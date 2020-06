Run The Jewels är kaotiskt svängiga – men alltför macho

Hiphop Run The Jewels ”RTJ4” (Jewel Runners/BMG) Visa mer

”You so numb, you watch the cops choke out a man like me / Until my voice goes from a shriek to whisper, ‘I can’t breathe’ / And you sit there in the house on couch and watch it on TV / The most you give is a Twitter rant and call it a tragedy.” Textraderna är både kusligt aktuella och något missvisande, för Killer Mike är lika upprörd över rasistiskt polisvåld som över allmänhetens passivitet – när denna skiva spelades in kunde han inte förutse den massiva folkstormen efter George Floyds död. Killer Mike är hur som helst i toppform, medan hans radarpartner El-P har en djupt osexig röst som gör hans tekniskt skickliga rap tröttsam. Run The Jewels gör fortfarande debattartikel-hiphop mer underhållande och kaotiskt svängig än någon annan, men deras självtillräcklighet känns gammaldags macho.

Bästa spår: ”A few words for the firing squad (radiation)”

Läs fler recensioner av Nicholas Ringskog Ferrada-Noli till exempel om Diplos nya meningslösa album