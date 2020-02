Ronnie Sandahl om nya Hollywoodprojektet: ”En blodig, brutal och stenhård film”

Filmen baseras på gymnasten Kerri Strugs självbiografi ”Landing on my feet. A diary of dreams”. Boken beskriver Strugs kamp för att vinna en OS-medalj. Detta samtidigt som hon tävlar med en skadad vrist.

Ronnie Sandahl berättar att ”Perfect” kommer att avsluta hans ”idrottstrilogi”, där filmerna ”Borg” och kommande fortbollsfilmen ”Tigrar” ingår.

Varför är det tacksamt att skriva om sport och idrott?

– Det görs många filmer om idrott, men jag tycker att det är en underutnyttjad arena. Oftast handlar dessa enbart om vinst eller förlust. Och då missar man otroliga livsöden och märkliga människor, påpekar han.

– Det är ju ofta så mycket mer på spel, både psykologiskt och mänskligt.

Vad var det i just det här projektet som som lockade dig?

– Främst Kerri Strugs människoöde och situation. Mina tidigare filmer har avhandlat manliga sporter och i den här såg jag också en spännande möjlighet att göra den mest brutala, kvinnliga sportfilmen någonsin, svarar han.

Sandahl berättar skrattandes att hans originalpitch för filmen var en kvinnlig version av ”Tjuren från Bronx”, regissören Martin Scorseses hårdkokta amerikansk från 1980. Han ville helt enkelt göra en blodig, brutal och stenhård film om gymnastik.

– Bakom ytan är det en oerhört tuff sport. Manliga boxare skulle inte klara av en vecka.

”Borg”-regissören understryker att det också finns en del av historien om Strug som få känner till:

– Det är en vacker systerskapsberättelse mellan henne och en annan flicka i laget, och även viss rivalitet.

Hur kom det sig att just Olivia Wilde ska regissera den?

– När hon visade intresse för manuset och beskrev sin pitch för oss blev jag helt övertygad. Hon vill verkligen göra samma film som vi. Hon har ett sanningskrav och är inte rädd att inblanda humor, även i brutala filmer.

Du har själv regisserat tidigare. Har du planer på att återgå till det?

– Jag växlar fram och tillbaka. Nu senast regisserade jag ”Tigrar”, en svensk-italiensk film om fotboll. Min ambition är att regissera sporadiskt. Men jag skriver för mycket och det är inte realistiskt att jag på det även ska hinna regissera.

Innebär ”Perfect” att du tagit klivet in i Hollywood?

– Ja, officiellt har jag ju det nu. Egentligen har jag jobbat mer mot USA än mot Sverige på sistone. Men filmer tar ju alltid en jäkla massa tid att göra.