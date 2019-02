Vinnarna av Grammis 2019

Årets album

Seinabo Sey – I’m a Dream

Årets alternativa pop

Sarah Klang – Love in The Milky Way

Årets artist

Z.E.

Årets barnalbum

Gullan Bornemark – Mina egna favoriter

Årets dansband

Blender – Gambla litegrann

Årets elektro/dans

Neneh Cherry – Broken Politics

Årets folkmusik

Per Gudmundson & Bengan Janson - Hjeltamôs

Årets hiphop

Jireel - 18

Årets hårdrock/metal

Tribulation – Down Below

Årets jazz

Amanda Ginsburg – Jag har funderat på en sak

Årets klassiska

Zilliacus, Raitinen, Forsberg – Amanda Maier: Volume 3

Årets kompositör

Ludwig Göransson – Childish Gambino m.fl.

Årets låt

Robyn – Missing U

Årets musikvideo

Gustaf Holtenäs – Jenny Wilson – Rapin*

Årets nykomling

Imenella – Chagga, Moves Remix

Årets pop

Robyn – Honey

Årets producent

Simon Superti – Adel, Dani M

Årets rock

Hurula – Oss är allt

Årets textförfattare

Seinabo Sey – I’m a Dream

Årets visa/singer-songwriter

Slowgold – Mörkare

Årets hederspris –– Avicii

Årets specialpris – Jan Hansson