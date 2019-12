Rekordjul på bio för Filmstaden

För biografkedjan Filmstadens del blev juldagen en succé, med den högsta besökssiffran dagen till ära i modern tid, skriver Filmstaden i ett pressmeddelande.

112.000 personer såg en film på någon av Filmstadens biografer på juldagen, vilket är fler än det tidigare rekordet från 2013.

”Att dela en bioupplevelse under julen är för många lika självklart som att ha en julgran”, säger Per Mårtensson, programdirektör på Filmstaden, i pressmeddelandet.

Filmerna som lockat till biograferna har i huvudsak varit Disneys två storfilmer i jul – ”Frost 2” samt ”Star wars: The rise of Skywalker” – men två svenska filmer finns också med i toppen. Musikalfilmen ”En del av mitt hjärta” med Tomas Ledins låtkatalog och ”Sune – best man” har också lockat svenskarna till biograferna.

Andra filmer som gått bra i jul är ”Jumanji: The next level” och stjärnspäckade ”Knives out”.

Rättad: I en tidigare version av texten blev Tomas Ledins förnamn felstavat.

