Romanen ”Call me by your name” får uppföljare

Romanen ”Call me by your name” av André Aciman, som handlar om en förälskelse mellan två män, kom ut 2007 och filmatiserades 10 år senare med Timothée Chalamet och Armie Hammer i huvudrollerna. Filmen blev kritikerrosad och redan förra våren avslöjade regissören Luca Guadagnino att han arbetade på en uppföljare – något som togs emot med blandade reaktioner.

Enligt uppgifter då skulle den nya filmen baseras på de delar i boken som inte kom med i den första filmen, och handla om att huvudpersonerna Elio och Oliver möter varandra igen i USA fem-sex år senare.

André Aciman har också låtit ana på bland annat Twitter att han arbetar på en uppföljare till boken, och nu är det officiellt att det blir en fortsättning, det rapporterar bland andra Vulture. Romanen ska heta ”Find me” och kommer ut den 29 oktober i USA.

Boken och den nya filmen verkar dock inte ha samma handling – enligt förlaget Farrar, Straus & Giroux ska ”Find me” handla om hur Elios nyskilda pappa möter någon på ett tåg som ”förändrar hans liv totalt”, Elio flyttar till Paris och har en affär, och Oliver som bor i New England med nästan vuxna söner funderar på att resa tillbaka till Europa.

Till Vulture säger Aciman i ett uttalande: ”’Call me by your name’-världen har aldrig lämnat mig. (...) Filmen fick mig att inse att jag ville vara tillsammans med rollfigurerna och betrakta dem medan åren går – det var därför jag skrev ’Find me’.”

