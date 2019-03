I ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet” får Robert Gustafsson axla den klassiska rollen som tidigare spelats av bland andra Jarl Kulle och Helge Skoog – detektivskorna är med andra ord stora att fylla.

”Jag inser att detta är förknippat med höga förväntningar och personliga visioner av hur Ture skall vara och bete sig, men därvidlag förbehåller jag mig rätten till en personlig tolkning som jag hoppas skall bli både överraskande och tillfredställande för alla Ture-fans där ute”, säger Gustafsson i ett pressmeddelande.

Bakom den sex avsnitt långa tv-seriens manus och regi står Per Simonsson och Stefan Roos. Producerar gör Helena Larand, som tidigare bland annat gjort julkalendrarna "Selmas saga" och "Tjuvarnas jul" på SVT.

”Ture Sventon blir vårt första familjedrama och vi kan knappast tänka oss ett bättre projekt än detta för det ändamålet”, säger Ulf Synnerholm, produktionschef på C More och TV4:s dramaavdelning.

Historien om Sventon skrevs ursprungligen av Åke Holmberg, som gav ut nio böcker om detektiven mellan 1948 och 1973.

”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet” väntas få premiär på C More och TV4 senare under 2019.