Rekord för Taylor Swifts nya video

Världsstjärnans video till nya låten "Me" sågs över 65 miljoner gånger på Vevos Youtubekanal under det första dygnet efter släppet, vilket är den högsta förstadygnssiffran någonsin för musikvideosidan. Det tidigare rekordet innehades av Ariana Grandes ”Thank u, next” med 59 miljoner visningar första dygnet, skriver Rolling Stone.

”Me” släpptes i fredags och har nu över 98 miljoner visningar på Youtube. Vevo visar musikvideor från några av världens största musikbolag: Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI och Warner.