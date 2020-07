Regissörerna: Att vara rolig förvirrade killarna

Den här sommaren befinner sig regissörerna Marie Agerhäll och Isabella Rodriguez båda mitt uppe i arbetet med sina nya tv-serier. Agerhäll sitter just nu i klipprummet med andra säsongen av sin humorserie ”Dips”, om intrigerna på Utrikesdepartementet, vars första säsong setts av en halv miljon tittare på SVT Play.

Rodriguez ägnar sin tid åt att skriva på en helt ny serie om en udda knarklangare i storstan, döpt till ”Drugdealer”, tillsammans med komikern Jonatan Unge som även kommer att spela huvudrollen. Han spelade även i hennes serie ”Kurs i självutplåning”, som sändes på SVT förra året. Serien, som bygger på Henrik Bromanders seriealbum, har av kritiker liknats vid tv-serier som ”The office” på grund av den mörka humorn och fäblessen för jobbiga situationer.

Marie Agerhäll och Isabella Rodriguez är båda del av en ny våg av kvinnliga kreatörer som både skriver manus och regisserar. I uppföljningen av ”Dips” dyker Marie Agerhäll dessutom återigen upp i rollen som den inkompetenta UD-handledaren Mimmi Hamilton som styr och ställer med praktikanterna på departementet. Att axla alla dessa yrkesroller samtidigt i en produktion har varit en ny erfarenhet för henne, berättar hon.

Marie Agerhäll: Experimentet att ställa sig framför kameran har varit rätt svårt. Det är lätt att glömma bort sig själv när man måste fokusera på den som står framför. Tack och lov är det min styrka att improvisera. Sedan får man helt enkelt bara tänka att det blir lite som en cirkus och att det får gå så bra som det går.

Hur gör man för att följa upp en succé? Tar man ut svängarna än mer när man blivit bekräftad i att det man gjort är roligt – eller riskerar det att gå i baklås?

Isabella Rodriguez: Den här gången har jag valt att göra lite annorlunda eftersom jag har gått över till ett klassiskt sitcom-format. Jag insåg helt enkelt att det blev roligare när man inte behöver ta ansvar för att berätta saker över längre tid, utan kan koncentrera sig på handlingen i ett avsnitt.

Agerhäll: Jag är inte opåverkad av vad andra tycker. Jag är nog mest mån om att hinna få det som jag vill ha det, innan klipperioden är slut.

”I Sverige har humor fortfarande inte kommit in i finrummet och får därför inte lika mycket pengar”, säger Marie Agerhäll (till höger). Foto: Paul Hansen

Att skriva humor är ett hantverk som kräver helt andra verktyg än när man skriver till exempel drama. Agerhäll börjar alltid med att bolla roliga linjer och händelser tillsammans med sin skrivpartner Jesper Rönndahl, berättar hon, medan Isabella Rodriguez först skriver ut scenerna och sedan bollar sina skämt och idéer med Jonatan Unge för att se om de flyger.

Rodriguez: Jonatan är lite som mitt power animal. Efter att jag lärt känna honom har jag fått mycket kortare mellan huvud och mun – det vill säga att han har gjort mig modigare.

Agerhäll betonar också klipparens centrala roll i processen och att mycket av humorbygget sker där.

Agerhäll: Att vara humorklippare är som ett eget yrke med ett helt annat sätt att tänka när det kommer till rytm och tajmning.

Rodriguez: Det som är så spännande med humor är att det ligger så mycket teori och teknik bakom vad vi uppfattar som roligt. Det gäller att hitta den rätta balansen mellan anspänning och release.

Isabella Rodriguez kom in på humorscenen via sin karriär som filmproducent. Hon beskriver det lite ironiskt som att hon var tvungen att ta rygg på en kille med gott skämt-självförtroende för att själv våga ”komma ut” som rolig – trots att hon nog alltid vetat om att hon varit det.

Rodriguez: Jag var en spexig liten unge som alltid fick höra att jag hade ett så konstigt och roligt ansikte. Men sedan kom femton år av mitt liv då jag inte alls prioriterade det. Puberteten är ju superdeppig! Att gå ifrån att vara en varelse till att bli kvinna är fullkomligt förödande för humorn. Då är det här med att vara rolig helt enkelt inte prioritet. Det märks till exempel när jag försöker skämta om mitt utseende och säger: ”Kolla på mig, jag har en rumphaka” eller ”När jag gör den här minen ser jag ut som figuren Crazy Frog!” Då blir folk jätteobekväma och säger: ”Nä men Isabella, du som är så vacker.” Men vad de inte fattar är ju att jag hellre är rolig än vacker.

Jag kan ha mardrömmar om att feminister kan tycka att jag är skit, bara för att jag gör en serie med en manlig huvudrollsinnehavare

Båda framhåller Ulla Skoog som en av sina förebilder, just för att hon i humorserien ”Reuter & Skoog” (1999-2001) alltid såg så bedrövlig ut. De nämner även Mia Skäringers välkända karaktär Gulletussan.

Att som kvinna vara slafsig, stökig, grov, ovårdad eller spexig verkar onekligen fortfarande väcka starka känslor. Författaren Sara Danius hade exempelvis en skånsk röst boende inuti sig, alter egot Gittan P Jönsson, som kom fram när hon kände sig underlägsen. I intervjuer har Danius berättat att rösten kunde göra folk så obekväma att de lämnade rummet. Isabella Rodriguez har en liknande erfarenhet:

Rodriguez: Jag brukar göra en liknande konstig röst ibland. När jag var runt tjugo så var jag kär i en kille som jag hade så roligt ihop med, men där gränsen gick vid den där rösten. När jag blev den spexiga personen var det nästan som om ett äckel kom över honom. Du får liksom vara rolig – men snygg och sexig kommer ändå alltid att vara prio.

Agerhäll: Ja så var det! Man fattar ju tidigt att ens valuta som tjej är att vara söt. Att vara rolig gjorde killar förvirrade: ”Åh nej, ska jag ligga med henne eller bli hennes kompis, jag förstår inte! Min hjärna brinner upp!”

De senaste årens breda genombrott för komiker som Sarah Silverman, Amy Schumer och Tina Fey har berett väg för kvinnliga komiker världen över. Att Mia Skäringer lyckades sälja 300.000 biljetter till sin självutlämnande humorshow ”No more fucks to give” är bara ett av många exempel på att även feministisk humor har blivit bred och folklig.

Agerhäll: Jag tror att det beror på att kvinnliga komiker har slutat linda in saker. Jag blev till exempel helt knockad av en sådan som Lena Dunham (skapare av tv-serien ”Girls” reds. anm.) som bakade in nya normer för hur tjejer får vara, utan att skriva in feministiska åsikter i dialogen. Jag gör mitt bästa för att vända på perspektiv och plantera saker i en scen så att folk får i sig det utan att de fattar vad som händer.

Känner ni att det finns en förväntan på er att göra feministisk humor bara för att ni är kvinnor?

Rodriguez: Absolut. Jag kan ha mardrömmar om att feminister kan tycka att jag är skit bara för att jag gör en serie med en manlig huvudrollsinnehavare. Men jag tänker verkligen jättemycket kring mina kvinnliga karaktärer och att de ska få vara just så slafsiga och jobbiga som de är. Jag valde ju till exempel skådespelaren Evelyn Mok (i ”Kurs i självutplåning”) för att jag älskade det slöa ansiktsuttryck hon hade första gången jag såg henne.

”Jag skulle vilja se mer högkonceptuell humor”, säger Isabella Rodriguez (till vänster). Foto: Paul Hansen

I det uppmärksammade Grotesco-avsnittet ”Ladies night” (2017) lades det fram en konspirationsteori som gick ut på att en manlig komikerloge kvoterade in kvinnor för att sedan motarbeta dem med att hålla sig för skratt. Avsnittet blottlade på ett tragikomiskt sätt hur jämställdhet inte bara handlar om att få verka utan också om vilket manövreringsutrymme man får som kvinna när det kommer till taltid, sändningstid och konstnärlig frihet. För Isabella Rodriguez handlar det främst om finansiering, berättar hon.

Rodriguez: Vi har ju båda fått stort utrymme, men aldrig haft någon större budget att röra oss med. Jag tror också att jag hade haft svårare att få igenom mina grejer om jag inte kommit i armkrok med Jonatan Unge.

Agerhäll: …och i mitt fall Jesper Rönndahl. Fast det där kan man ju heller aldrig riktigt veta. I Sverige finns en generell idé om att drama är fint och att humor är fult och inte får kosta. En gång i tiden gjorde man humor med fem kameror i en studio och då kostade det inte så mycket, men numera spelar alla in på många olika locations och det blir knappast billigare bara för att det är skämt med i dialogen.

På vilket sätt skulle ni vilja att svensk humor utvecklades då? Vad är det ni saknar?

Rodriguez: Jag skulle vilja se mer högkonceptuell humor. Var är alla alternativa, mörka komedier för en smalare publik som man kan se utomlands? Jag tänker på filmer som ”Happiness”, ”Welcome to the dollhouse” och Taika Waititis filmer (”Jojo Rabbit”).

Agerhäll: Jag håller med. I Sverige saknar vi smart humor i klass med Armando Iannuccis ”Death of Stalin” eller filmer som ”Min pappa Toni Erdmann”, som blandar drama och komedi. Här har humor fortfarande inte kommit in i finrummet och får därför inte lika mycket pengar. Men en berättelse får ju ett större register om vi också får skratta. Så vad väntar vi på?

Humorregissörerna Marie Agerhäll Född 1982. Är utbildad journalist och har arbetat med tv-program som ”Alla är fotografer”. Har skrivit, regisserat och spelar huvudrollen i tv-serien ”Dips”, ett samarbete med maken Jesper Rönndahl. ”Dips” är en term för de som går på Diplomatprogrammet och gör praktik på UD. Medverkar i serien gör Jesper Rönndahl, Moa Lundqvist och Kristian Luuk. Första säsongen som sändes på SVT 2018 nominerades till Kristallen i kategorin Årets humorprogram. I höst sänds andra säsongen på SVT. Isabella Rodriguez Född 1986. Är utbildad producent vid Stockholms dramatiska högskola. Är en del av gruppen bakom humorserien ”Bauta” (2017). Regisserade och skrev serien ”Kurs i självutplåning” som sändes på SVT 2019. Serien är baserad på Henrik Bromanders seriealbum och handlar om Maria (Evelyn Mok) som åker på clownläger. Hennes bästa vän Tore spelas av Jonatan Unge. Har tidigare producerat flera kortfilmer och dokumentärer, däribland ”Parning” (2019). Den nya serien hon skriver med Jonatan Unge heter ”Drugdealer” och kommer att spelas in under hösten och därefter sändas på SVT. Visa mer

Läs mer:

Humorparet kritiserar ”Skavlan” för sexism

Duon bakom tv-serien ”Dips”

Jonatan Unge: Jag är inte så bra på att skratta åt mig själv