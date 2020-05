Ronny Ambjörnsson: Därför blev den gamla lilla byn en ny och större stad

I dag bor de flesta människor på vår planet i städer, ett flertal som ständigt ökar. I städerna finns, som det ser ut, möjligheter till de liv som de flesta av oss vill leva.

Men staden var från början inte självklar. Redan i dess föregångare, byn, fanns de mest livsviktiga funktionerna företrädda. Människor flyttade samman för att de behövde varandra, vid händelse av hot eller i tider av gemensamt arbete. Eller kanske bara för att umgås, berätta historier och skvallra. En del förhållanden pekar på att de gillade att dansa. De begravde sina döda. Trodde de på ett liv efter detta? Kanske, kanske inte.

Det fanns också rituella platser där folk regelbundet samlades, som Stonehenge i södra England. Men folk slog sig aldrig ner på dessa platser och om riterna har vi bara mer eller mindre sannolika gissningar. Vertikalitet verkar ha varit ett värde. Som människor rör vi oss horisontellt, vi vandrar mot horisonten. Men de resta stenarna anger en annan riktning: uppåt. Vertikaliteten återkommer genom historien i rituella sammanhang. Grekernas tempel reser sig över sin omgivning, de kristnas katedraler och muslimernas minareter sträcker sig mot himlen, där Gud förväntas hålla till.

När blir byn stad? Och vad menar vi med stad? De flesta arkeologer och historiker är överens om att staden skiljer sig från byn inte endast i storlek. En stad är inte bara en stor by. En stad har en diversifierad ekonomi, där finns offentliga byggnader av olika slag: tempel, rum för avgörande av tvister, utrymme för marknader. I staden fanns flera ”stammar” samlade, inte bara, som i byn, en. Det är inte säkert att dessa ”stammar” talade samma språk som de första stadsborna. Dessa fick vänja sig att leva med främlingar in på knuten. Staden lärde folk att bortse från tidigare tillhörigheter, den blev en smältdegel för nya identiteter, där den sociala ordningen efterhand framstod som viktigare än stamtänkandet.

Sådana städer växte fram för omkring sextusen år sedan, först i norra Syrien, lite senare i östra Pakistan längs med floden Indus, och i norra Kina, alla områden med tidigt jordbruk. Som jägare och herdar hade människorna fått röra sig över stora områden med osäkra gränser (än i dag en situation för renskötande samer). Som jordbrukare bands de till en plats, byn, bland vilka några växte och utvecklades till städer. Runt vissa städer grävde stadsborna en jordvall som efterhand förstärktes med stenar till en stadsmur, med bevakade portar (ofta rikt dekorerade).

Stadsmuren var ett skydd mot angrepp utifrån. Men en mur har alltid två sidor, en utåt och en inåt. Den skyddar mot anfall utifrån, men hindrar samtidigt folk i staden från att komma ut. Flera forskare har lyft fram det senare perspektivet. I en jordbruksekonomi söker ofta eliter av olika slag beskatta skörden, vilket lätt låter sig göras eftersom denna är synlig. Skatten används till olika ändamål, ofta tempelbygge. I flera av de mesopotamiska städerna, som Uruk, Ur och Babylon, fanns stora, trappstensformade tempel uppförda av soltorkat och bränt tegel.

En illustration av templet i Babylon. Foto: Science Photo Library

Templet i Babylon ansetts ha varit omkring 90 meter högt. Det omtalas i Bibeln och kallas där Babels torn. Människorna i Babel ville bygga ett torn som var högre än alla andra – det skulle med Bibelns ord skulle nå ”ända upp i himlen”. Gud hade emellertid svårt att acceptera ett sådant bygge och straffar tornbyggarna genom att införa språkgränser, ”så att den ene inte förstår vad den andre säger”.

Därav kom vad Bibeln kallar den stora språkförbistringen. ”Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden.” Tidigare hade alla människor förstått varandra. Men här skildras, i berättelsens form, det som samtidigt händer i de tidiga städernas blandning av folk från olika stammar och områden, alltså folk med andra språk än stadsbornas.

Sådana byggen krävde naturligtvis en stor arbetsstyrka och man har menat att denna arbetsstyrka utgjordes av slavar, människor som hölls fångna i staden. Det är ingen orimlig uppfattning. Det finns faktiskt omständigheter som talar för att det var på det sättet. Slavarna kan ha utgjorts av angripare som förslavats, eller tvärtom av den ursprungliga stadsbefolkningen, om staden blivit intagen.

Den amerikanska arkeologen Monica L Smith undviker att ta ställning i frågan om slavar i sin bok ”Cities: The First 6000 years”. Hon förnekar inte att det fanns slavar i städerna. Men det är inte det som hon ser som sin huvuduppgift att besvara. Hon vill i stället analysera och beskriva själva övergången från by till stad på ett mer strukturellt sätt. Staden tvingar genom sin geografi och storlek fram nya funktioner, som tar form i stadsplaner och nya yrkesgrupper. Runt en stad som Uruk fanns ett system av bevattningskanaler och åkrar, och någon måste ha känt till ägoförhållandena, en strategisk minneskunskap som gav makt. Behovet av kunskap födde ett nytt kommunikationssystem, skriften och siffran, samt nya yrkesgrupper som skrivare och räknemästare.

Men skriften kunde också användas till annat. Med hjälp av skriften blev det möjligt att fixera berättelser som ursprungligen var muntliga. Gilgamesh–eposet, ett av världens tidigaste diktverk, handlar om en härskare i Uruk.

Uruk och Ur ingick i ett system av närliggande städer, som växlade varor och tjänster med varandra. De bytte alltså – penningekonomin var ännu inte uppfunnen. Boskap, får, getter, vete passerade ständigt mellan olika ägare. Det fanns också tidigt begrepp för skuld: du är skyldig mig, jag är skyldig dig. På en tidig lertavla läser vi: ”Du är skyldig mig ett får och må gudarna straffa dig om det dör”, ( det kan ha varit ett gammalt och skröpligt får). När det gällde att minnas skuldförhållanden hade man också hjälp av siffrorna och skriften. Även i dag, påminner oss Monica Smith, fungerar skuld som löfte om betalning i vardagliga sammanhang som det här: nu är det min tur att bjuda på kaffe, du gjorde det i går. I en relativt enkel ekonomi fungerar skuldbegreppet, särskilt förstås om någon kan nedkalla gudarnas vrede om löftet inte hålls.

Penningekonomin är en ganska sen uppfinning. Men den hör naturligtvis samman med staden, i likhet med många andra innovationer. I staden fanns den rörlighet som gynnade det nya. Vanans makt var inte lika stor som på landsbygden. För byborna kunde ett besök i staden upplevas som frihet, Smith citerar ett spanskt uttryck för den som vill till staden, ”buscar la vida”, söka livet. Samtidigt ter sig livet i staden som farligt. Man måste ”ha ögonen med sig”. Vid utgrävningar i de mesopotamiska städerna har arkeologerna hittat små figurer med övernaturligt stora ögon, ett slags synvarelser som kunde framställas som par eller som fristående gestalter. Sådana varelser har man bara hittat i städerna som för att understryka vikten av att se i gatuvimlet. Figurerna var så små att de kunde döljas i klädedräkten. Man har också hittat pärlor som bearbetats så att de ser ut som små ögon. Är det här tidiga tecken på den i medelhavskulturen så vanliga ögonmetaforiken: att måla ett öga på sin fiskebåt för att den skall hjälpa till att hitta, eller kanske tvärtom: att avvända ”det onda ögat”?

En stad som Uruk stod i livlig förbindelse med omvärlden, inte bara med andra mesopotamiska städer utan även med städer längre bort. Keramik från Uruk, med vackra fågelmönster, har hittats långt borta i det bergland som i dag heter Iran, och sten österifrån har använts i tempelbyggnader och murar, så bastanta att de är synliga från rymden. Det är klart att sådana byggnadsverk krävde fackfolk, som murare, snickare, stenhuggare, arkitekter, alla grupper som skulle leva i staden och komma överens.

Mycket pekar på att de tidiga städerna var kreativa miljöer, vilket torde ha berott på att folk med olika kunskaper träffades och jämkade samman sådant som de kommit på. Smith menar att även människor från andra platser, ett slags handelsresande, tidvis vistades i städerna, tog intryck och förde dessa vidare. Det kan ha rört sig om tekniska lösningar, som att bränna tegel, men även estetiska uppfinningar som återkommande mönster i leran – en stil, ett mode.

Språket är förstås en långt tidigare innovation, men det är, menar Smith, inte omöjligt att uttryck och preciseringar finslipades i den dagliga samvaron i staden, där krav ställdes på att uttrycka nya tankar och utveckla nya arbetsprocesser. Tempus för framtid och förfluten tid blev förstås viktiga, men också krångligare konstruktioner av typen ”om … så”: om vi gör på det här sättet så kommer det att gå bra, gör vi på ett annat sätt blir det fel. Med hjälp av sådana uttryck kan vi ställa alternativa framtider mot varandra, något som är viktigt när det gäller byteshandel och överenskommelser.

Hur såg då klassförhållandena ut i dessa tidiga städer? Smith urskiljer en elit som består av tempelpersonal, skrivare, lantmätare, arkitekter, alltså personer med någon form av utbildning, som kunde göra anspråk på bättre villkor än daglönarna, alltså en form av medelklass. Smith kallar den också medelklass, vilket blir lite olyckligt eftersom man som läsare associerar till herrar med slips. Men hela klassproblematiken är krånglig när man inte tar hänsyn till frågan om slaveriets roll. Och var finns överklassen? Medelklass är ju ett relativt ord, som förutsätter både fria arbetare och en klass som bestämmer.

Men ändå: det är oerhört fascinerande att läsa om livet i de första städerna. Hur allt började.

