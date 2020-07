Richard Swartz: I Virginia kände jag mig som hemma i Europa

Svala sommarkvällar drar jag på mig min amerikanska sweater, blåsvart till färgen och försedd med en liten, men aristokratisk logo i vitt – Washington & Lee University.

W & L finns i Lexington, Virginia, sydstaten som är själva hjärtat i Amerika. Där var jag drygt ett läsår när George W Bush var landets president, sedan då och då på återbesök. Min sweater påminner mig om några av Amerikas bästa sidor. Varm, snygg och fullkomligt outslitlig har den överlevt otaliga tvättar utan att blekas, krympa eller fransa upp sig. Först på senare tid har jag förstått att jag borde skämmas för den: att det numera finns platser och sällskap där den skulle uppfattas som en provokation.

Lexington är en ytterst välmående vit småstad i landsorten. Universitetet är litet, men räknas till de bästa i Amerika. Det hade rykte om sig att vara white and loaded, vitt och rikt, och ryktet talar sant. Namnet är förstås förbryllande. Som hade man försökt klistra ihop något sönderslaget, fast skarv och stelnat klister efteråt visar att det kanske hade varit bättre att låta bli. Vi lärare och studenter ägnade varken Lee eller Washington en tanke.

Fast på campus är sydstatsgeneralen och förre slavägaren Robert E Lee lika närvarande som president George Washington frånvarande. Universitetets förste rektor, generalen, står inte bara staty utanför huvudbyggnaden: huset där han bodde, hans grav och krypta, finns alla på gångavstånd, lätta att nå på grusgångarna längs de saftigt gröna gräsmattorna.

Till och med hans berömda häst Traveller är begravd på universitetsområdet och äldre amerikaner brukar lägga saftiga röda äpplen vid hästens grav. Det fick mig att misstänka att hästen egentligen är populärare än generalen själv. De som kom med äpplen var äldre turister i storrutiga shorts och baseballkepsar på besök i Virginia för att bekanta sig med sin amerikanska historia; inte långt från Lexington, i Appomattox, står det lilla tingshus i trä där Robert E Lee i närvaro av Ulysses S Grant skrev under kapitulationen för konfederationens räkning.

Robert E Lee på hästen Traveller. Foto: AP

Också min hustru och jag besöktes av amerikanska vänner från när och fjärran som kom till Lexington lika mycket för att se oss som inbördeskrigets slagfält. De låg alla på bekvämt avstånd. För oss locals var de tämligen likgiltiga. Men under tiden i Virginia hade jag inget val; just där stod inbördeskrigets allra flesta drabbningar och ingen patriotisk (vit) amerikan försummar att kliva runt ett tag på historisk mark. Det var bara att foga sig.

Otaliga helger traskade vi omkring på slagfälten, alla förbluffande små och hemsökta av den långtråkighet som i Amerika är en dödssynd, alla kanske just därför utrustade med museer ägnade den historia som Amerika i en europés ögon knappast har. Mig påminde de mer om nöjesfält där man – om man hade riktig otur – kunde få skaka hand med någon utklädd till Ulysses S Grant, inbördeskrigets segrare.

Fast ännu oftare med Robert E Lee eller Stonewall Jackson; vi var ju ändå i Södern. Våra gäster hälsade förtjust på dem alla.

Det vita samhället i Lexington med omnejd bestod av tre grupper. Militären, universitetet (Academia) och lantbefolkningen (rednecks). Ingen grupp hade något med de andra att göra. Och heller inget intresse av dem.

Den viktigaste gruppen var militären. Virginia Military Institute – det äldsta i sitt slag i Amerika – är bara en av otaliga skolor och institutioner som gör denna sydstat till navet i det väldiga amerikanska militär-polisiära komplexet. Vi såg inte mycket av militären annat än kadetterna på stan i sina alltför stora vitkulliga uniformsmössor med kolsvarta lackskärmar, alltid i grupp på minst tre. Jag minns inga svarta bland dem. Eller vi såg dem när de höll flotta parader med mullrande och skrällande marschmusik på sitt exercisfält strax utanför staden.

Militären höll sig på sin kant och tog inte oss akademiker på allvar.

På universitetet stack vi näsan i vädret utan att ha det minsta för det. Vi var den minsta gruppen, liberal nästan på europeiskt vis, drack chilenskt eller spanskt vin och bekymrade oss privat över att W & L hade så få svarta studenter och lärare, alltså nästan inga. Vi förstod att det på sikt bäddade för problem. I det gedigna biblioteket satt jag ofta ensam och läste i det stilla suset från luftkonditioneringen franska och tyska dagstidningar med bara få dagars försening. Vi behövde inte hålla oss på vår kant: Academia var redan en isolerad ö i ett hav av landsbygd som hade mer gemensamt med militärens skjutvapen än med våra böcker.

Sydstatsflaggan vajade från en mast på bilen. En automatkarbin eller ett gevär brukade finnas på sätet bredvid den som körde

På vischan fanns lantisarna, the rednecks. Vi föraktade och fruktade dem. Om dessa rednecks visste vi inte mycket mer än att de var långt fler än vi. De dök upp i stadens utkanter för att handla på någon stormarknad, överviktiga karlar i snickarbyxor och keps som talade släpigt och fåordigt och lastade sina pickups fulla med grillkol, gaskanistrar och storförpackningar med hundmat innan de åkte hem igen, alltid demonstrativt långsamt, som vore vår gemensamma highway deras egendom.

Sydstatsflaggan vajade från en mast på bilen. En automatkarbin eller ett gevär brukade finnas på sätet bredvid den som körde.

Var de rasister?

Förmodligen. Men säker kunde man inte vara och i så fall en rasism nästan utan svarta. Den ende jag regelbundet träffade var min frisör vars kunder var andra svarta och white trash, på det ena eller andra sättet utslagna vita. I Sams salong klipptes kort och gavs ingen dricks. Någon gång vågade jag mig på att i frisörstolen ta upp rasfrågan som Sam gav så undvikande och filosofiska svar att jag efteråt kände mig lurad. Sedan tog han som vanligt betalt och log vänligt, men som jag tyckte sarkastiskt, nästan hånfullt.

Fast jag var fortsatt nyfiken på de vita lantisarna och funderade på att gå med i National Rifle Association för att på skjutbanan och över ölen privat kunna umgås med dem. Mina akademiska vänner avrådde mig mycket bestämt. Säkert skulle jag tas emot med öppna armar. Men kom man på mig med att vara där mer i studiesyfte än av övertygelse kunde det sluta illa.

Riktigt illa.

Jag trodde de överdrev. Men efter att en gång tillsammans med en amerikansk vän kört vilse och hamnat på en privat väg som ledde upp till en ensam gård, blev jag tvungen att tänka om. På verandan kom en karl i stort gråspräckligt skägg ut med ett gevär tryckt mot bröstet. Jag ville köra ända fram och fråga om vägen.

Min vän beordrade mig att omedelbart backa därifrån.

I dag vet jag att han hade rätt.

Universitetet Washington & Lee. Foto: Steve Helber/AP

Vi hyrde av en pensionerad homosexuell överste, bodde i annexet till hans stora villa där de skygga vilda kalkonerna tog sig fram genom det höga gräset nästan ända upp till huset. Greg hade under hela sin karriär varit stationerad i Italien och Fjärran Östern. Som så många militärer hade han pensionerat sig i Virgina utan att vara därifrån. Huset hade han själv byggt, planterat jämnhög skog runt omkring och fyllt den anlagda sjön, snarare vatten i ett grustag, med karpar. De utfodrade han dagligen, fiskar så glupska att de varje gång tog sig halvvägs upp på den gyttjiga stranden.

Ibland satt vi på hans veranda med varsin skotsk whisky och beundra hur den knallröda solen försvann bakom den skog översten själv planterat. Lola, hans franska bulldog, höll oss sällskap. Vad Greg sysslat med innan pensioneringen beskrev han vagt som special intelligence; det lämnades åt mig att avgöra om det inneburit att ta livet av fiender eller äta middagar på stan med inflytelserika locals för att bättre förstå landet där han var stationerad.

Rasism? Fanns inte på Gregs karta. Han älskade Laos och Kambodja och kunde överraska oss med någon exotisk soppa som tagit hela dagen att laga. Han älskade det italienska språket, citerade dikter på vietnamesiska och knackade sent om kvällarna på för att be mig översätta något svårt stycke ur Goethes ”Faust”. Allt sällsynt i ett Amerika som nästan aldrig är flerspråkigt.

För mig var det lättare att se honom som middagsätare än som professionell killer.

Vad han verkligen gjort förblev outsagt. Men klart var att Greg var en vinnare. I Virginia fanns långt fler av förlorare. Snart kom jag på mig med att gilla denna sydstat mer än de amerikanska nordstaterna. Länge förstod jag inte varför. Mycket var ju här närmast avskräckande: den tryckande hettan, den slagrörda långsamheten, allt våld tätt under vardagens yta, den faulknerska stämningen av blodskam och alkoholism i dunkla rum bakom igenbommade fönsterluckor. Men så kom jag på det: i Södern finns de enda – vita – amerikaner som vet något om hur det är att förlora, som inte är uppfyllda av den där lika äkta som bullrigt påfrestande amerikanska optimismen.

I Södern liknar man oss européer. Provisoriska existenser, melankoliska och cyniska förlorare. Till och med Robert E Lee i sin mänskliga otillräcklighet föreföll mig mer sympatisk än den alltför präktige Washington.

I Virgina kände jag mig som hemma i Europa.

En gång frågade jag varför ingen järnväg fanns i Lexington. Helen rodnade. Det hade jag aldrig sett henne göra förut och trodde inte hon kunde.

Om vår granne Helen hörde till vinnarna eller förlorarna blev jag aldrig riktigt klar över, bara att jag villkorslöst kapitulerade inför henne: änka sedan många år, en mycket elegant äldre dam som i sin Cadillac ideligen var på väg till eller från hårfrisörskan för att byta något stålblått mot silvergrått, som varje gång vi sågs hälsade mig med sitt hi, honey! innan hon på höga klackar steg in med egen ginflaska i en brun påse under armen.

Jag var betrodd enbart med isen. Helen var old money och så fin man i Virgina kan bli. Det är mycket fint. Tillsammans brukade vi mot dagens slut dricka en dry martini eller två.

Helen menade att William Faulkner förstås är en viktigare författare, men att Margaret Mitchells ”Gone with the wind” är den utan jämförelse bästa boken om Södern och inbördeskriget. I den beskrivs Södern som den aldrig var, men som alla utom de svarta slavarna ville att den skulle ha varit. Inte minst i efterhand. I ”Borta med vinden” är även vad som är förljuget och fult vackert; särskilt då i den film som 1939 gjordes på boken. Visserligen skrev Faulkner sanningen om Södern, bara det att ingen vill höra obehagliga sanningar om de inte är vackra. Enligt Helen var det i sin ordning att Faulkner söp, men inte att han skrev att alla andra också gjorde det.

”Vi förlorade inbördeskriget. Det har vi aldrig glömt. Men vi vill inte bli påminda om det av någon annan än av oss själva. Att tänka positivt är nog bra, men tänka negativt är intressantare”.

En gång frågade jag varför ingen järnväg fanns i Lexington. Helen rodnade. Det hade jag aldrig sett henne göra förut och trodde inte hon kunde. Hastigt tömde hon sitt glas och sade att här förr funnits en gammal järnväg som under andra världskriget rivits upp och smälts ner för krigsindustrins räkning. Men när kriget var över hade hennes far och hans vänner som bestämde allt här i stan beslutat att ingen järnväg skulle få finnas.

Med järnväg kunde ju vem som helst komma hit.

Vilka som avsågs behövde hon förstås inte säga.

Richard Swartz är journalist och författare, fristående kolumnist på DN:s ledarredaktion.

