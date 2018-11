Rolf Lassgård tillbaka i en ny tids Norrland

Filmen ”Jägarna” från 1996 gav en bild av Norrbotten som blev omdebatterad. Männen i filmen var råskinn som söp, slogs, våldtog, tjuvjagade och bidragsfuskade.

Jaktgevär med kikarsikten, blodiga djurkadaver och fyrhjulsdrivna fordon förekommer rikligt även när ”Jägarna” gör sin entré i tv-seriernas tidsålder. Men Norrlandsbilden har uppdaterats. Nu synliggörs stad och land-frågor som resursexploatering, urfolksrättigheter och en landsbygd i samhällsekonomisk motvind – inte utan vissa likheter med förra årets SVT-serie ”Midnattssol”. Och när alkoholen kommer in i bilden handlar det snarare om klirrande bubbelglas över underskrivna affärskontrakt än grabbklunkar av burköl i bastun.

– De rutiga skjortornas värld är inte längre lika bärande, utan nu rör vi oss mer i villakvarter och en övre medelklassvärld, säger huvudrollsinnehavaren Rolf Lassgård.

Han får medhåll av seriens exekutiva producent Lisa Dahlberg, som kommer nerför trappan för att äta lunch med honom:

– Jag skulle säga att mansporträtten i tv-serien är lite mer sammansatta. Jämfört med första ”Jägarna”-filmen är det mer killar som jag skulle kunna vara ihop med, säger Lisa Dahlberg.

Samtidigt som ”Jägarna” från 1996 kritiserades för att ge en stereotyp bild av människor bortom den urbana normen var det många invånare i norrländska samhällen som tog glesbygdsthrillern till sina hjärtan. Till exempel tyckte medfinansierande Älvsbyn, där första filmen spelades in, att ”Jägarna” placerat orten på kartan. Och när ”Jägarna 2” fick urpremiär i Överkalix 2011 gick 70 procent av ortens befolkning och såg filmen på bara en vecka.

– Jag minns den där debatten. Men det var också som nån där uppe sa till mig: ”Det är ju film också. Inte går vi här i Älvsbyn och tror att alla stockholmare är som i Jönssonligan”, säger Rolf Lassgård och ler brett.

Vi träffas i ett rustikt källarrum med låg takhöjd på en restaurang i Vasastan – passande nog inrett som en jaktstuga. Kaffe serverat i mossgröna kåsor. Jaktmotiv av Bruno Liljefors på väggen. På ett bord står en uppstoppad fjällripa i vinterskrud, på ett annat en flaska Norrlands akvavit nerstoppad i en gammeldags läderkänga. Rolf Lassgård skruvar av korken, luktar på innehållet och konstaterar att det är en god akvavit.

Sedan övergår uppmärksamheten till en vinylskiva uppställd i en bokhylla bland en massa burkar med hjortronsylt och lingonsirap: Norrlåtars debutalbum ”Folkmusik från Norrbotten”. Rolf Lassgård brukade lyssna på gruppen på 1980-talet och letar reda på deras hit ”Ko över Sarek” på Spotify. Till finska tangotoner sjunger det norrbottniska proggbandet från Rolf Lassgårds mobiltelefon : ”Högt över fjället där flyger en ko, den flyger långt bort, där den kan finna ro”.

Utan övriga likheter med refrängen är det just ett rofyllt intryck han ger, Rolf Lassgård, med axlarna lika sänkta i verkligheten som på vita duken. Även i tv-serieversionen av ”Jägarna” spelar han polisen Erik som återvänder till sin uppväxts breddgrader efter ett antal års tjänstgöring i Fjollträsk, som Stockholm kallades i Kjell Sundvalls original.

– När jag träffade Kjell Sundvall första gången var det den hooken jag gick i gång på: att lägga upp min karaktär på den här killen som flyttat från Norrland och längtade hem till sina rötter. Det var något jag verkligen kunde relatera till, säger Rolf Lassgård, som själv är uppvuxen i Östersund i Jämtland men bor i Gävle i dag.

Har du fortfarande ett bultande Norrlandshjärta?

– Absolut, det har bland annat att göra med den natur man är uppvuxen i. Det är något där som får det att ticka lite extra. Jag har påverkats mycket av Jämtland och har egentligen bott i småstäder i hela mitt liv.

Foto: Oscar Lovnér

När tv-seriens första avsnitt börjar är Erik en butter karaktär som helst sitter mol allena i en ostädad kåk där taket läcker in. Enda sällskapet är hunden Bella, som följer honom på jaktpromenader i skogen och drar av hans strumpor när han kollapsat i soffan.

– Han har åkt hem och isolerat sig. Det är nästan som att han är på flykt från någonting. Jag tänker inte säga varför han är där, för det får tittarna upptäcka själva. Men kanske har det också att göra med att han har nått en ålder där det bara är en fjärdedel av livet kvar.

En kontroversiell guldgruva står i centrum för tv-seriens intrig. En bygdens son lovar den förfallande orten en ljusnande framtid bara han får tillstånd att öppna gruvan och starta brytningen. I ryggen har han ett sydafrikanskt storbolag vars direktörer charmas med lokal björnjakt.

Att guldgruvan riskerar att förorena grundvattnet med arsenik är emellertid något som hemlighålls för både renskötare och lokalsamhälle. Och snart kommer den första kulan vinande mellan trädstammarna. Lastmaskiner vandaliseras och en blodig rådjurskropp iklädd skjorta och slips hittas upphängd i en dusch. Är det miljöaktivister som står bakom våldet?

– Det säregna i ”Jägarna” är att allt inte är vad det först verkar vara. Det är inte svart eller vitt, utan mer komplicerat. Vänner och familjer ställs mot varandra. Erik är en katalysator där eftersom han absolut inte kan se mellan fingrarna med någonting, det ligger på något sätt i hans dna. Han har nästan en rättshaverists egenskaper, säger Rolf Lassgård.

Foto: Oscar Lovnér

Samtidigt tycks det vara en rättshaverist som går hem i stugorna. Efter första ”Jägarna” kom Rolf Lassgård på många sätt att förkroppsliga bilden av den trygga svenska mannen med råg i ryggen. Kanske krävs det en rak norrlänning för att fylla ut den kostymen?

– Han behöver nog inte vara från Norrland. Den trygga norrlänningen är nog inte alltid så trygg, utan det handlar mer om egenskaperna: Erik väjer inte för någonting. Rättvisan är en otroligt viktig del för honom. Samtidigt lider han också av det. Han är beredd att ställa ortens framtid på spel och det är en otrolig konflikt även i honom. Han har erfarenheten att när du går emot gruppen stöts du ut, även om du har rätt.

Ingår det en dos av ensamhet i det svenska mansidealet?

– Någonstans tror jag att det finns en sådan manlig ådra. Det finns till exempel en risk att vi lämnar vänner och bekanta när vi gifter oss.

Hur mycket av den verkliga Rolf Lassgård finns det i din roll?

– Inte så mycket. Men ett visst mått av ensamhet är jag van vid. Jag jobbar mycket hemifrån. Och samtidigt bygger en stor del av min yrkesverksamhet på att jag åker hemifrån och jobbar på andra platser, eftersom jag bor i Gävle. Nu har jag varit ledig i ett år och varit mycket ensam, så jag skrattade lite grand när jag såg de här avsnitten.