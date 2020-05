Richard Swartz: Varför vårdar ni mig egentligen?

Häromdagen blev jag intagen på akuten med mycket hög feber, huvudvärk och hosta. I drygt fem timmar fick jag ensam vänta på en hård brits tills en barsk sjuksköterska kom förbi och körde upp en pinne i näsan på mig.

Mot midnatt kom en vänlig doktor och förklarade att han tänkte behålla mig över natten för observation. Misstänkt corona. Tidigt nästa morgon var den fastställd. Av en natt skulle bli fem.

Att ligga på sjukhus är enahanda, särskilt om det finns varken behandling eller medicin mot vad man är intagen för. Trots att jag låg på en akutavdelning bestod verksamheten främst av rutiner. I gryningen togs diverse blodprover, inte så kul eftersom jag alltid varit svår att tappa på blod och och även de skickligaste sköterskor, nästan alltid kvinnor, brukar bli tvungna att sticka flera gånger innan det rinner till.

Fast alltsammans ändå bara världsligt, som min salig mor skulle ha sagt.

Till de dagliga rutinerna hörde att ta temperaturen (i örat), blodtryck (medelst manschett), mäta blodsocker (ett stick i fingret), emellanåt att sitta upp på britskanten emedan tid på sjukhus mestadels tillbringas halvdåsande på rygg. Det mesta handlar om siffror; långt mer sanningsenliga och därför obarmhärtigare än ord. Vart tog mitt blod vägen? Det omvandlas till siffror med decimaler. Jourhavande skötare studerar en skärm på vilken resultaten visar sig i form av siffror. Min barndoms läkare, den där stränge halvguden med en liten flock devota assistenter och ett stetoskop om halsen, finns inte längre. Av rondens majestätiska procession har blivit en ensam demokratisk läkare; den ljusblå namnbrickan är det enda som skiljer honom eller henne från en städare eller underskötare.

Ville jag ta del av mitt fysiska tillstånd blev jag inte sällan tvungen att fråga om just siffror

Inte heller jag som patient finns som förr. Där ligger jag visserligen på min brits i kött och blod (det jag fått behålla), men bara som illustration till mitt numera verkliga, alltså virtuella jag: jourhavande skötare är långt mer upptagen av att med allvarlig min studera dataskärmen där min existens redovisas uttryckt i kurvor och siffror. Ville jag ta del av mitt fysiska tillstånd blev jag inte sällan tvungen att fråga om just siffror. Frågade jag, fick jag svar. Men ändå som om man helst hade behållit svaren för sig själv.

39, 3? Vad skulle jag, strängt taget, med sådana siffror till? Annat än att börja leka doktor eller hysterisera mig?

Helst verkade man vilja kommunicera med mig över symboler och diagram i stället för direkt där jag låg på britsen, som om journalens siffror hörde till sjukhusets egendom och bara indirekt till mig i egenskap av ”fall”. Från säng hade jag flyttats till skärm.

Och först på skärmen existerade jag.

Frontsoldater brukar berätta att krig mest handlar om att sova och vänta, om att vara hungrig och frysa. Sjukhus är inte stort annorlunda. Mestadels sover och väntar man. Svälta behöver man inte fast vad jag misstänker vara en global antikulinarisk sammansvärjning gör sitt bästa att fördärva allt på sjukhustallriken. Och ja – man fryser. Lakan och täcken är tunna och coronafebern skickar kalla frossbrytningar genom kroppen.

Men värst av allt är väntan. Och på vad?

”Varför vårdar ni mig egentligen?”

En sådan konstig fråga. Sköterskan såg på mig som om hon för första gången upptäckte mig bakom alla siffror och kanyler.

”Det är mitt jobb.”

”Är det allt?”

”Vi vill att du blir frisk”.

Jag stod på mig.

”Men varför egentligen?”

Jag hade gått ut i korridoren, något som inte gillades; jag borde ha kallat på personalen

De andra patienterna halvsov eller umgicks med sina mobiler. En sådan har jag aldrig haft och redan på den andra dagen frågade jag om det kanske fanns en dagstidning? Det fanns det inte. Jag hade gått ut i korridoren, något som inte gillades; jag borde ha kallat på personalen, men tyckte att mitt tidningsärende inte var tillräckligt viktigt för att behandla dem som uppassare.

Men några timmar senare rullades en liten hyllvagn in – vilken fin, outtalad omtanke! – med kanske en dryg meter böcker huller om buller av varierande slag. Dock hölls de samman av den tröstlöshetens häftklammer som den fullständiga oläsbarheten utgör; jag övertygade mig snabbt om saken genom att bläddra fram och tillbaka i dem eller läsa ett eller annat författarnamn på omslaget för att sedan försöka fiska upp det ur minnet utan minsta napp.

Jesus botar sjuka vid Betesda. Målning av Pieter Aertsen (1575). Foto: Album

Undantagen var två: en fotobok (i svartvitt) över det gamla Stockholm av K W Gullers samt Nya Testamentet på svenska och engelska, där på hyllvagnen tack vare gideonisterna. Gideonister är protestantiska kristna, ofta affärsmän, som skänker biblar till sjukhus. Jag hade aldrig hört talas om dem, men var plötsligt mycket tacksam över att de fanns.

Sköterskan som jag frågat varför hon tog hand om mig var under eftermiddagen tillbaka och förbluffad över min lektyr.

”Tror du på Gud?”

Det förnekade jag. Först efter att hon gått förstod jag hur förvirrande och dumt jag svarat, att hon förmodligen stärkts i uppfattningen att jag var en konstig gammal riskgruppsprick. Varför läsa om Gud och Jesus om man inte tror på dem? Jag ångrade mig, insåg att jag borde ha svarat annorlunda, också att den unga sköterskan knappast kunnat förstå min hårdnackade fråga om varför man egentligen tog hand om mig, varför jag gav upp hoppet om det enda svar som jag i min naivitet hade önskat mig: därför att du är en medmänniska och jag genom att vårda dig befäster människan i mig själv.

Trots att han var svårt sjuk och inte kunde gå – coronan var bara lök på laxen – utstrålade han en livsglädje

Särskilt nedslående var att jag efter ett halvt århundrade som journalist ännu inte hade lärt mig att ställa en precis fråga som leder till ett precist svar. ”Varför vårdar ni mig egentligen?”. Vilket flum! Vilken mästrande ton! Och detta efter uppnådd riskgruppsålder. För resten av eftermiddagen stämde det mig melankolisk. Jag kände mig provisorisk: som en halv människa.

Mitt emot mig på salen låg en annan medmänniska. Trots att han var svårt sjuk och inte kunde gå – coronan var bara lök på laxen – utstrålade han en livsglädje av det sällsynta slag som berikar och gör oss alla gladare. Om dagarna gycklade han med sig själv och sitt skröpliga tillstånd på tröskeln till döden. Ibland om nätterna störde han oss med sina skrik av smärta. När vi vaknade i den grådaskiga gryningen bad han om ursäkt. Ofta stod jag vid hans sänggavel, talade direkt till honom, lade min hand (trots corona) på hans och såg rakt in i hans glittrande mörka ögon där jag på botten av dem upptäckte mig själv.

Min granne hade svårt att tala trots att man genast förstod att det var hans mest älskade sysselsättning, och underhöll mig med sentenser som ”skratta bör man, annars dör man”. Nästan varje mening försökte han avsluta med just ett skratt, fast det nästan genast kvävdes i en attack av den torra coronahostan. Det gjorde nu ingenting: hans livsglädje rådde viruset inte på. Flera gånger om dagen stod jag där vid fotändan av hans säng och skrattade ikapp till hans hosta. De andra patienterna låg till sängs och spetsade öronen för att inte gå miste om ett enda ord. Av hans, inte mina. Och varje gång återvände jag tillbaka till min säng, stärkt till både kropp och själ, dessutom aningen friskare.

Efter tre dagar lämnade han oss och tackade för vårt sällskap som skulle ha gjort hans tid lättare fastän det var precis tvärtom. När han rullades ut på bår för transport tillbaka till sitt vårdhem lovade vi tillsammans med personalen att aldrig glömma honom fast han sade nja, är det en bra idé egentligen, i stället borde vi göra vad vi kunde för att ”inte glömma bort att glömma den här tiden”, innan hans skratt en sista gång kvävdes i en hostattack. Sedan försvann han för gott. Resten av dagen låg vi sorgsna i våra sängar och personalen gick med slokande huvuden ut och in i salen så tysta de kunde.

Mot kvällen tror jag att vi alla blivit sjukare.

Slumrande tryckte jag i skolbänken under morgonbönen, dagdrömde eller ögontjänade mig igenom kristendomstimmen,

Om dagarna läste jag Nya Testamentet och funderade på det här med att vara människa. Där kan man lära sig att vi uteslutande blir människor genom andra människor. Genom medkänsla och den empati som inte är medfödd annat än som anlag, en spröd planta som måste odlas, vårdas och stärkas. Det visste jag. Men hur skulle den unga sköterskan veta det? Jag är gammal nog att ha vuxit upp i ett samhälle där man fortfarande försökte lära ut vad det innebär att vara människa, att man inte är utan blir det, att det uteslutande sker tillsammans med andra medmänniskor.

På min tid lärdes det ut genom kyrka, skola och familj, tre institutioner som anses befinna sig i kris sedan ungefär ett halvt århundrade. Jag kan inte säga att jag då satte värde på dem: allt det där intresserade mig föga. Inte heller förstod jag att det hela inte så mycket gick ut på att bli en god kristen som just människa. Slumrande tryckte jag i skolbänken under morgonbönen, dagdrömde eller ögontjänade mig igenom kristendomstimmen, gick i kyrkan bara under det år jag konfirmerades. Mina föräldrar var inte troende, kristna bara i vag kulturell mening. Inte ens Bibeln läste jag som den litteratur som förutom fotboll var det enda jag brann för.

Man skulle kunna hävda att kyrka, skola och familj misslyckades. Men inte helt: ett och annat satte sig, fastnade som en vattenstämpel i den enkla utkast till människa jag ändå var. Så blev jag en aning mänskligare: inte med modersmjölken, men genom den tidens samhällsanda som inte längre finns och som väl yngre generationer inte ens kan föreställa sig. Och jag funderade på hur de blir människor – selfiegenerationen, de som fått lära sig att satsa på sig själva, på konkurrens i stället för på solidaritet, och att se så kallat självförverkligande som livets högsta mening. Vem lär dem i dag vad en människa är? Vem lär dem medkänsla?

Att vi inte är ensamma?

Och jag kom fram till att jag inte kunde svara på det fast jag heller inte ville tro att en sådan modern ung människa blivit till den ö som skalden John Donne redan för mer än fyrahundra år sedan visste att hon inte är.

Inte kan vara.

På femte dagen skrevs jag ut fast ordet friskförklarad inte fanns på mitt papper. Inget heller om planering eller uppföljning - bara ”ingen planerad, vid behov”. Jag samlade på mig mina få saker; inlevererad med ambulans hade jag inget haft med mig mer än vad jag stått och gått i. En sköterska kontrollerade att jag ingenting glömt i mitt skåp. På bordet vid sängen lämnade jag kvar Nya Testamentet.

”Du glömde din bok.”

”Den är inte min. Den är er”.

Hon vände den i handen. Jag tror hon läste titeln, men utan kommentar.

Numren och siffrorna var entydiga. Och ändå var det inte jag

Hemma igen mötte mig det kaos jag i all hast lämnat efter mig när ambulansen hämtat. En halv tallrik stelnad spaghetti med möglig tomatsås stod framme. Några skrumpna oliver fanns i frysen, basilikan i köksfönstret hade vissnat. Jag bäddade sängen och dammsög sovrummet, men började snart svettas och blev så trött att jag lade mig ovanpå sängen. Jag måste genast ha somnat och vaknade först mot kvällen. Mödosamt försökte jag raka mig; det tog nästan en timme. Sedan satte jag på mig en ren pyjamas och började bläddra i min egen Bibeln tills jag hittade stället jag sökte.

”Då sade HERREN till Kain: ’Var är din broder Abel?’ Han svarade: ’Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?’ ( 1 Mos 4:9)

Jag funderade på hur vad Kain säger bör uppfattas. Som retorik, som halv förebråelse? Som ”det där har väl inte jag något med att göra”? Var och en är ju sig själv närmast. Eller som uppriktig förvåning? Som spirande omsorg om en bror och medmänniska, något som hittills aldrig riktigt fallit honom in? För både Kains och mänsklighetens skull hoppades jag på den oskuldsfullare andra tolkningen.

På tredje dagen av min ensamma karantän upptäckte jag ett plastband kring höger handled med mitt personnummer, streckkod och efternamn. Fast med bara ett av mina tre förnamn; på bandet fanns väl normerad plats enbart för ett enda. Men inte för mitt tilltalsnamn: i stället för ”Richard” hade jag blivit till ”Carl”.

Först tänkte jag slänga bort bandet, men tvekade. Vem vet? Kanske skulle det förenkla en nyinskrivning vid ett eventuellt återfall (man hade varnat mig för den möjligheten). Fast helt säker på min sak var jag inte. Siffror och streckkod vore då visserligen exakt desamma som förut och skulle exakt stämma överens med vad som redan fanns i sjukvårdens databas. Numren och siffrorna var entydiga. Och ändå var det inte jag. Fast vem skulle jag bli om jag försökte bli vem jag verkligen var? Till sist bestämde jag mig för att behålla plastbandet: att också till namnet insistera på att vara den jag faktiskt är, kunde kanske få mycket allvarliga byråkratiska konsekvenser för mig.

Ja, för hela min existens.

