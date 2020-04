Så används George Soros som verktyg av extremister över hela världen

En tv-kanal knuten till det ryska försvarsdepartementet påstod nyligen att George Soros stiftelse har varit med och finansierat ett laboratorium i Wuhan i Kina för att skapa coronaviruset. George Soros är känd över hela världen, som en av de rikaste och en stor filantrop som donerar miljarder varje år till progressiva rörelser. Han utsätts för ständiga attacker från ultrahögern, nationalister och antisemiter. Soros används som ett antisemitiskt kodord. Mest känt är hur Viktor Orbán i Ungern gick till val med Soros som påstådd huvudmotståndare, men också i Sverige utsätts han för förtal och lögner.

George Soros har skrivit mängder av essäer, hållit långa tal, skrivit flera böcker – ovanligt för en finansman. Nu har boken ”Till försvar för det öppna samhället” (i svensk översättning av Peter Staffansson, Natur och Kultur) just utkommit.

George Soros starka engagemang för global demokrati och mångfald grundar sig i den personliga bakgrund han berättar om i boken. Soros växte upp i en judisk familj i Ungern. När han var 13 år invaderade nazisterna. Hans far, en framstående advokat, skapade en falsk, katolsk identitet åt familjen. Det är inte unikt. Flera judar i Ungern överlevde genom att Soros far gav dem nya identiteter. Raoul Wallenberg räddade många tusentals genom att ge dem svenska pass som han själv tryckt. Den tidigare amerikanska utrikesministern Madeleine Albright föddes i en judisk familj som formellt blev katolsk för att undkomma nazisterna i Tjeckoslovakien.

Soros hade en katolsk kollega till pappan som beskyddare. Han har berättat om hur han som 14-åring fick lov att följa med denne på uppdraget att länsa mördade judars hem. Soros fiender har valt att tolka detta som att den unge Soros ville dra fördel av nazismen. En del av de nynazistiska mytbildningarna är att judar försökt vinna på Förintelsen. Skådespelerskan Roseanne Barr tweetade 2018 påståendet att Soros var nazist som dödade judar under andra världskriget, vilket retweetades av Donald Trump Jr.

George Soros överlevde alltså den nazistiska tiden i Ungern och kom därför att leva under sovjetstyrd diktatur. Som 17-åring flydde han till London där han arbetade som servitör och studerade på London School of Economics. Efter nio år i London emigrerade den 26-årige Soros till New York och började arbeta i den finansiella världen. Efter drygt tio år startade han en egen aktiefond och blev snabbt mycket förmögen.

När han skapat sin förmögenhet grundade han 1979 den ideella stiftelsen Open Society. Dess första stora internationella projekt var att undergräva apartheidregimen i Sydafrika genom att ge mängder av stipendier till afrikanska ungdomar. Open Society är nu aktivt i mer än 120 länder och arbetar för att främja demokrati, yttrandefrihet, rättssäkerhet, utbildning och jämställdhet. Det är världens största organisation för mänskliga rättigheter. Under årens lopp har Soros satsat motsvarande 320 miljarder svenska kronor på sin stiftelse.

Att den heter Open Society beror på att Soros i London hade Karl Popper (1902–94) som lärare. Popper var, liksom Soros, barn till en judisk advokat och tvingades fly från Österrike när nazisterna tågade in. Popper blev en av 1900-talets mest inflytelserika filosofer, en av de främsta liberala tänkarna. 1945 kom hans bok ”Det öppna samhället och dess fiender” som vände sig mot den marxistiska utopismen och mot alla former av auktoritär politik.

Sovjetunionen vacklade i slutet av 1980-talet och då blev Open Societys huvuduppgift att stödja demokratiska krafter i östblocket. Man gav stipendier till unga som ville studera utomlands, stöttade nya organisationer och öppnade, när Sovjetunionen fallit 1991, i flera länder demokratiska institutioner och fri akademisk forskning.

I Ungern grundade man ett universitet, Central European University. Just Ungern är centralt för bilden av George Soros, eftersom premiärministern Viktor Orbán ständigt angriper Soros. Det är historiskt märkligt. När jag själv i början av 1990-talet första gången träffade Viktor Orbán hade han just kommit från universitetet i Oxford där han studerade på ett stipendium från Soros. Då var han vice ordförande i Liberal International och ledde det socialliberala ungdomspartiet Fidesz som fick betydande stöd från Open Society. Partiet vann sedan valet 1998 och Orbán blev ungersk premiärminister tills han förlorade 2002 års val. Han svängde sedan Fidesz till ett auktoritärt högerparti. Och han vill inte låtsas om det stöd han en gång fick från Soros. Tvärtom har han förbjudit all verksamhet från Open Society och tvingat Central European University att stänga, och flytta till Wien. Ett av Orbáns motiv var att universitetet hade genusstudier, vilket han förbjudit i Ungern.

Open Society främjar också asylrättigheter. Soros skriver i sin bok om den stora flyktinginvandringen 2015 och har samma uppfattning som den svenska regeringen, nämligen att EU måste ta ett huvudansvar. Samtidigt menar Soros att ”fördelningen av flyktingar inom EU ska bygga på frivillighet.”

Både Viktor Orbán och Donald Trump har påstått att Soros stöttar och finansierar invandring. Trump sa för två år sedan att Soros finansierade en – av Trump stoppad - flyktingström från Mexiko. I Fidesz valkampanj 2018 användes Soros som vapen. Man hävdade att han finansierade flyktingar som sökte sig till Europa. I valkampanjen sände Orbán ut en enkät till alla ungerska hushåll med ett formulär där de fick ta ställning till ”Sorosplanen”. Den påstod att Soros låg bakom flyktingströmmen från Syrien och Afghanistan och att han hade en plan som gick ut på att Ungern skulle tvingas ta emot massor av flyktingar och betala dem motsvarande 300.000 kr per individ. Allt var ren lögn.

Trumpkampanjens sista reklamfilm i valet 2016 beskrev en fientlig ”global maktstruktur” som kontrollerade Washington. Trumps tal sändes och i bakgrunden visades bilder av investmentbolaget Goldman Sachs chef Lloyd Blankfein, Federal Reserves dåvarande chef Janet Yellen och George Soros – alla med judisk bakgrund. Det associerade till Sions vises protokoll, en gammal antisemitisk förfalskning, som påstod att judar samarbetade för att skapa kontroll över hela världen.

Angrepp mot Soros, med antisemitiska tendenser, dyker också upp i Sverige. För knappt två år sedan utsåg brittiska Financial Times Soros till ”Årets person”. Centerledaren Annie Lööf skrev på Twitter: ”George Soros försvarar den liberala demokratin, står upp för öppenheten, toleransen, yttrande- och mediefriheten. I den värld vi nu lever i där många av dessa värden utmanas – inte minst i hans hemland Ungern – är utmärkelsen helt rätt.” Det ledde till att hon i ett inlägg på Flashback kallades ”judehoran Annie Lööf”. Högerextrema Nya Dagbladet gick till samlat angrepp mot Annie Lööf och Soros. SD-anhängaren Åsa Sundh hävdade att Soros samarbetat med nazisterna för att konfiskera judisk egendom och att Annie Lööf ”önskar sig en personlig relation med honom”. Nazistiska tidningen Nordfront kallar konsekvent Annie Lööf för ”Soros-lakej”. En av SD:s riksdagskandidater 2018, Thoralf Alfsson, sedermera utesluten ur partiet, hävdade att Soros liksom i Ungern borde användas som ”slagträ” i den svenska valrörelsen. Björn Söder sa i riksdagens utrikesutskott för ett år sedan att Soros är ”en av de farligaste” och ”den som drar i trådarna” när EU kritiserar Viktor Orbán.

Även om Soros tjänade många miljarder på det brittiska pundets fall, var det inte han som fällde det

Soros tjänade miljarder på att spekulera i det brittiska pundets fall i september 1992. Det är knappast någon moralisk skillnad mellan att göra bedömningen att en valuta kommer att falla eller att spekulera i lägre kurs för till exempel H&M eller Ericsson. I båda fallen kan det skynda på kursnedgång. Samtidigt fanns det en saklig grund för den europeiska valutakrisen: underskott, inflation, belåning. Även om Soros tjänade många miljarder på det brittiska pundets fall, var det inte han som fällde det. Bengt Dennis, då riksbankschef, skriver i sin bok ”500 %” (1998) att ”fonder av det slag som George Soros Quantumfond representerade var aggressiva och synliga i marknaden, men deras betydelse för händelseförloppet har överdrivits.”

Det påstås inte sällan att Soros knäckte den svenska valutan 1992. Jag var statssekreterare i Finansdepartementet under valutakrisen. Vi försökte se om det fanns tecken på att Soros fonder agerade. Vi hittade inga. Den svenska kronan föll två månader efter pundet och Soros hade då dragit sig tillbaka från den europeiska valutamarknaden. Kronans fall berodde på den ekonomiska kris som började 1989 och valutautflödet främst på att svenska storföretag trodde att kronan skulle falla och därför väntade med att ta hem vinster och utländska betalningar. Själv frågade jag Soros, när jag var generalkonsul i New York och var hemma hos honom några gånger, om han agerat mot den svenska kronan 1992 och det förnekade han.

George Soros är alltså ett verktyg för extremister över hela världen och han sa i en intervju för några månader sedan att han är stolt över vilka fiender han har. George Soros bok kommer ut strax innan han fyller 90, och kan ses som ett testamente och en viktig sammanfattning av hans intressen.