Regissören: ”Gör man julkalendern vet man att folk kommer klaga”

De två flickorna Mira (Sarah Rhodin) och Rakel (Bibi Lenhoff) bor på samma herrgård, men hundra år ifrån varandra. När ett svart hål dyker upp byter flickorna av misstag liv.

Nu måste de anpassa sig till sina nya verkligheter, samtidigt som de slängs in i en gammal och infekterad släktfejd.

– Mira och Rakel byter kroppar med varandra, kan man säga. Mira från 2020 upplever dåtiden och Rakel från 1920 upplever modern tid. Sedan blir det problem och man ska försöka byta tillbaka, det uppstår nämligen konsekvenser när man reser i tiden. Tänk ”Tillbaka till framtiden”, berättar regissören Carl Åstrand.

Carl Åstrand har regisserat årets julkalender. Foto: Vanni Jung Ståhle

När DN besöker inspelningen vid Ekebyhovs slott på Ekerö är himlen gråmulen. Snart kommer regnet, och den annars så vackra herrgården har skräpats ner för att ge intrycket av förfall och misskötsel.

Det är som att springa ett dubbelt maraton

Någon julstämning är det knappast frågan om.

– När vi gestaltar 1920 kommer vi att använda konstsnö, men inte 2020. Det blir ju en kontrast. Och det är faktiskt så verkligheten ser ut på många håll i dag, förklarar Carl Åstrand.

Det är en hektisk inspelningsdag och vi hinner inte byta särskilt många ord innan han måste rusa i väg till nästa uppdrag: en utomhusscen på herrgårdens baksida.

– Det är som att springa ett dubbelt maraton. Vi är inne på andra veckan nu och ska hålla utan att stupa. Det gäller att hitta ett tempo som man klarar av att jobba i utan att man går sönder! säger han med glimten i ögat.

Inspelning på Ekebyhovs slott. Foto: Vanni Jung Ståhle

Förutom de exteriöra herrgårdsscenerna på Ekerö kommer en del scener att spelas in på Torekällberget i Södertälje. Flera interiöra scener spelas också in i studiomiljö. Totalt rör det sig om över sex timmars material, och det är en process som väntas pågå ända in i april.

12-åriga Sarah Rhodin spelar den ena huvudkaraktären Mira. Mira är en ganska sårbar tjej, vilket hon döljer med sitt tuffa och roliga yttre.

– Jag ansökte för skojs skull. Man skulle skicka in en video där man skulle övertyga sina föräldrar om att få vara med i julkalendern. Jag gjorde det på ett lite unikt sätt, jag viskade lite och så där. De ringde mig, det ena ledde till det andra och nu sitter jag här, berättar hon.

Sarah Rhodin. Foto: Vanni Jung Ståhle

När Mira slungas tillbaka hundra år i tiden hamnar hon i en helt ny verklighet. Det slitna HVB-hem som hon bor på visar sig en gång i tiden ha varit en ståtlig herrgård.

– Det har varit svårt att gestalta 1920-talet med tanke på att jag inte levde då. Jag vet inte exakt hur folk pratade och agerade. Men jag tror att jag lär mig mer för varje inspelningsdag, berättar Sara Rhodin.

Det är nog farligt att berätta för tidningarna!

Bland andra rollinnehavare märks Emanuel Kielin, Johan Glans, Babben Larsson, Annika Andersson, Joel Adolphson och Maja Rung.

– Vi är ett komikergäng och det är många komiska scener. Jag har märkt att vi har en tendens att göra saker komiska, även om de inte är det på pappret. Vi försöker liksom skruva till det litegrann, säger Johan Glans, som spelar rollen som vetenskapsmannen Vilgot.

Skägget är ovårdat, koftan är sliten och mjukisbyxorna är för stora. Flera gånger ber han om ursäkt för sitt tilltyglade yttre, och poängterar att han faktiskt är mer välvårdad i andra scener.

Johan Glans i rollen som Vilgot. Foto: Vanni Jung Ståhle

På frågan om hur han blev inblandad i julkalendern skrattar han till igen:

– Min fru är en av författarna så jag har känt till den här julkalendern väldigt länge. Det är kanske ett visst inslag av nepotism att jag har fått den här rollen... men det är det nog farligt att berätta för tidningarna!

SVT beskriver julkalendern som ”en berättelse som bjuder på spänning och starka känslor”. Dessutom utlovas ”julmys i sann Madickenanda”.

– Manuset är jättebra, det har väldigt många oväntade vändningar och är absolut ingen rak historia. Det är en följetong som jag hoppas att folk ska tycka är spännande att följa med i. Och visst är det många roliga scener, men det är ingen renodlad komedi. Snarare en äventyrshistoria, säger Johan Glans.

Skådespelarna Emanuel Kielin och Johan Glans i samspråk med regissören Carl Åstrand. Foto: Vanni Jung Ståhle

Babben Larsson, som spelar den småbittra HVB-föreståndaren Agneta, håller med om att manuset är grundligt.

– Storyn är genomtänkt och klurig. Det är kul att man får ett perspektiv på hur mycket som har hänt på hundra år. Hur ett barn från 1920 uppfattar vår tid. Rakel får till exempel panik när en mobiltelefon ringer, det är ju fullt förståeligt när man tänker efter.

Alla huvudrollsinnehavare utom Johan Glans debuterar i julkalendersammanhang med ”Mirakel”. Glans spelade faktiskt påskhare i en scen i 2008 års julkalender ”Skägget i brevlådan”.

– Det är ganska annorlunda jämfört med andra produktioner. Det är 24 avsnitt och ett oändligt antal scener. Man får hela tiden gå tillbaka till manuset för att hålla reda på var man är någonstans. Man kan spela in en scen från avsnitt tre och sedan en scen från avsnitt sjutton. Och sedan tillbaka till avsnitt åtta. Det är mycket att hålla i huvudet, säger Johan Glans.

En av de andra barnskådespelarna är 15-årige Emanuel Kielin. Han spelar Miras styvbror Galad.

– Det är riktigt roligt faktiskt. Det är en ny slags roll för mig, Galad är ett ensamkommande flyktingbarn. Han tycker väldigt mycket om Mira, men kan nog tycka att hon är lite störande ibland också, berättar han.

På frågan om vad som har varit den största utmaningen behöver han inte tänka efter särskilt länge.

– Att hinna med träningen och plugget! Vi spelar in tre dagar i veckan, så visst har jag fritid också. Men det gäller att planera in rätt.

Foto: Vanni Jung Ståhle

Resan mellan två århundraden är ett centralt tema för kalendern. Carl Åstrand berättar att mycket möda har lagts på att illustrera de olika tidsepokerna.

– Interiört har vi använt gamla möbler för att illustrera en svunnen tid. Men den främsta skillnaden är väl all teknik. Paddor och tv-apparater och sånt där. Och exteriört använder vi oss av saker som elektricitet och julbelysning. Sådant som inte fanns 1920, säger han.

Carl Åstrand har tidigare regisserat ”Håkan Bråkan”, som var julkalender i SVT 2003.

– Det går nästan inte att jämföra, den julkalendern var helt annorlunda än det vi gör i år. Det var en helt annan ton och stil, säger han och avslutar:

– Men det jag tar med mig är att när man gör en julkalender vet man att folk kommer att klaga på den. På Aftonbladets löpsedel är det alltid någon som ska ”rasa” över den, det blir som en storm i ett vattenglas. Man vet att man kommer få lite skit, men det får man ta. Året efter får man beröm. Då tänker folk: ”Förra årets julkalender var bättre.”

”Mirakel” – 2020 års julkalender i SVT SVT:s beskrivning: ”En magisk julsaga som rör sig i tid och rum mellan åren 1920 och 2020.” I rollerna: Sarah Rhodin, Bibi Lenhoff, Emanuel Kielin, Johan Glans, Annika Andersson, Barbro ”Babben” Larsson, Maja Rung, Andreas Rothlin Svensson, Joel Adolphson, Emil Brulin med flera. Regi: Carl Åstrand Manusförfattare: Peter Arrhenius, Sara Young, Fredrik Agetoft. Producent: Lotta Westberg Visa mer

