsestraff eller tvingats fly från landet.

I början av juni greps den iranska skribenten, advokaten och människorättsaktivisten Nasrin Sotoudeh. Hon greps i sitt hem i Teheran och är dömd till fem års fängelse, anklagad för hot mot ”nationens säkerhet”.

Nasrin Sotoudeh började sin karriär som journalist vid en nationalistisk tidning. Hon skrev bland annat om kvinnors rättigheter, men stoppades av tidningens redaktör. Därefter utbildade hon sig till advokat, men förbjöds länge att arbeta. I början av 2000-talet fick hon sin advokatlicens och sedan dess har hon konsekvent försvarat journalister, författare och aktivister, inte minst kvinnor. I dag är hon en av Irans främsta röster för yttrandefrihet och rättssäkerhet.

Hon greps första gången i september 2010, dömdes året efter till elva års fängelse, men släpptes 2013.

Förra sommaren bröt demonstrationer ut över hela Iran. Sedan dess har den iranska valutan tappat 70 procent av sitt värde. Arbetslösheten och fattigdomen har ökat. Det gungar under regimens fötter, och den svarar, helt enligt Machiavellis råd, med hårdare förtryck. Bara under de senaste dagarna har flera journalister kastats i fängelse och under hösten har även Nasrin Sotoudehs make, som var hennes kontakt med omvärlden, fängslats.

Problemet med regimens metoder är att människor som Nasrin Sotoudeh inte viker undan. Med sin outtröttliga kamp visar hon att den största rädslan inte finns bland aktivisterna. Den finns i regimen. Hos dem som känner att de måste använda de brutalaste av metoder för att behålla makten.

Hon är en värdig mottagare av 2018 års Tucholskypris.

Jesper Bengtsson är ordförande i Svenska Pen.