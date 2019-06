Roland Pöntinen: Lyhördheten i duospel har jag extremt lätt för

Roland Pöntinen

Aktuell: Konstnärlig ledare för Båstad kammarmusikfestival.

Karriär: Pianist och arrangör, 56 år gammal, debuterade som 17-åring med Kungliga Filharmonikerna. Pianosolist i konserter med Los Angeles Philharmonics i Hollywood Bowl, Philharmonia orchestra i Paris och London samt framträdanden på London Proms i Royal Albert Hall.

Familj: Camilla Wiklund, Agnès 20 år, Julian, 15 år.

Bor: Mälartorget, Gamla stan i Stockholm

Skivor: Har gjort fler än 100 skivinspelningar och är även verksam som tonsättare och arrangör. Hans senaste utkomna inspelning är ”Ingmar Bergman – Music from the films” och Brahms violinsonater med Ulf Wallin.

Under utgivning: Bernsteins ”Age of anxiety” med Arctic philharmonic orchestra under Christian Lindberg, Chopins Fyra scherzi samt Busonis violinsonater med Ulf Wallin.

Fem pianistiska husgudar: Claudio Arrau, Alfred Cortot, Eileen Joyce, Moriz Rosenthal & Glenn Gould.

Önskan inför framtiden: Att institutioner och orkestrar vågar satsa på våra unga solister. Hur ska man nå musikalisk mognad om man inte får speltillfällen?