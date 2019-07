Rembrandt-restaurering inför öppen ridå

”Det är som en militärmanöver att planera”, säger Taco Dibbits, generaldirektör för Rijksmuseum i Amsterdam, till The Guardian. Han pratar om restaureringen av Rembrandts tavla ”Nattvakten” (The Night watch) som från och med måndag morgon sker inför öppen ridå, minst sagt. Under cirka ett års tid ska tolv konservatorer arbeta i en glasbur med återställandet av den 377 år gamla världsberömda oljemålningen – projektet kallas mycket riktigt ”Operation Night Watch” – och det inför museibesökarnas blickar. Arbetet kommer också att livestreamas. På måndag eftermiddag hålls på samma webbadress en chatt med Rijksmuseums vetenskapliga chef Katrien Keune, då besökaren kan ställa frågor om konstverket eller restaureringsprojektet.

Den nästan 400 kilo tunga målningen har haft en dramatisk modern historia. Under andra världskriget gömdes den undan tyskarna, i bland annat en gruva, och 1975 attackerades den med kniv av en museibesökare och fick restaureras. Men den här gången blir det annorlunda, säger Taco Dibbits: ”Med ny teknik kommer vi att kunna kartlägga målningen lager för lager, pigment för pigment, för att se exakt hur vi ska gå tillväga. Därmed får vi också chansen att undersöka hur Rembrandt faktiskt gjorde den, om han som ryktet säger först gjorde en skiss över hela kanvasen och vilka ändringar som kom efterhand. Vi vet så lite om det här konstverket”.

Nattvakten ses av cirka 2 miljoner besökare årligen, enligt Rijksmuseum i Amsterdam.