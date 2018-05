Robyn snart färdig med nya skivan

Intervjun på The Museum of Modern Art gjordes av den brittiske musikern Kindness (Adam Bainbridge), som Robyn tidigare samarbetat med. Förutom att berätta att det finns planer på en turné berättade hon om sin nya skiva som håller på att färdigställas. Fansen som befann sig på plats fick också höra den nya låten ”Honey” – som dock redan haft sin premiär i Lena Dunhams tv-serie ”Girls”. Den svenska artisten spelade även upp demoversioner av sina äldre låtar ”Be mine” och ”Dancing on my own”.

Senare på kvällen gjorde Robyn ett oannonserat besök på en fest i Brooklyn där hon framförde den färdiga versionen av ”Honey”.