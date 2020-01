Rekorddåligt år för svensk film på bio

Med ett nytt år kan det gamla summeras, och det visar, som många befarat, rekordlåga besökssiffror för svensk film på bio. Svenska filmer har tappat ytterligare jämfört med 2018 och är nu nere på rekordlåga 13,2 procent, visar en rapport av Svenska biografägarförbundet. Motsvarande siffra i fjol var drygt 16 procent.

Samtidigt slår bio internationellt sett rekord, med totala biljettintäkter på 42 miljarder dollar, motsvarande 400 miljarder svenska kronor, under 2019.

Läs mer: Nu jagar svensk film lösningar på sin kris

Enligt rapporten går svenskar i ungefär samma utsträckning på bio – strax under 16 miljoner besök under 2019 – men man väljer i allt större grad engelskspråkiga storfilmer framför de svenska.

Med de två svenska storfilmerna ”En del av mitt hjärta” och ”Sune – best man”, som båda hade premiär under julhelgen, hade branschen hoppats komma i kapp 2019 års dystra prognos. Nu står det klart att inte ens de lyckats kvala in på listan över de tio mest sedda filmerna. I stället domineras listan av Disneyproduktioner – sex av de tio mest sedda filmerna i Sverige är producerade av Disney. ”Lejonkungen” hamnar i topp på drygt 1,1 miljon biobesökare, följt av ”Avengers: Endgame” på drygt 770.000.

Flest biobesökare av de svenska filmerna hade ”Bamse och dunderklockan” med drygt 220.000 besökare, följt av ”Britt-Marie var här” (211.846) och ”Sune vs Sune”, med premiär hösten 2018 (203.678).

