Ruben Östlund: ”Måla en åsna till min nya film”

I februari började inspelningen av Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” i Göteborg och Trollhättan. En tredjedel av filmscenerna hann avverkas innan pandemin tvingade produktionen att pausa.

En av de återstående scenerna utspelar sig på en tropisk ö, där ett gäng skeppsbrutna bestämmer sig för att måla bilder av åsnor på en klippvägg. I sin karantän fick Östlund en idé: att be om hjälp med att skapa bilderna. Alla är välkomna. De bidrag som väljs ut belönas med biljetter till galapremiären som planeras till 2021.

– I väntan på att få fortsätta att spela in filmen uppstod möjligheten att verkligen kunna undersöka hur åsnorna på klippväggen skall se ut. Jag skulle därför vilja bjuda in DN:s läsare att skicka in sina versioner. Det spelar ingen roll hur duktig man är på att teckna, alla bidrag är välkomna! De mest uttrycksfulla bidragen kommer sedan att väljas ut och få pryda klippväggen i filmen, säger Ruben Östlund.

Ruben Östlund. Foto: Janerik Henriksson/TT

För tre år sedan vann han Guldpalmen i Cannes med satirdramat ”The square” som utspelade sig i konstvärlden. Nya filmen ”Triangle of sadness” tar avstamp i modevärlden och kretsar kring fotomodellerna Carl (Harris Dickinson) och Yaya (Charlbi Dean).

Bland övriga skådespelare märks Woody Harrelson, Henrik Dorsin, Zlatko Buric, Iris Berben, Sunnyi Melles, Dolly De Leon (Verdict), Vicky Berlin och Oliver Ford Davies.

I filmen hamnar Carl och Yaya tillsammans med superrika människor på en seglande lyxyacht i Karibien. Det som skulle bli ett oförglömligt jetset-party förvandas till en mardröm med sjösjuka och en matförgiftning – en metafor för den västerländska civilisationens undergång. När ett antal överlevande spolas upp på en öde ö vänds den gamla hierarkin uppochned och en medelålders filippinsk, städerska hamnar otippat i toppen.

En så kallad storyboard till Ruben Östlunds "Triangle of sadness".

– Till en början kämpar gruppen för att överleva men efter en tid på ön lyckas de täcka sina grundläggande behov och till och med få lite tid över. De bestämmer sig då för att måla något på en klippvägg - en åsna. I samma ögonblick uppstår en ny kamp - på vilket sätt skall åsnan gestaltas?

Idén är delvis inspirerad av Stig Dagermans roman ”De dömdas ö” från 1946 som kretsar kring fem skeppsbrutna män och två kvinnor som kämpar för sin överlevnad.

– Men först nyligen förstod jag att jag hade kommit ihåg handlingen i boken fel. I romanen bestämmer sig de strandsatta för att rista in ett lejon i en klippvägg då de håller på att dö. På ett sätt tycker jag att mitt dåliga minne gjort historien bättre. För är det inte så att kampen om hur tillvaron skall gestaltas först kan uppstå då våra basala behov är täckta?