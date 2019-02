Så bra är låtarna i Melodifestivalens andra deltävling

Foto: Johan Nilsson/TT

1. Andreas Johnson – ”Army of us”

Låtskrivare: Andreas Johnson, Jimmy Jansson, Sara Ryan, Andreas ”Stone” Johansson, Sebastian Thott.

Telefonrösta: 099-908 01 eller 099-208 01.

Bakgrund: Jon Erik Andreas Johnson är 48 år gammal och kommer ursprungligen från Bjärred i Skåne. Han fick sitt breda genombrott med jättehitten ”Glorious” 1999, och har totalt släppt sex soloalbum. Det här blir hans sjunde Melodifestival – han har tävlat 2006, 2007, 2008 (i duett med Carola), 2010, 2012 och 2015. Han har som bäst kommit tvåa i finalen med ”A little bit of love”.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Det är en obehaglig apokalyps att tänka sig, den där en armé Andreas Johnsons marscherar över den brända marken taktfast skanderande ”Glorious” (klonteorin skulle dock förklara det eviga mysteriet: hur ser han exakt likadan ut som han gjorde när han var 29?). Men kanske är han ett litet steg närmare schlagerherravälde med den här familjevänliga mogna arenabrittrocken med en touch av EDM, som är ruskigt effektiv (om än visuellt underväldigande med klassiskt rockband-på-scen). Hör ni falsetten och trampet av tusentals koordinerade och välputsade brogues i fjärran? ”She-eee-eee...”

Hanna tippar: Andra chansen.

Låten bit för bit:

66 % kille håller om tjej bakifrån på Coldplaykonsert och vaggar fram och tillbaka

28 % handvev till Avicii

6 % ”Dorian Grays porträtt”



2. Malou Prytz – ”I do me”

Låtskrivare: Isa Tengblad, Elvira Anderfjärd, Fanny Arnesson, Adéle Cechal.

Telefonrösta: 099-908 02 eller 099-208 02.

Bakgrund: 15-åriga Malou Trasthe Prytz kommer från Ryd i Tingsryds kommun i Småland. Hon började sjunga när hon fick ett Singstarspel som 2–3-åring, vann sin första talangjakt som 9-åring och har sedan dess vunnit ytterligare ett gäng tävlingar. Bland låtskrivarna finns Isa Tengblad som själv tävlat två gånger, och bakom scenshowen står bland annat Melodifestivalveteranen Ace Wilder.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Jag gillar verkligen hur snyggt och chosefritt tonårigt alltihop är. Scenografin är som en mer oskuldsfull version av Britney Spears ”...One more time”-video med skolkorridor och bänkar, Malou Prytz och dansarna har skotskrutigt skoluniformsinspirerade kläder, låten är en söt bubblig och poppig bagatell – alltihop hade kunnat vara rakt av taget från ett lätt moderniserat ”Hannah Montana”-avsnitt. Det är alltför lättviktigt för att ta sig vidare i tävlingen, men Malou Prytz är en uppenbar talang och kommer säkerligen tillbaka till tävlingen inom kort med en starkare låt.

Hanna tippar: Sexa.

Låten bit för bit:

15 % ”Clueless”

18 % Katy Perry light

67 % ettan på gymnasiet



3. Oscar Enestad – ”I love it”

Låtskrivare: Emanuel Abrahamsson, Parker James, Oscar Enestad.

Telefonrösta: 099-908 03 eller 099-208 03.

Bakgrund: Oscar Enestad, 21 år, blev känd som medlem i pojkbandet FO&O tillsammans med Felix Sandman och Omar Rudberg. Bandet bildades 2013 och 2017 ställde de upp i Melodifestivalen med ”Gotta thing about you” som kom näst sist i finalen. Sandman tävlade solo i fjol med ”Every single day” (skriven bland andra av Parker James) och kom tvåa, och Rudberg är med i nästa veckas startfält – därmed är hela FO&O-trippeln komplett.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Låten är ljuvlig, en smart producerad melodiös hit om förbjuden kärlek med brottarrefräng, och stråkbreaket är gåshudssnyggt. Och det är sannerligen många kära gamla svenskt-bidrag-till-Eurovision-rutor som kryssas i här: ung kill-soloartist, neonfärger, scenshow med lysrörstema... Men på repetitionerna har det inte riktigt fallit på plats. Här finns en frustrerande ouppfylld potential, ungefär som man skulle känna om man hittade sitt sovrum fyllt av de absurda mängder blomblad som singlar över Enestad i slutet, men det visade sig vara någon som klippt den vissna syrenen utanför.

Hanna tippar: Femma.

Låten bit för bit:

50 % suverän låt

50 % svajigt framträdande



4. Jan Malmsjö – ”Leva livet”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Elin Wrethov, Johan Bejerholm.

Telefonrösta: 099-908 04 eller 099-208 04.

Bakgrund: Jan Malmsjö, 86 år, är årets äldsta deltagare. Han är uppvuxen i Malmö med varietéartister som föräldrar, och började redan som barn på Malmö barnteater. Han är senare utbildad på Dramaten, där han också jobbat mycket genom åren. Han har haft en lång och mångsidig karriär med både tung dramatik och musikaler, krogshower, film och tv. 1969 kom han tvåa i Melodifestivalen med ”Hej clown” – 50 år senare gör han ett nytt försök.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Det är ändå något befriande med den obrydda no-more-fucks-to-give-attityd som bara en mätt och till freds åttiofemplussare kan utstråla. Jan Malmsjö står/sitter/fördriver tiden i en scenmiljö som vill frammana goda minnen av många glas rött vin druckna på gatuserveringar i Paris med diverse viga kvinnor. Låt oss alla sträva efter att en dag uppnå samma självklart lösa och lediga relation som Malmsjö har till koncept som kameror, publik, melodi och låttext, och jag är absolut inte ironisk, vad betyder ens sådana världsligheter när allt kommer omkring, jag drar nu, Montmartre väntar.

Hanna tippar: Sjua.

Låten bit för bit:

100 % deltävlingens kung



5. Vlad Reiser – ”Nakna i regnet”

Låtskrivare: Lukas Nathansson, John Hårleman, Vlad Reiser, Chris Enberg.

Telefonrösta: 099-908 05 eller 099-208 05.

Bakgrund: Vlad Reiser är 25 år gammal och mest känd som vloggare och influerare – 250.000 personer följer hans Instagramkonto, och över 400.000 personer följer hans Youtubekanal med klipp som ”Sätter gummiband på handled VARJE timme i 24 timmar” och ”Prankar familjen att jag tatuerade in dem på ryggen”. Han har också jobbat som programledare på barnkanalen Nickelodeon. Det här blir hans artistdebut inför stor publik.

Betyg: 2

Så tycker Hanna: Man ska aldrig underskatta potensen i ren och skär gossaktig spjuvercharm. Det är bränslet som driver Samir & Viktor, till exempel, dessa samtida Anderssonskans Kalle, opålitliga som hade de klipulvret ständigt redo i fickan men med en naiv utstrålning som säger hjärta-av-guld. Vlad Reiser har samma flaxiga rörelsemönster och viktigast av allt: ser orubbligt oförställt glad ut rakt igenom sina tre minuter. Låten? Nollställd och dumglad generisk samtidspop. Men det spelar mindre roll, Vlad Reiser hade i princip kunnat mima ”Imse vimse spindel” bara han gjorde det med samma energi.

Hanna tippar: Andra chansen.

Låten bit för bit:

98 % pepp

2 % låt



6. Hanna Ferm & Liamoo – ”Hold you”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Fredrik Sonefors, Hanna Ferm, Liam Cacatian Thomassen

Telefonrösta: 099-908 06 eller 099-208 06

Bakgrund: Hanna Alma Beata Ferm, 18 år, kommer från Pixbo. Hon var med i ”Talang Sverige” 2014, och i ”Idol” 2017 där hon kom tvåa. Liam Cacatian Thomassen, 21 år, kommer från Lidköping. Han vann ”Idol” 2016, och tävlade också i Melodifestivalen 2018 med ”Last breath” och kom på sjätte plats i finalen. Det är inte första gången duon sjunger tillsammans – i ”Idol” 2017 gjorde de ”Love me harder” tillsammans.

Betyg: 4

Så tycker Hanna: Det har eventuellt aldrig skådats en Melodifestivalduett med mer kemi. Särskilt Hanna Ferm är en exakt lagom oslipad diamant, och det är ett underbart svalt spa för ens stackars schlagerslitna öron att båda två faktiskt kan sjunga. Men jag hoppas att någon fattar ett raskt exekutivt beslut att riva ned de anskrämliga gigantiska plastsjok man hängt på scenen (vad ska det föreställa, en köksrenovering, en seriemördarlya?) som var nära att kväva Liamoo under repetitionerna. Helst redan före lördagskvällen, men åtminstone före Eurovision i Tel Aviv. För ja, det här kan absolut vinna.

Hanna tippar: Final.

Låten bit för bit:

50 % schlagerversionen av Zayn ft Sia med ”From dusk till dawn”

35 % Hanna Ferms genombrott

15 % het stämning



7. Margaret – ”Tempo”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Laurell Baker, Sebastian von Koenigsegg.

Telefonrösta: 099-908 07 eller 099-208 07.

Bakgrund: Malgorzata Jamrozy, 27 år, kommer från Stargard i Polen och var som ung både med i hårdrockband och spelade jazz. Hon har tidigare varit modebloggare och pluggat såväl mode som musik. 2016 kom hon tvåa i polska uttagningen till Eurovision – och låten ”Cool me down” blev en hit i bland annat Sverige. Förra året var hon med i Melodifestivalen med ”In my cabana” som kom sjua i finalen.

Betyg: 3

Så tycker Hanna: Visuellt är det en smällkaramell. En maxat ceriserosa scenshow byggd på ganska avancerad greenscreen- och led-skärmsteknik, och mitt i alltihop Margaret i kornblå puffklänning med nypermanentat hår, som hade hon just rymt från sina brudtärneplikter på ett tacky amerikanskt bröllop 1985 med en flaska rosézinfandel under ena armen och en best man under andra. Låten handlar om absolut precis ingenting (”låt mig vara din hastighet”...?) och består mest av slumpmässig ordsallad paketerad i somrigt tanklös och stompig pop med rimlig hitpotential. Boom-boom-boom!

Hanna tippar: Final.

Låten bit för bit:

39 % hårdkoreograferad technicolorshow

61 % solig brukspop