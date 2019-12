Roland Paulsen: Kan pirater rädda forskningen från roffarna?

Här förslag på en affärsmodell: Forskare skickar resultatet av deras vetenskap till dig i form av artiklar. Du kan välja att publicera artiklarna i olika tidskrifter som du äger. Du behöver inte betala något. Staten har redan betalat forskarna och de vill inget hellre än att du ska publicera deras alster. För att sortera bland vilka artiklar som är värda att publicera kan du använda dig av granskare och redaktörer vars löner staten betalar. Det räcker om du avlönar några chefredaktörer och folk som kan underhålla en webbsida.

Låter bra va?

Då har du inte hört det bästa: Du ser till att ingen får läsa något av vad samhället skänkt dig. Om någon vill se en artikel så tar du minst 200 kronor för den i e-format. Inte ens forskarna får se vad andra forskare har skrivit. Enda möjligheten för forskarna att läsa är om staten betalar prenumerationer via universitetsbiblioteken. Det är nu du säger att forskning är snordyrt och att du tyvärr måste ta ut skyhöga avgifter. Du blåser alltså staten på vad staten skänkt dig – och staten går med på det!

Du gissade det. Någon annan har redan hunnit före.

Men här en fortsättning som måste ha förvånat entreprenörerna: Universitetsbiblioteken börjar i flera länder, däribland Sverige, vägra att förnya prenumerationerna. Du ser fram emot att forskarna ska göra uppror, men finner att de är nöjda med bojkotten. Du börjar undersöka hur de gör för att hänga med i den senaste forskningen och upptäcker att pirater har tankat ner alla artiklar och gjort dem tillgängliga för allmänheten på sajter som är betydligt mer lättnavigerade än dina egna.

Nå, detta blev åtminstone ödet för Elsevier, det nederländska förlag som äger över 2 500 e-tidskrifter, däribland The Lancet, och har en vinstmarginal på närmare 40 procent (högre än företag som Google och Amazon). Våren 2018 sa svenska universitetsbibliotek upp avtalet med Elsevier i protest mot deras priser. En motståndshandling som omskrevs världen över. Den 22 november blev det klart att Elsevier ger med sig en aning och låter en större andel av svensk forskning bli öppet tillgänglig.

Det nya avtalet har beskrivits som en stor framgång. Det tål att diskuteras. Helt klart är det ett viktigt steg i att göra sig kvitt en parasitär verksamhet vars enda idé är att blåsa universitetsbibliotek. Denna verksamhet tar sig dock flera uttryck.

Första gången jag fick en bok publicerad av ett akademiskt prestigeförlag var jag så enfaldigt glad som bara en nypublicerad forskare kan vara. Jag viskade förlagsnamnet innan jag somnade och sov så skönt. När jag vaknade bläddrade jag belåtet igenom namnen på de som tidigare gett ut sina verk där: Isaac Newton, Albert Einstein, Bertrand Russell. Inte för att jag kände mig som en av dem eller så.

Jo, det gjorde jag. Lite.

”Kommer den som paperback också eller bara hardback?” frågade en okänslig kollega.

”Det blir väl både och”, sa jag utan att veta vad han talade om.

Jag gick in på mitt kontor och satte mig att googla. Hardback.

Ni vet de där böckerna som forskare skrivit som kostar närmare 2000 kronor och man tänker måste rymma instruktioner för hur man bygger en atombomb eller någon annan avancerad kunskap som helst bör hållas hemlig? De handlar inte om hur man bygger en atombomb. ”Hardback” betyder inbunden bok, men hos akademiska förlag kan det även betyda ”bok avsedd för att blåsa universitetsbiblioteken”. Några välbeställda bibliotek som vill vara heltäckande köper. De blir också de enda som köper.

Ofta släpper förlagen en billigare version efter ett år, vilket visade sig vara fallet för mig, men förvånansvärt ofta kommer boken bara som hardback.

Hur är det möjligt? Att skriva en bra vetenskaplig monografi tar vanligen flera år. Hur kan forskare gå med på att låsa in sitt arbete i ett fåtal biblioteksmagasin runt om i världen?

Här tycks affärsmodellen vara: ”Du får en bok publicerad som är garanterad att inte nå några läsare. Vi blåser några bibliotek och tillgodoser samtidigt ditt bottenlösa bekräftelsebehov genom att låna vårt förlagsnamn åt ditt cv.”

Tänk alla forskare som rusiga av egoboost välkomnar denna golden shower! Nog skär det i hjärtat.

Fenomenet illustrerar varför forskarsamfundet inte är någon vidare revolutionär kraft i dag. Hetsade att publicera i rätt sammanhang är tendensen att lägga sig platt för både granskare och redaktörer. Att käfta om rätten att bli tillgänglig för allmänheten finns knappt på agendan. Uppropet The cost of knowledge där fler än 17 000 forskare skrivit under på att inte publicera sig i Elseviers tidskrifter är ett välkommet undantag.

Det mest påtagliga resultatet av påtryckningarna så här långt är ett långsamt skifte från dyra prenumerationer (totalt rör det sig om 400 miljoner kronor per år), mot så kallad ”gold open access”. Detta innebär att forskare eller (som nu efter det nya avtalet) universitet centralt avkrävs en publiceringsavgift för att artikeln ska bli öppet tillgänglig. Denna avgift ligger vanligen kring 25 000 kronor, ibland högre mot 50 000 kronor.

Detta system har dock sina egna problem. Om förlag får betalt för varje artikel de publicerar finns en morot för att få ut så många artiklar som möjligt. Men vi har redan i dag problem med alltför många böcker och artiklar vars kvalitet och relevans lämnar mycket att önska (för en bok i ämnet, se min och Mats Alvessons ”Return to meaning”, 2017). De höga avgifterna exkluderar också forskare som kommer från lärosäten med mindre resurser.

Denna exkludering genomsyrar även prenumerationssystemet. När inte ens världens rikaste universitet kan ge heltäckande tillgång till tidskrifter, hur ser det då ut på universitet i låginkomstländer?

Den globala ojämlikheten i informationstillgång är så enorm att det i fattigare länder inte räcker att indignerat klaga. Något måste göras. Något har också gjorts.

När den kazakiska forskaren Alexandra Elbakyan upptäckte att hennes universitet inte kunde erbjuda henne tillgång till de tidskrifter hon behövde för att kunna fullgöra sin forskning, lanserade hon sajten Sci-Hub.

I dag finns 78 miljoner vetenskapliga artiklar fritt tillgängliga på Sci-Hub. Tillsammans med Library Genesis, ett piratbibliotek för fackböcker där ni bland annat hittar nyss nämna ”Return to meaning”, har Sci-Hub gjort mer för att undergräva Elseviers förlagsmodell än vad någon stat lyckats med. Hade det inte varit för dessa piratsajter skulle universitetsbiblioteken inte haft något större förhandlingsutrymme. Då hade en bojkott nämligen gjort att forskare på riktigt halkade efter.

Rika som de är har Elsevier med flera mobiliserat en armé av jurister för att blockera åtkomsten till dessa sajter. Just nu flyttar sajterna runt, men det är enkelt att hitta dem. Jakten på personer som Elbakyan är intensiv och hon lever sedan länge som gömd. De som minns när programmeraren och nätaktivisten Aaron Swartz åtalades för dataintrång 2013, har kanske glömt vad uppståndelsen gällde. Det var inte patientjournaler eller försvarsdokument han hade läckt. Det var artiklar från forskningsarkivet JSTOR – vanliga vetenskapliga artiklar. Ändå riskerade han en miljon dollar i böter och 35 års fängelse. Han valde att ta sitt liv.

Sverige lägger årliga 37 miljarder kronor av statsbudgeten på vetenskaplig forskning. Eftersom vägen ännu är lång för att det som är finansierat av allmänheten ska bli allmänt tillgängligt, står hoppet till dem som bygger ett internet bortom lönsamhetens ramar. Det är lite som med fildelningen på den gamla goda tiden, innan Netflix och Spotify kom och förstörde allt. Men denna gång gäller det mer än fri tillgång till ”Ensam hemma 4” och längan av Smurfhits-album. Piratverksamheten är ett exempel på internationell solidaritet som också hjälper rikare länder att omförhandla det rådande systemet.

Eftersom en tjänst för virtuellt privat nätverk (VPN) är en förutsättning för att komma åt Sci-Hub i dag, skulle staten, helt apropå ingenting, kunna erbjuda en egen gratistjänst alternativt informera om hur man skaffar sig en på egen hand (det är inte svårt). Till dess får vi göra som vi brukar: googla.

