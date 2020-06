Rolling Stones hotar att stämma Trump för upphovsrättsintrång

Donald Trump har vid flera tillfällen använt Rolling Stones musik under sin politiska karriär, utan bandets godkännande. Vid Trumps installation på presidentämbetet i januari 2017 spelades deras ”Heart of Stone”, och på kampanjmötet i Tulsa Oklahoma i förra veckan var det ”You Can't Always Get What You Want” som ljöd i arenan.

I samband med installationen tweetade bandet: ”The Rolling Stones stöder inte Donald Trump.”

Efter fyra år av resultatlösa påtryckningar för att få Trump att sluta spela deras låtar har det brittiska rockbandet, med bland andra frontmannen Mick Jagger och gitarristen Keith Richards, nu tröttnat. I ett uttalande på lördagen meddelade bandet att de tillsammans med amerikanska BMI, som skyddar musiker och andra konstnärers rättigheter, har hittat ett sätt på vilket de kan stämma Trump. Enligt BMI är användningen av Rolling Stones musik utan tillstånd ett brott mot licensavtalet.

– Det här kan vara sista gången som Trump använder några Jagger/Richards-låtar på sina kampanjer, sade bandet i ett uttalande till tidningen Rolling Stone.

Flera andra musiker har tidigare kritiserat Trump för att olovandes använda deras musik och försökt sätta stopp för det. Anhöriga till den avlidna rockmusikern Tom Petty har protesterat mot att presidenten spelade hans sång ”I Won't Back Down” på kampanjmötet i Tulsa.

I ett uttalande på Twitter skriver familjen att Petty ”aldrig velat att någon av hans sånger används i hatkampanjer”, enligt BBC.

https://twitter.com/tompetty/status/1274527971513004033?s=20

Även Village People vill att Trump ska sluta spela gruppens hits ”Macho man” och ”YMCA”. Tidigare ansåg bandet att det var okej, men efter att Trump hotade med att sätta in militär mot de pågående black live matters-protesterna i landet har de ändrat sig.

