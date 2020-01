Richard Dawson får allting att bli fult och vackert på samma gång

Konsert Richard Dawson Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Efter första låten förklarar Richard Dawson att konserten inte har börjat än. Han lovar att berätta när den gör det, men för tillfället är det mer som att ha satt in en dvd i spelaren och försöka navigera genom menyn. Och hamna bland extramaterialet, allt det där mindre intressanta.

Han börjar a cappella. Sen tar han fram sin elgitarr och spelar effektivt och orkestrerat, får fram hela arrangemang trots att han inte har något band med sig. Trots att det skorrar och misstämmer, vilket inte ändrar sig nämnvärt när han stämmer om.

Sen ber han någon i publiken om ett plektrum, får det, börjar spela och kommer på att han inte behöver det. Lämnar tillbaks det och fortsätter.

Showen har fortfarande inte börjat. Men så fort den gör det – och nej, skillnaden är inte lätt att upptäcka – lovar han att bryta alla tendenser till flyt i föreställningen, rakt av.

Det skulle vara en udda konsert även utan detta inslag av metahumor. Men det är så med Richard Dawson, att man får mycket på en gång. Även om han också den här gången kommer ensam, utan det lilla band han oftast har bakom sig numera.

Å andra sidan blir allt ännu mer oförutsägbart så här. Också om han mestadels spelar låtar från sina två senaste album. Dels fjolårets förtidsdaterade ”2020”, som erbjuder en rent häpnadsväckande rad av komprimerade nutidsnoveller från ett glåmigt men detaljrikt England, med ett utstuderat ickepoetiskt språkbruk.

Som i ”Jogging” med öppningsraderna ”Recently I’ve been struggling with anxiety/to the point I find it hard to leave the flat”. Han presenterar den som en sorts svar på sin löptränare till far, och hur han avskyr joggare, men texten handlar mer om hur det faktiskt hjälper att springa, till hans stora förvåning.

Eller som i ”The Queen’s head”, där han driver en pub med samma namn men har lämnat över ansvaret för dagen medan han far till Sheffield för att träffa sin dementa mor. Ett telefonsamtal får honom att återvända, floden Humber har svämmat över, och väl i den drabbade staden ser han den lokala slaktaren hålla brandtal för en liten folksamling om att också detta är invandrarnas fel, och samtidigt dela ut gratis korv och blodpudding.

Pubträdgården visar sig vara i bedrövligt skick, men grannar han knappt har pratat med hugger i för att rädda vad som går. Här finns många lager och allt är inte vad man trodde.

Själv verkar Richard Dawson nästan anstränga sig för att se ut som att han inte kan knyta skorna på egen hand, samtidigt är han pilsnabb i sina associationer och när någon vid scenkanten nyser säger han ”bless you” mitt i låten, utan att tappa fokus.

Föregångaren ”Peasant” från 2017 är i stället ett temaalbum om livet i hans hemtrakter under tidig medeltid, innan England ens fanns som nation. Som också det består av noveller man vill skriva hela texter om, och som han nu erkänner är allegorier om nutiden – samtidigt som hans historier om i dag egentligen handlar om 700-talet.

I det mesta låter han som en folksångare med lera på stövlarna som har råkat få lust på extraknepig rockmusik, och som gång efter annan skriver vindlande, lätt klumpfotade sånger som han ändå får att lyfta längs vägen.

Ibland genom ren intensitet, ibland genom att släppa fram en helt makalös falsett, någon gång genom att bara böla rakt ut så att tungan hänger utanför. Det är som att allt är fult och allt är vackert, på samma gång.

Men jösses vad han måste jobba för att få det dit.

Läs fler musikrecensioner av Nils Hansson, till exempel om hur Opeth får det komplicerade att låta ledigt.