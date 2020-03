Så ändrar livet i karantän vad vi lyssnar på

Johan Seidefors, nordisk innehållschef på strömningstjänsten Spotify, tolkar följarnas val som tecken på att vi i dessa sorgliga tider söker oss till lugn och gemenskap.

– Vi ser att fler gemensamma spellistor skapas och delas, där två eller fler användare lägger till låtar i samma spellista. Ett tydligt bevis på att vi vill njuta av musik tillsammans även under social distansering, menar han.

De senaste veckorna har företaget sett en rad förändringar hos kunderna:

Färre människor strömmar från sina bilar, i och med att allt fler jobbar hemifrån lyssnar allt fler människor i stället över datorer, tv, smarta högtalare och spelkonsoler.

Ämnen som matlagning, hemarbete liksom wellness- och meditationspoddar har fått fler lyssnare. Låtar med särskilt högaktuella budskap likaså:

Strömmandet av The Police gamla hitlåt ”Don't stand so close to me” från 1980 har stigit med 135 procent de senaste veckorna då social distansering och två meters avstånd till närmaste person anbefallits (trots att poplåten handlar om en relation mellan en lärare och en elev).

I det hårt drabbade Italien och Spanien har sångerna som blivit populära att sjunga från balkonger för att hedra sjukhuspersonalen samtidigt plötsligt blivit strömningsraketer: Italienska låten ”Abbracciame” ökade med 820 procent enbart den 13 mars, och ”Azzurro” med 715 procent dagen därpå.

Det finns vidare ett ökat intresse för olika nyhetspodcaster. Inte minst de som specifikt följer covid-19-virusets framfart, som Fact vs. fiction (CNN), Coronavirus global update (BBC) och Don't touch your face (Foreign Policy) liksom Science Vs (Gimlet media).

Innehåll med särskilt fokus på familjeliv och de yngsta strömmas också mer frekvent för närvarande. Exempelvis musik för att hjälpa barnen att kunna sova, men också klassisk musik.

På spellistorna hamnar för närvarande också mer akustiska, mindre dansbara, låtar med lugnare tempo och i instrumentala versioner.

Att dela musik på så kallade samspelslistor och skapa virtuella jamsessioner tillsammans är en annan trend i tiden. Många lyssnare sprider i högre grad också sina musikval och innehållsval på sociala medier.

De stora antalet virtuella konserter – en effekt av att hundratals turnéer och festivaler nu ställts in runt om i världen – har slutligen fått fler att också lyssna på populära liveartister, som James Blake, Indigo Girls och Jewel.