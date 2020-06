Så blev ”Sommarlov” på SVT del av en stor berättelseväv

När årets ”Sommarlov” nu drar i gång upprätthåller SVT en tradition som startades för över 40 år sedan. Nästan varje år sedan 1978 har sommarlovslediga barn kunnat slå på tv:n på morgonarna (och föräldrarna fått sovmorgon).

Men de senaste åren har något nytt skett. Lite i skymundan har SVT Barn börjat koppla ihop en stor del av sina tv-produktioner till en oerhört ambitiös, stor och trasslig berättelseväv – ett slags småbarnens motsvarighet till Marvel cinematic universe.

När jag i en krönika tidigare i våras ställde frågan om vem som egentligen är ansvarig för SVT:s barnkanals alltmer komplicerade världbygge, ledde det till en oerhörd respons från andra vuxna människor som via sina barn ofrivilligt dragits in i barnkanalsmytologin. Försöker man sätta sig in i den inser man att den är långt mer komplex än det mesta som sänds i tv, och kräver stor hängivenhet för att helt förstå: programledare och fantasifigurer från ett program kan dyka upp i någon annans, ett mysterium som påbörjas i ett program kan få sin lösning i ett helt annat. Och i centrum för hela den komplicerade fantasivärlden finns ”Sommarlov” och figuren Sommarskuggan.

Petter Bragée är programchef för SVT i Malmö som producerar bland annat ”Sommarlov”. Han säger att man tidigare nosat lite på idén att koppla samman barnprogram till ett stort fiktivt universum i bland annat ”Vintergatan” och ”Barda”, men att inget kommit i närheten av det som uppstått kring Sommarskuggan.

– Det var ingen som sade ”Ska vi bygga en jättevärld?”, utan det har uppstått stegvis, säger Petter Bragée.

I takt med att tablålagd tv började krisa, tvingades SVT Barn för ungefär fem år sedan börja tänka på ett nytt sätt. Tidigare hade ett program som sändes klockan 19 på fredagar automatiskt bra tittarsiffror. Men så fungerade det plötsligt inte längre.

– Tittarna övergav vår broadcastkanal. Den bara dog. Det innebar en enorm skillnad i vilka program vi beställde, vi var plötsligt tvungna att ta reda på vad barnen tyckte var relevant! Vi trodde att vi hade jättebra koll på barn, men det hade vi inte.

Det första fröet till SVT Barn cinematic universe var ”Mysteriet på Barnkanalen”. Norsk tv hade lyckats bra med påskekrim för barn – och SVT ville göra en egen version. Man skapade en lättsam krimserie som utspelade sig i ett fiktivt tv-hus, där välkända programledare och barnprogramskaraktärer var misstänkta för ett brott.

– Där började karaktärerna mötas. Pax från rymden och någon från ”Labyrint” kunde stöta på Lasse Kronér. Och barnen gillade det! Det var lite som när jag var liten och fantiserade om att Kalle Anka och Fantomen skulle träffas, säger Petter Bragée.

Och sommaren 2016 hände något oväntat. Då var det superhjältetema i ”Sommarlov”, och man behövde en skurk. Tina Mackic, manusförfattare och regissör för ”Sommarskuggan” och manusförfattare på ”Sommarlov”, var en av dem som var med och uppfann figuren: en två meter lång, lite kattlik, kolsvart skapelse med morrhår och cape.

– ”Sommarlov” ska ju vara en sommarkompis, det ska vara lugnt, snällt och harmlöst. Att introducera en skurk var svårt – men vi gjorde den så snäll vi kunde, och kom på att det skulle vara en människa i dräkten för att avdramatisera den, säger Tina Mackic.

– Allt var improviserat den sommaren. När hösten kom satt vi bara och stirrade och undrade: Vad var det som hände?, säger Petter Bragée.

Sommarskuggan blev massivt populär hos barnen, och fick fler fan-brev än programledarna fick. Våren därpå gjorde SVT Barn i Malmö en särskild Sommarskuggan-serie under de tio veckorna före ”Sommarlov”.

– Det var då jag började skapa hela berättelsen kring Sommarskuggan. Vem är den, vad är det för magiska krafter den har... Historien har vuxit med tiden, säger Tina Mackic.

Serien blev en succé och SVT Barn fick blodad tand. Man kopplade på höstserien ”Saibo”, genom att etablera säsongens mysterium i slutet av ”Sommarlov”. Och framåt vintern fanns en lucka – nya programmet ”Natten på SVT Barn” fick också ingå i mytologin.

– När vi såg hur bra det gick kändes det kul att bygga ännu fler bryggor, säger Petter Bragée.

Öppningsscenen till årets ”Sommarlov” spelas in. Programledaren Angelica Prick försöker stoppa Skuggslemsvulkanen från att få ett utbrott. Foto: Anders Hansson

Bolibompa-Draken, som tidigare varit en separat tv-serie-värld skapad för yngre barn och producerad i Stockholm, fick träffa Sommarskuggan i ”Äggmysteriet” och ”Julmysteriet”, och vid det här laget var nästan hela året fyllt av serier som alla gick att koppla till en och samma löst sammanhållna mytologi – som blivit alltmer komplex och svår att hålla ordning på.

– Det som är roligt med Sommarskuggan är att alla barn får tillgång till den – i ”Bolibompa” får även de riktigt små pluttarna leka den leken, och då hålls berättelsen på en rimlig nivå för dem. I ”Sommarlov” gasar jag upp spänningsnivån och krångligheten i historien, säger Tina Mackic.

I den här vårens säsong av ”Sommarskuggan” har dräkten (som har magiska egenskaper och lockar människor att ta på sig den – en ny, hemlig person varje säsong) inte bara fått sällskap av en Vinterskugga (som däremot, och det här är svårt att förklara på ett sätt som låter rimligt, smält ihop med ett litet barn och blivit ”fulländad”) utan det antyds också en hel dal full av andra skuggor (möjligen vår- och höst-?). Samtidigt finns också dussintals andra bifigurer att hålla ordning på – Chefen, Varmkorven, Strutsen, Tussen, alla programledare.

Den som blivit ansvarig för att ha koll på alltihop är Anna-Maria Nildén, som är programansvarig för ”Sommarskuggan” och ”Sommarlov”.

– Jag har blivit den man ringer. Det blir fler och fler titlar som lånar karaktärer från den här världen, och det väcker ju frågor kring, säg, hur Chefen kan vara, vad han kan säga och inte säga.

Vid det här laget är allt så snårigt att man påbörjat ett stort huvuddokument om karaktärerna.

– Det finns beskrivningar av hur Sommarskuggan är, den skulle aldrig dyka upp hemma hos ett barn, till exempel. Det finns barn som är rädda för den, säger Anna-Maria Nildén.

Sommarskuggan-berättelsen har nu pågått i fem år. Tina Mackic säger att hon har en idé om nästa säsong färdig i huvudet – och, så småningom, ett slut. Mycket tyder på att vi är på väg mot en stor uppgörelse – SVT Barns motsvarighet till ”Avengers: Endgame” i Marvel-världen. Foto: Anders Hansson

Petter Bragée säger att han märkt att vuxen-SVT börjat snegla lite mot hur SVT Barn jobbar, och hur framgångsrikt man lyckats lansera nya titlar genom att väva ihop dem med invanda program.

– Jag tror att barnen ofta går lite före de vuxna i sina vanor och förväntningar, säger Petter Bragée.

– Barnen är inne och checkar av vad som händer i vår playtjänst ungefär som tonåringarna checkar av Tiktok. Se på ”Ex on the beach”, som har ett eget ekosystem i alla kanaler och sociala medier – Sommarskuggan är lite som barnens ”Ex on the beach”. Hahaha, nej, det där var ett jättedåligt citat. Använd inte det.

– Men vi har inte gjort mindre public service-inriktade program för den sakens skull – jag tycker vi har minst lika mycket kli och rågmjöl i blandningen som förr, säger Petter Bragée.

Sommarskuggan-berättelsen har nu pågått i fem år. Tina Mackic säger att hon har en idé om nästa säsong färdig i huvudet – och, så småningom, ett slut. Mycket tyder på att vi är på väg mot en stor uppgörelse – SVT Barns motsvarighet till ”Avengers: Endgame” i Marvel-världen.

– Sommarskuggan är så pass härlig för oss, att vi nog inte kommer att avsluta det utan ett ”endgame”, säger Petter Bragée och skrattar.

– Men så länge intresset växer kommer vi att fortsätta.

Frågor och svar om Sommarskuggan-världen Vad är Korvens ursprung? – Helt ärligt är det bara en dräkt från vårt kostymförråd. När ”Mysteriet på Barnkanalen” skapades behövde kreatörerna ha fler karaktärer, så de skapade Chefen och hans assistent som är Varmkorven, som hon gärna vill bli kallad. Chefen är ju ganska osympatisk, så Varmkorven blir lite av en mellanhand mellan honom och programledarna. Är Strutsen ond eller god? – Strutsen är en fågel. Den är varken ond eller god, man vet inte riktigt vems sida en struts är på. Var hamnade egentligen Sommarskuggan när hen åt Trädandens bajs och förflyttades till en annan dimension i ”Draken och julmysteriet”? – ”Den som äter av Trädandens bajs, försvinner spårlöst.” Det är vad Draken läser i boken ”Allt om min Trädande”. När Sommarskuggan sedan gör det försvinner hen, men vart? Förmodligen till en parallell dimension där vi hittar verkligheten och SVT Barn, men ingen kan veta säkert. I ”Sommarskuggan pysslar” tycks Sommarskuggan vara besatt av att skapa avbilder av sig själv i material som lera, papper och pärlplattor. Är det en narcissist vi har att göra med? – Ja, Sommarskuggan är ju en magisk dräkt, då kan man få lite narcissistiska egenskaper. Den vill sprida sitt slem och sig själv. Hur mår Vinterskuggan – som, om man ska hårdra det, är ett litet barn som suttit fångat i en gigantisk dräkt i flera decennier utan vare sig mänsklig eller annan kontakt – psykiskt? – Vinterskuggan är fulländad. Man får väga in känslor i det ordet: hur mår man när man är fulländad? Sommarskuggans och Vinterskuggans existens antyder att det också finns en Vårskugga och en Höstskugga – stämmer det? – I den nya ”Sommarskuggan”-serien framgår det att det finns en plats som heter Skuggornas Dal, och att alla fulländade skuggor måste ta sig dit. Det betyder att det är fullt möjligt att det finns fler skuggor. Vi vet inte exakt vilka de är, än. (Anna-Maria Nildén på SVT Barn i Malmö har svarat på frågorna, med lite hjälp från SVT Barn i Stockholm.) Visa mer