Så bra är låtarna i kvällens Eurovisionfinal

Michela Pace från Malta Foto: Henrik Montgomery/TT

1. Malta

Michela – ”Chameleon”

Betyg: 2

Michela ger ett så sympatiskt intryck på scenen – inte trots utan snarare tack vare hennes uppenbara oförmåga att dansa. Det här är en tropisk trallig strandhängslåt och Malta jobbar hårt med led-skärmarna och låter Michela utföra sitt halvtaktfasta gungande i akvarium, djungler och bland höghus. Inget vi kommer att minnas i juni, men kul medan det pågår.

Hanna tippar: 10:e plats

Albaniens Jonida Maliqi. Foto: Jack Guez/AP

2. Albanien

Jonida Maliqi – ”Ktheju tokës”

Betyg: 3

Man kan alltid lita på att Albanien förser tävlingen med en klagande, gravallvarlig på gränsen till pompös, välsjungen och trumstinn balkanschlager. Och det här är verkligen ett av de bättre exemplen i genren, från den dramatiska långklänningen till den autotunade flöjtslingan. (Pluspoäng för det helt obegripliga fågelbo fyllt av människor som dyker upp helt kort runt 2,30.)

Lake Malawi från Tjeckien Foto: Jack Guez/AP

3. Tjeckien

Lake Malawi – ”Friend of a friend”

Betyg: 4

Den här låten har vuxit till en favorit för mig: gulliga tjeckiska popkillar som vill göra hipstermusik som låter som hipstermusik lät 2007 (fattigmans-Hot Chip, om man vill vara taskig). Sångarens utbytestermin-i-Brighton-engelska är lite enerverande, men å andra sidan sjunger han fenomenalt och de har på ett smart sätt lyckats bygga en helt egen visuell värld i tv-rutan.

Hanna tippar: 9:e plats

”Sisters” från Tyskland Foto: Sebastian Scheiner/AP

4. Tyskland

Sisters – ”Sister”

Betyg: 0

Man skulle kunna tro att ”skrikigt” och ”menlöst” är ömsesidigt uteslutande koncept, men det tyska bidraget befinner sig faktiskt mitt i det pyttelilla överlappande området av venndiagrammet när de gastar fram sin skärande duett. Att de både har det mest ointressanta bandnamnet sedan The Band, nämligen Sisters, och döpt sin låt till ”Sister”, är nästan imponerande intetsägande.

Hanna tippar: Sist

Sergey Lazarev från Ryssland Foto: Henrik Montgomery/TT

5. Ryssland

Sergej Lazarev – ”Scream”

Betyg: 3

Låt oss aldrig glömma att Sergej Lazarev driver ett konditori för hundar i Moskva som heter Pudel Shtrudel, vilket kanske är det absolut mest Eurovision jag någonsin hört i hela mitt liv. Bara det gör att jag önskar honom det bästa i livet, men även om det här är en maffig musikalballad framförd med lidande och inlevelsefull teaterskoleaura är det nog inte årets vinnare.

Hanna tippar: 7:e plats

Danmark's Leonora Foto: Jack Guez/AP

6. Danmark

Leonora – ”Love is forever”

Betyg: 1

Jag tycker kanske orättvist illa om det här, men det hemska lilla ”Lemon tree”-derivatet lyckas komma åt alldeles för många triggerpunkter. En dansk manic pixie dream girl i ”franska” kläder sitter på en jättestol och dinglar med benen i takt tillsammans med några mimare framför barnteckningar av moln. Faktiskt chockad att de inte slängt in en stor godisklubba också.

San Marino's Serhat Foto: Jack Guez/AP

7. San Marino

Serhat – ”Say na na na”

Betyg: 1

San Marino har en så usel resultatlista att det räcker om de placerar sig bättre än nästnästsist i finalen för att ha gjort sitt bästa Eurovision någonsin – något som gör att ett känsligt hjärta nästan ömmar lite för dessa tävlingens fula ankungar. Och frågan är om den här stendumma och skärande falskt sjungna diskopastischen faktiskt inte är deras bästa bidrag någonsin.

Tamara Todevska från Norra Makedonien. Foto: Henrik Montgomery/TT

8. Nordmakedonien

Tamara Todevska – ”Proud”

Betyg: 2

Det är ganska mysigt med den lilla trenden ”låtar med ett budskap” i Eurovision – här ser vi till exempel en nordmakedonsk ballad om girl power. Och visst är det duktigt framfört av Tamara Todevska, kanske lite för duktigt om man ska vara ärlig, det wailas proffsigt och rynkas seriöst på ögonbryn och knyts nävar hejvilt framför svartvita bilder av döttrar och unga kvinnor.

John Lundvik Foto: Henrik Montgomery/TT

9. Sverige

John Lundvik – ”Too late for love”

Betyg: 5

Förlåt på förhand för termen ”sångarglädje”, som ju frammanar bilder av övertaggat frigörande alla-kan-sjunga-körläger på folkhögskolor. Men det är ett fantastiskt snyggt paket Sverige ställt på scenen, och den avspänt supersäkra sångarglädje John Lundvik och hans kör utstrålar utgör ett efterlängtat avbräck från de senaste årens hårdkoreograferat slicka popkillar.

Hanna tippar: 4:e plats

Zala Kralj & Gašper Šantl från Slovenien Foto: Henrik Montgomery/TT

10. Slovenien

Zala Kralj & Gašper Šantl – ”Sebi”

Betyg: 3

Det är lätt obehagligt att bjudas in i den här dubbelnarcissistiska romansen, en voyeuristisk kikare rätt in i ett tonårssovrum där två anemiska indiekids upplever sig ha uppfunnit konceptet Själsfrände och hänger sig åt timslånga sessioner av gravallvarligt stirrande in i varandras ögon medan de viskar ”tidiga Postal Service var genier”, men låten är för all del söt.

Tamta från Cypern Foto: Henrik Montgomery/TT

11. Cypern

Tamta – ”Replay”

Betyg: 3

Vi har Cyperns fjolårsbidrag att tacka för det goda inflödet av upptempopartypop i årets tävlingsomgång – alla, inklusive Cypern själva, tycks vilja ”göra en ’Fuego’” i år. Tamta lyckas hyfsat. Inte sedan 90-talet har jag sett en så perfekt wet look-frisyr, och klädavslitarögonblicket är klassiskt Eurovisionfestligt, även om sången är en aning svajig och scenshowen lite kylig.

Duncan Laurence från Holland Foto: Henrik Montgomery/TT

12. Nederländerna

Duncan Laurence – ”Arcade”

Betyg: 5

På många sätt är det här den absoluta motsatsen till Australiens ”more is more”-bidrag – låten är lågmäld men suveränt välskriven, modern men med ett klassiskt anslag, nervigt personligt sjungen och iscensatt avskalat i kyligt blå toner med en nedhissad liten rund lampa som enda specialeffekt. Duncan Laurence är massiv storfavorit till segern och visst skulle han vara värd den.

Hanna tippar: Vinnare

Katerine Duska från Grekland Foto: Henrik Montgomery/TT

13. Grekland

Katerine Duska – ”Better love”

Betyg: 4

Tveklöst en av årets bästa låtar. Djupt Florence & The Machine-inspirerad pop, iscensatt i rosa med fäktare i kroppsstrumpor och suggestiv ”Virgin suicides”-flickrumsestetik. Möjligen håller inte Katerine Duskas röstakrobatiska sångstil riktigt för tv-rutan, det svajar betänkligt ibland, och hon får inte direkt kontakt med kameran. Men jag rekommenderar studioversionen.

Israel's Kobi Marimi. Foto: Jack Guez/AP

14. Israel

Kobi Marimi – ”Home”

Betyg: 0

Det är ofta plågsamt uppenbart när värdlandet verkligen inte vill/orkar/har råd att vinna ännu ett år. Det är då den här sortens låt dyker upp, som balanserar på gränsen till att bli så tom att den uppfattas som en osportslig läggmatch. Den här fåniga musikallåten från fåniga musikallåtars sophög hjälps inte av Kobi Marimis övertända frackinspirerat klädda framträdande.

Keiino från Norge Foto: Henrik Montgomery/TT

15. Norge

Keiino – ”Spirit in the sky”

Betyg: 3

Jag vet att det här inte är innebörden man brukar lägga i ordet ”tidlös”, men... det finns faktiskt något fascinerande tidlöst över Norges dumglada norrskensjojk. Den är inte bra, direkt, men de slarvigt hoptråcklade eurodiskoslingorna knyter ändå an till en evig Eurovisiontradition som kanske bäst beskrivs med det flyktiga begreppet (och temat för årets Met-gala) ”camp”.

Michael Rice Foto: SplashNews.com

16. Storbritannien

Michael Rice – ”Bigger than us”

Betyg: 2

Michael Rice är en aning för skicklig sångare, och den daterade scenshowen med körsångare i formation aningen för behaglig att titta på, för att Storbritannien ska komma allra sist i tävlingen. Men inte gör det någon glad. Det mest minnesvärda med bidraget är väl att det hjälpt John Lundvik skriva in sig i historieböckerna genom sin dubbla medverkan som artist och låtskrivare.

Islands Hatari. Foto: Henrik Montgomery/TT

17. Island

Hatari – ”Hatrið mun sigra”

Betyg: 5

Ett antikapitalistiskt industrisyntband från Island med bdsm-estetik som bestämt sig för att trolla hela tävlingen – men som samtidigt bemödat sig om att skriva en riktigt klatschig schlagerrefräng i falsett inklusive tonartshöjning. Extra plus för den övertydligt symboliska kugghjulsinramade jordglob som en man hårdhänt misshandlar med en klubba genom hela låten.

Hanna tippar: 6:e plats

Victor Crone från Estland Foto: Sebastian Scheiner/AP

18. Estland

Victor Crone – ”Storm”

Betyg: 2

Svenska Victor Crone gör väl sitt bästa för att ingjuta lite karisma i den här fattigmans-Avicii-låten som bjuder på högklassig lyrik såsom att rimma ”like this” med ”like this”. Men det låter ärligt talat mest som om han försöker skråla med i en semiradiohit på en deppig förfest till ett sönderregnat Summerburst efter för många aperol spritz. Kul vädereffekt på slutet dock.

Zena från Vitryssland Foto: Henrik Montgomery/TT

19. Belarus

Zena – ”Like it”

Betyg: 2

Det här är allt det fulaste från 1990-talet – färgerna, magtröjorna, killdansarnas skäggstubb och hur de försöker se coola ut genom att bita sig själva maskulint i underläppen, tjejdansarnas revjbyxor, grafiken. Men det är lite härligt också i all sin anskrämlighet, och Zena jobbar stenhårt på scenen som den belarusiska motsvarighet till Zara Larsson hon försöker vara.

Azerbajdzjans Chingiz Foto: Jack Guez/AP

20. Azerbajdzjan

Chingiz – ”Truth”

Betyg: 3

Älskar den här bisarra schlager-scifi-kortfilmen där Chingiz först får ett 3D-printat hjärta av guld av några robotar och sedan tar sin futuristiskt asymmetriska tröja på scenpromenad innan han av outgrundlig beamas upp i luften och återföds (?). Den lilla klagande folkmusikslingan han blundande croonar fram mot slutet förhöjer också den släpigt funkiga poplåten.

Hanna tippar: 5:e plats

Bilal Hassani från Frankrike Foto: Sebastian Scheiner/AP

21. Frankrike

Bilal Hassani – ”Roi”

Betyg: 3

Som låt betraktat är det en lättförglömlig mellanschlager med ett aningen pompöst anslag, men Bilal Hassani är karismatisk nog att göra intryck, och framträdandet har ett ofrånkomligt sympatiskt – om än övertydligt kommunicerat i form av ”tidningsrubriker” och slagord på led-skärmarna – budskap om hur icke-normativa kroppar och utseenden behandlas i det offentliga.

Italiens Mahmood. Foto: Sebastian Scheiner/AP

22. Italien

Mahmood – ”Soldi”

Betyg: 5

Åh, Italien, som tävlat med pärla efter pärla till låt, men aldrig riktigt lyckats få till det när det gäller. Mahmood är inget undantag. Bara det faktum att han rimmar ”Jackie Chan” med ”ramadan” är bevis på ren genialitet, och jag älskar den här vemodiga låten om en kollapsad far/sonrelation. Inget skulle göra mig gladare än om den mot förmodan gick genom rutan och vann.

Hanna tippar: 8:e plats

Nevena Bozovic från Serbien Foto: Jack Guez/AP

23. Serbien

Nevena Božović – ”Kruna”

Betyg: 2

Jag vet att det hör till att en Eurovisionfinal innehåller åtminstone en gapmaja i långklänning med tråkig men välgenomförd schlagerballad. Nå, här är hon, och jag har inte mycket mer att säga om den saken. Men värt att notera är att galax/rymd/väderinspirerad grafik på ledskärmen verkligen är årets stora trend! Något med den lilla människan i den stora kontexten, kanske?

Luca Hänni från Schweiz Foto: Henrik Montgomery/TT

24. Schweiz

Luca Hänni – ”She got me”

Betyg: 4

Av alla årets försök att ”göra en ’Fuego’” är detta det bästa. Luca Hänni kanske inte ingjuter låten med samma stenhårda sexy som Eleni Foureira gjorde i fjol, men hans rara naiv-hundvalpsutstrålning är lika entusiasmerande på sitt sätt. ”When she go low, she go so low”-hooken har borrat sig så djupt in i min hjärna att jag ibland finner mig viska den suggestivt vid diskbänken.

Hanna tippar: 3:e plats

Kate Miller-Heidke från Australien. Foto: Sebastian Scheiner/AP

25. Australien

Kate Miller-Heidke – ”Zero gravity”

Betyg: 3

Det gör mig aktivt aggressiv att den här helt briljanta scenshowen – den största visuella wowfaktorn på åratal i Eurovision, ett gravitationstrotsande akrobattrick där Kate Miller-Heidke tumlar runt på en pinne i rymden i vit Disneyprinsessklänning samtidigt som hon kvittrar diskanttonerna – ackompanjeras av den här rent ut sagt förskräckliga smörjan till operettkitschlåt.

Hanna tippar: 2:a plats

Spaniens Miki. Foto: Jack Guez/AP

26. Spanien

Miki – ”La venda”

Betyg: 2

Visst kan man bli trött på att stilrenhet tycks ha blivit ett Eurovisionideal. Kudos då till Spanien som byggt upp ett fucking tvåvåningshus på scenen, producerat en färgglad spya till led-skärms-bakgrund och koreograferat ett spänt leende och övertaggat skuttigt Friskis & svettis-pass. Och då har jag inte ens nämnt den jätte (?) som av oklar anledning står och hänger vid huset.

