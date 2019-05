Rod Stewart går i rockpension för nytt jazzfokus

Just nu: spara 50%

Den sträve ”Maggie May”-sångaren planerar inte att – likt kollegor som Elton John och Ozzy Osbourne – sluta turnera. Framgent väntar dock stillsammare sånger.

– Jag kommer alltid att sjunga, men inte på det sättet som tidigare. Det kommer till slut en tid när det är dags att lägga undan de tajta trikåerna och galna kläderna, konstaterar han.

Stewart förhandlar enligt The Sun just nu om att skapa en show där han enbart sjunger låtar från The Great American Songbook, jazzsånger, musikalstycken och Broadwaynummer som var populära i USA under första hälften av 1900-talet.

Rod Stewart väckte uppmärksamhet när han nyligen kritiserade just Elton Johns pågående jätteturné runt jorden, totalt 300 konserter, som en ren ”penningexercis”. Det är sedan tidigare känt att de båda artisterna inte är goda vänner.

– Jag kommer sannerligen inte göra några trehundra spelningar för att sedan gå i pension, inskärper han nu. Jag kommer istället långsamt blekna bort som den soldat jag är.