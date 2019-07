Ruvan Wijesooriya: I Sverige känner jag mig som en hedersgäst

Ruvan Wijesooriyas första möte med svenskhet är intimt förknippat med hans första kärlek.

Som trettonåring bodde han med sin familj i Egypten där han förälskade sig i en svenska som han blev tillsammans med. Hans starkaste minne från relationen är hur öppen inställning hennes föräldrar hade till honom och deras förhållande.

– Jag var lätt överraskad över att de inte ens kommenterade att jag inte var vit och hur toleranta de var med allt. Som att hennes pappa inte ens ifrågasatte att vi var inne på hennes rum med stängd dörr. Då trodde jag att de var exceptionella undantag, men senare, när jag lärde känna fler svenskar, förstod jag att det var en kulturell grej. Att den där öppenheten var något typiskt svenskt.

Fotografen Ruvan Wijesooriya är på fyradagarsbesök i Stockholm. Han är här för release av sin ”Greetings from Sweden”, en fotobok eller ”en slags uppdaterad turistbok” som förlaget beskriver den som, i vilken han skildrar landet som han besökt regelbundet de senaste fjorton åren.

Landskap i norra Sverige, 2016. Foto: Ruvan Wijesooriya

Bilderna, som är tagna från norr till söder, visar motiv av en minst sagt blandad kompott: nattbadare och vilda efterfester, urkramade Kalles kaviartuber, poliser i prideparader, munnar som sörplar kräftor, smutsiga snögubbar och oskarpa landskapsvyer från tågresor och flyglandningar. Men mest framträdande är porträtten – dokumentära och ofta spontana, humoristiska och blottande bilder på människorna som Wijesooriya säger är anledningen till att han föll för Sverige.

– Jag har träffat på många svenskar genom åren och de byggde upp en nyfikenhet i mig inför landet. Det var något speciellt med dem och deras inställning till livet: deras självklara syn på frihet och jämlikhet, deras vördnad inför naturen, ja, hela mentaliteten tilltalade mig. Jag kände att jag måste åka till det där landet och se om det verkligen var så bra som det verkade utåt, säger fotografen när vi ses på Lydmar hotell intill Skeppsholmen, en av hans egna favoritplatser i huvudstaden.

Det var tack vare ett jobb för den svenska tidskriften Odd at Large som Ruvan Wijesooriya kom till Sverige för första gången 2005. Uppdraget ledde till fler jobb för andra svenska uppdragsgivare, bland annat för klädmärket Monki och för Borlängebandet Mando Diao. I samma veva blev han tillsammans med en svenska, vilket innebar fler resor till landet. Nu ofta till mindre orter utanför storstäderna – platser som blev nya motiv i hans dokumentation av ”svenskhet”. Fotona växte sig till en gigantisk samling och på inrådan av den framlidne fotografen Lars Tunbjörk bestämde sig Wijesooriya så småningom att sätta ihop dem till en bok.

– Bilderna i ”Greetings from Sweden” har en helt annan karaktär än bilderna jag tar på uppdrag. Det här är oplanerade och personliga bilder. Som en visuell dagbok och ett försök till ett närmande av platser och ett folk jag försökt förstå i den tidens anda. En tid då internet var nytt och innan smarta telefoner och sociala medier upptog vår vardag, säger den numera New York-stationerade fotografen som vid sidan av sina mer konstnärliga fotoprojekt även plåtar för Vogue och New York Times.

Hus i Malmö, 2006 Foto: Ruvan Wijesooriya

Tiden under vilken merparten av bilderna i ”Greetings from Sweden” blev till beskriver Wijesooriya som en dynamisk era i vilken kreativiteten var mer självständig och mindre styrd av kommersiella krafter än i dag. En anda som han säger genomsyrade hela Europa, men som han framför allt fann i svenska storstäder.

– Det fanns ett oberoende och en skaparanda i luften som inte existerar på samma sätt längre. Jag upplevde att det fanns större utrymme för mindre aktörer, som oetablerade designer och musiker, att driva sina egna projekt. I och med digitaliseringen har världen krympt. Ibland känns det som om att alla buntas ihop under samma varumärke till slut. Som om alla slutar på H&M eller Universal.

Foto: Paul Hansen

I dag bor Ruvan Wijesooriya i Brooklyn men har sedan barnsben haft en kringflyttande tillvaro. Föräldrarna som immigrerat till USA från Sri Lanka hade släktingar över hela världen som familjen besökte och som mörkhyad, andra generationens invandrare säger han sig ha upplevt ett slags utanförskap.

– Jag passar kanske inte alltid riktigt in, men jag känner mig ändå oftast väldigt välkommen. Som här i Sverige, där jag känner mig lite som en hedersgäst. Överlag är folk här väldigt inbjudande, inte minst män som jag upplever som öppna och väldigt icke-macho. Det finns ingen annan plats på jorden som jag har så många manliga, heterosexuella vänner.

Men den liberala och toleranta mentalitet som Wijesooriya menar genomsyrar svensk kultur rymmer också paradoxer. För samtidigt som att svensk kultur ofta associeras till något frihetsingivande kan den ses som en konservativ företeelse i vilken traditioner och oskrivna regler värderas högt.

– Sverige påminner mig om Japan i hur saker kan vara stringenta på ett väldigt annorlunda sätt. Som hur de flesta så kallade undergroundfester här faktiskt är lagliga. Och hur folk accepterar kösystem utan att blinka.

Foto: Paul Hansen

Hur tycker du att Sverige har förändrats sedan du kom hit första gången 2005?

– Såklart har samhällsklimatet delvis förändrats, bland annat genom oron kring invandringen och den ökande nationalismen. Men jag upplever fortfarande svenskarna som inbjudande och toleranta.

Är det något du inte gillar med Sverige?

– Stockholms nattliv skulle kunna vara bättre. Även där är det mycket regler, regler som gör det sämre i vissa avseenden. Som att det inte är samma människor som ansvarar för ett ställes klientel som faktiskt bestämmer vilka som ska släppas in.

– Och så är det lite konstigt att man alltid får frågan om man är berusad när man ska gå in på ett ställe. Eh ja, jag är ju ute och festar… så det är väl lite det som är meningen?

Ruvan Wijesooriya. Föddes 1977 i Minnesota. Numera bosatt i Brooklyn, New York. Vid sidan om mer konstnärliga fotoprojekt har han uppdragsgivare som Vogue och New York Times. Var bandet LCD Soundsystems officiella fotograf under många år och har tidigare publicerat en bok om de åren. Aktuell med ”Greetings from Sweden” (Mondial förlag), en fotobok där Ruvan Wijesooriya ger sin bild av svensk kultur och svensk mentalitet. Boken skildrar Sverige genom hans resor runtomkring landet de senaste fjorton åren. I boken intervjuas Wijesooriya av galleristen Jonas Kleerup. Visa mer