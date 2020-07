Så fick de med antikroppar övertag under coronapandemin

Det är sommar år 2020. En influerare och en justitieminister har bråkat om en fest i Båstad. Influeraren festade närgånget med vänner på en nattklubb och laddade upp en film på det hela på internet. Somliga blev arga, även justitieministern som på en pressfika sa:

– Jag har till exempel sett rapporter om någon stor influencerfest i Båstad som det skrivits om i media, där det är uppenbart att man betett sig på ett sådant sätt som inte är lämpligt.

Influeraren formulerade ett svar i ett sms till Expressen. Hon försäkrade att sällskapet följt reglerna på nattklubben och fortsatte sms:et med orden: ”Jag har även antikroppar och får egentligen vara vart jag vill.”

Så, med ett uttalande om minimala proteiner i det mänskliga immunsystemet, kan man sommaren 2020 leverera ett svar på tal mot en ilsken minister. Och med det lades några av de sista orden i konflikten mellan influeraren Bianca Ingrosso och justitieminister Morgan Johansson (S), som ägde rum under ett par dagar tidigare i juli.

Sannolikt har något liknande aldrig inträffat tidigare, men sommaren 2020 är, som det ofta sägs, ingen vanlig sommar. Det är en sommar då antikroppar mot viruset som orsakar covid-19 blivit hårdvaluta. Molekylerna används som språkligt vapen i debatt, som argument för att anställda ska tillbaka till arbetsplatsen, som förutsättning för att få besöka svenska äldreboenden och, som DN:s Hanna Fahl nyligen uppmärksammade, som lockmedel på dejtningmarknaden.

Är vi på väg att skapa en antikroppselit? Frågan ställdes häromveckan av BBC som tog upp hur flera länder är i färd med att utveckla vad som kallas immunitetspass. En idé som handlar om att ge personer som kan bevisa att de haft covid-19-infektion, och därmed tros ha viss immunitet mot sjukdomen, ett särskilt intyg.

Det här, spår BBC, kan komma att användas för att avgöra vilka platser en person får besöka. Längst i processen har Estland kommit, som inlett försök med digitala immunitetspass, rapporterar Reuters och tillägger att även länder som Chile, Tyskland, Italien, Storbritannien och USA nu ser över möjligheterna till liknande lösningar. Vissa amerikanska hotellkedjor har redan anammat idén, exempelvis för att avgöra om gäster kan få tillgång till spa och gym.

Kan antikroppar dela samhället – i de som får och de som inte får? Illustration: Mia Nilsson

I flera länder har det bedyrats att ett införande av immunitetsbevis i så fall ska ske med försiktighet, men utvecklingen oroar Robert West, professor i hälsa, psykologi och beteendevetenskap vid University college London. Han befarar att det leder till ett ”delat samhälle”, med ökad diskriminering och ojämlikhet.

– Man kan se framför sig en situation där dörrar öppnas för de som lyckas få tag i ett intyg, medan de är stängda för dem som inte har ett sådant, säger Robert West till BBC.

Samma farhågor lyfter bland annat SvD:s Lotta Lundberg i en krönika om vad ett införande av immunitetspass kan komma att innebära:

”De som är immuna och de andra. Några får resa, andra måste sitta inne. Några kan anställas och får lön, andra får äta kattmat och gå på bidrag. De positiva kan mötas, utöva demokrati, dansa tango och gå till skolan. De negativa får fortsätta lösa korsord. Bli arga. Bli deprimerade. Få diagnoser och trilla ur folkvettskatalogen”, skriver hon.

Rachel Irwin, forskare i socialantropologi vid Lunds universitet, ser signalerna om immunitetspass som ”dystopiska”, som hämtade från en actionfilm. Förvisso existerar redan i dag intyg efter vaccinationer, men hon tror inte på idén att skilja människor åt baserat på resultatet från ett antikroppstest.

– Beslutet i Sverige, att tillåta människor med antikroppar att besöka äldreboenden, måste ses som taget i undantagstillstånd. Personer på boendena har varit isolerade länge och det finns hälsoskäl att tillåta fler kontakter, säger Rachel Irwin till DN.

Hon ser det som osannolikt att Sverige inför immunitetspass baserat på antikroppstest, främst för att vårt samhälle är förhållandevis öppet för alla. Däremot tror hon att vi kommer få se fler exempel där människor använder ett positivt antikroppssvar för att rättfärdiga beteenden som inte går i linje med allmänna rekommendationer.

– Jag ser framför mig hur nysande människor på bussen kommer att vifta med ett intyg och utbrista: ”Det är ingen fara! Jag har antikroppar och kan inte sprida sjukdomen!” Det är en ganska bra grund för att bråk ska uppstå, säger Rachel Irwin.

För henne har frågan även etiska aspekter: vad händer till exempel om människor tar ett antikroppstest för att kunna korsa en landsgräns och semestra? Eller för att kunna festa friare på nattklubbar?

– Vår labbkapacitet är knappast till för att ge människor argument för att inte fortsätta följa rekommendationer. Jag föreställer mig hur fler influencers kommer att ha stora fester, och argumentera för att ”alla har antikroppar”. Men det är ett ansvarslöst beteende.

Att använda immunitet som försvar har gjorts vid flera tillfällen under pandemin. Bland annat av den brittiska professorn Neil Ferguson, som tvingades lämna en rådgivande post till regeringen sedan det framkommit att han själv brutit mot reglerna om social distansering genom att träffa sin älskarinna. I sitt försvar sa han:

”Jag agerade i tron att jag var immun, då jag testats positivt för coronaviruset och isolerade mig själv fullständigt i nästan två veckor efter att ha uppvisat symtom.”

Men den här typen av övertro på immunitet och positiva antikroppssvar ger Klas Kärre, professor i molekylär immunologi på Karolinska institutet, inte mycket för. Hittills finns bara mer eller mindre kvalificerade gissningar om immunförsvarets respons mot det nya coronaviruset, säger han, och radar upp frågor som fortfarande väntar på svar.

Bland dem: är det verkligen antikropparna som är den avgörande faktorn för immunitet mot covid-19? Hur länge består i så fall denna immunitet? Varför utvecklar inte alla som haft bekräftad infektion antikroppar?

– I nuläget kan jag bara gissa, precis som alla andra. I regel är man nog skyddad åtminstone för den tiden som antikropparna går att mäta. Därför finns det en rimlighet att de med antikroppar kan tillåtas besöka äldreboenden, förutsatt att det görs under iakttagande av andra regler, säger Klas Kärre.

Inför semestern väntar han själv på resultatet från ett antikroppstest. Men oavsett vad det visar kommer han inte att förändra sitt beteende. Och innan familjen samlas på sommarstället ska de alla isolera sig minst en vecka.

– Om folk med antikroppar utgår från att de kan göra vad de vill, då skulle jag, för att använda ”Anders Tegnell-språk”, säga att de borde ta sig en funderare. Jag skulle sova lite bättre om nätterna om mitt svar är positivt, men jag skulle inte vara nonchalant. Vi är så kort in i pandemin och behöver mycket mer och djupare studier.

Folkhälsomyndigheten om antikroppar Enligt Folkhälsomyndigheten är det, utifrån dagens kunskapsläge, ”troligt att så kallade IgG-antikroppar mot covid-19 helt eller delvis ger ett skydd mot en ny infektion med allvarliga symptom”. Myndigheten bedömer skyddet sannolikt består upp till halvår efter testresultatet. På tisdagen uppgav myndigheten att man även bedömer att personer som haft en covid-19-infektion som bekräftats med ett PCR-prov har en ”mycket låg risk att bli sjuka igen i åtminstone sex månader framåt”. Personerna som tillhör de här båda grupperna, enligt myndigheten, har också möjlighet att ”umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill träffa tillhör en riskgrupp”. Man ska dock följa de allmänna rekommendationer och restriktioner som gäller i samhället och på arbetsplatser. Källa: Folkhälsomyndigheten Visa mer

När diskussionen om immunitetspass inleddes tidigare i våras gick Världshälsoorganisationen, WHO, ut med en varning. Huvudskäl då var att det saknades starka bevis för immuniteten mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har dock senare bedömt det som sannolikt att personer med antikroppar har ett skydd mot covid-19 under minst ett halvår. På tisdagen uppdaterades bedömningen: även de som genom prov fått bekräftat att de burit på infektionen kan utgå från att det är mycket låg risk att det smittas igen närmsta sex månaderna.

Kanske vidgar detta gruppen som kan hänvisa till immunitet för att rättfärdiga beteenden, även om de hittills bara fått utökad möjlighet att umgås med andra personer. Men vad händer om man som land tar ett steg längre och inför immunitetspass? I april lyfte Emma Frans, forskare i epidemiologi på Karolinska institutet, den frågan på Twitter och skrev:

”Skulle inte det innebära ett oerhört incitament för att bli smittad, vilket kan resultera i just den höga topp som man vill undvika?”.

Den här typen av incitament för att dra på sig sjukdomar finns det även historiska exempel på. När gula febern härjade i New Orleans under 1800-talet blev immunitet en viktig förutsättning för att nyinflyttade skulle kunna etablera sig i samhället, skriver tidningen The Atlantic. Utan immunitet kunde det nämligen bli svårt att bland annat få bostad eller jobb – och för vissa blev det värt risken att genomlida sjukdomen.

Om någon händelsevis skulle vilja utsätta sig för covid-19, i syfte att skaffa antikroppar, skulle denne givetvis sätta livet på spel. Men vilka oddsen är för att klara sig helskinnad genom infektionen har vi som människor ofantligt svårt att bedöma, menar Pär Bjälkebring, forskare i beslutsfattande och psykologi, vid Göteborgs universitet.

– Människor är konstiga varelser när det gäller risker. Många är väldigt rädda för flygkrascher eller för terroristattacker, trots att de nästan aldrig inträffar.

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur hög dödligheten i covid-19 egentligen är. Under våren har Pär Bjälkebring ofta reagerat på hur människor inte brytt sig tillräckligt om vilket hot covid-19 kan utgöra. Flera gånger har han ifrågasatt människor som slängt sig med siffror om hur liten dödsrisken för den enskilde är, berättar han.

– De säger: ”Men 99,5 procent överlever ju.” Men då har man inte förstått att det innebär ett ofantligt högt dödstal, sett till en hel befolkning. Dödligheten kommer förvisso att gå ner när vi lär oss mer om sjukdomen, men just nu finns det väldigt få saker i samhället där risken att dö är så stor som den är i covid-19, säger han.

Min fru brukar säga att vi som människor borde bry oss mer om vårt eget liv, eftersom det är det viktigaste vi har

Nyligen rapporterade amerikanska medier att en man i 30-årsåldern dött av viruset efter att ha deltagit i en ”covid-fest”. Människor som tvivlat på sjukdomens existens ska då ha samlats tillsammans med en person som varit sjuk för att testa om de verkligen skulle bli smittade. Huruvida det här verkligen var syftet med festen har senare ifrågasatts, enligt New York Times. Pär Bjälkebring menar dock att han inte skulle bli överraskad om det inom kort kommer liknande rapporter från Sverige.

Det handlar delvis om den önskan många i dag har om att få ett positivt antikroppssvar, säger han. För trots att det finns risk att provet visar fel resultat, och trots att ingen riktigt vet hur stark immuniteten är eller hur länge den varar, så tror Pär Bjälkebring att många har svårt att både förstå och ta hänsyn till det.

– En enskild influencerfest i Båstad har kanske inte så stor betydelse för själva smittspridningen. Däremot kan den inställning man visar till viruset smitta av sig. Vi måste tänka igenom vårt beteende under pandemin. Min fru brukar säga att vi som människor borde bry oss mer om vårt eget liv, eftersom det är det viktigaste vi har. Jag tycker att det stämmer, och då måste man förstå att covid-19 innebär en risk för oss alla.