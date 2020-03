Så fick kunskap och upplysning tuberkulosen på fall

”Det var ju jämt och ständigt tal om huru lungsoten egenteligen färdades över jorden, huru han tog sig från människa till människa, om det var i dimman på vintern eller i komjölken eller i vattnet eller i fårskinnsfällarna som folket låg under eller i andedräkten deras eller om det var knivarna i gafflarna och skedarna som icke diskades nog väl.”

Så skriver Torgny Lindgren i sin novell ”Ordet” ur ”Merhabs skönhet” från 1983. Den handlade om den unge Samuel Burvall i västerbottniska Storholmsträsk som kom från en familj där många brukade dö i tuberkulos. Samuel hade fyra fastrar och tre farbröder som alla ”dödde medan han var barn” liksom hans båda syskon, tre kusiner och farfadern.

Samuel Burvall grubblade mycket över hur han skulle slippa smittas och när han var 14 år kom han på vad det var och vad han måste göra för att inte drabbas. Han var fullkomligt övertygad om att det var själva ordet lungsot som smittade, inget annat. Därför låste han in sig i kammaren på vinden medan åren gick och hans mor lagade mat som ställdes utanför dörren… För i 1800-talets Storholmsträsk fanns varken radio eller tv – än mindre någon Folkhälsomyndighet som gav råd och direktiv till en undrande befolkning där rykten, skvaller och konspirationsteorier frodades.

Sjukdomen har haft många namn – trånsjuka, tvinsot, lungsot, ftisis, bröstilska eller lungröta. Den orsakas av en liten stavformad bakterie som har plågat människosläktet i många tusentals år – Mycobacterium tuberculosis. Den kan drabba kroppens alla organ, men lungorna är hårdast drabbade. Sjukdomen sprids genom luften när människor med sjukdomen talar, hostar, nyser eller spottar. Hos den som smittats yttrar sig sjukdomen i långvarig hosta, feber, bröstsmärtor, trötthet och avmagring. I sitt sista stadium dör man.

Sedan effektiva mediciner och vaccin togs fram i slutet av 40-talet är tuberkulosen i praktiken inte längre någon dödlig sjukdom i Sverige – de knappt tusen fall som rapporteras årligen handlar i de flesta fall om migranter från Afrika och Asien som smittats i sina ursprungsländer. För tuberkulos är en sjukdom som lever och frodas i miljöer där människor bor trångt och tätt inpå varandra, där rent vatten saknas, där nutritionen är dålig och där kunskaperna om hur sjukdomen sprids är svaga. Globalt sett dör enligt WHO i dag ungefär 1,5 miljoner människor årligen i tuberkulos.

På sanatorierna skulle frisk luft, god hygien och speciell kosthållning ge de tuberkulossjuka lindring

Kunskap och information skulle sannolikt minska den siffran – exakt de kunskaper om smittspridning som epidemiologer, virologer och infektionsläkare nu informerar om när det gäller covid-19. Till stora delar är detta dessutom kunskaper som varit kända sedan länge. I en undersökning om vilka som dog i tuberkulos i Helsingborg mellan 1876 och 1890 skrev författaren fil dr Carl Lindman att det visat ”sig att de stadsdelar, som äro bebodda av arbetarefamiljer, mest härjas av dessa sjukdomar. Med några få undantag, hafva alla dödsfallen förekommit i gamla och dåliga hus”.

Flera studier från decennierna före sekelskiftet 1900 visar att tuberkulosdödligheten ökade i takt med inflyttningen till städerna. Bostadsbyggandet hängde inte med och varken skolbyggnader eller fattighus räckte till. 1885 upptäckte och beskrev den tyske läkaren Robert Koch tuberkelbacillen. Kunskaperna om smittvägar växte och parallellt byggdes de första sanatorierna efter tysk förebild i Sverige.

Här skulle frisk luft, god hygien och speciell kosthållning ge de tuberkulossjuka lindring. 1905 startade ett antal engagerade läkare den Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos (det som senare skulle bli Hjärt- och Lungfonden). Snart hade sanatorier byggts i hela landet och kung Oscar II startade en nationell insamling för att finansiera flera av dessa så kallade Jubileumssanatorier.

I ett informationsblad med rubriken ”Råd till en bröstsjuk” som Nationalföreningen mot Tuberkulos lät trycka 1905 står följande att läsa: ”Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, nys och hosta i näsduk så att det inte stänker omkring. Spotta inte okontrollerat, använd spottflaska, tag temperaturen och rådgör med läkare”.

De råden känner vi igen i dag, även om apoteken inte längre har spottflaskor i sortimentet. I informationsbladet uppmanas vidare den som är sjuk att undvika kontakt med andra: ”Upphör om möjligt med Edert vanliga arbete! Om möjligt byt vistelseort. Bo helst på landet! Bo ensam i ett soligt rum!”

Alla dessa råd får vi nu, om inte bokstavligen, så i andemeningen. Och sannolikt är möjligheterna att följa uppmaningarna lättare i dag med våra betydligt större, välventilerade bostäder med ordentliga badrum. Digitaliseringen som möjliggör arbete hemifrån är ytterligare en fördel jämfört med förr.

Efter en effektiv folkbildningskampanj ändrades människornas beteende och spridningen av tuberkulos sjönk dramatiskt

På en rad områden är det ett logiskt, rationellt, evidensbaserat tänkande som bidragit till att Sverige i dag har en av världens äldsta befolkningar. Men just detta gör också att vi har en större andel av befolkningen som är skör och sårbar, eftersom covid-19 drabbar äldre och sjuka hårdast. Det vi kallar folkbildning var en viktig del i bekämpandet av ”folkfienden tuberkulosen”. Dessa pionjära folkrörelseprojekt under tidigt 1900-tal väckte ofta deltagarnas medvetenhet om hur nära den personliga utvecklingen är knuten till sociala utmaningar och problem – problem som går att lösa genom att agera utifrån kunskap.

Under samma epok förändrades bostädernas utformning, snickarglädje byttes mot släta hygieniska ytor som banade vägen för 30-talets funkis, med ljus och rymd. Journalisten och författaren Lubbe Nordström åkte runt i Sverige och gjorde upp med det han kallade Lort-Sverige i en serie uppmärksammade radioreportage 1938. Han besökte hårt drabbade miljöer som byar i Norrbottens kustland där man inte bara spikade igen fönstren i vintertid, utan också sov tätt tillsammans i så kallade lucksängar där smittsamheten och därmed sjukligheten och dödligheten var särskilt hög.

Provinsialläkare dokumenterade hur familjerna levde – hur gammelmor sov med hostande barn och hur föräldrar förtuggade små barns mat och hur männen spottade på köksgolvet. Efter en effektiv folkbildningskampanj ändrades människornas beteende och spridningen av tuberkulos sjönk dramatiskt. Detta blev en vändpunkt i smittbekämpningen som sedan varit stilbildande.

Snart anskaffades bussar med röntgenutrustning så att människorna by för by fick sina lungor fotograferade. De som befanns vara sjuka sändes till sanatorier för vila och behandling samtidigt som smittspridningen därmed begränsades. För de allra sjukaste, där inte mycket fanns att göra, byggdes en rad så kallade B-sanatorier djupt in i glesbygdsskogar – de kallades ibland ”dödens väntrum”.

Men processen var förstås inte spikrakt linjär. Det rationella tänkandet och de sunda hygieniska principerna fick periodvis vika för ryktesspridning och stigmatisering av de som drabbats av tuberkulos – en slags hysteri som känns igen från andra smittsamma sjukdomar i historien. Denna så kallade lungsotsskräck möttes med en bred och konsekvent kampanj från myndigheternas sida. I annonser och flygblad skrev man: ”Kampen mot tuberkulosen får icke bliva en kamp mot de tuberkulösa”.

Även i dag spelar civilsamhället stor roll i smittbekämpningen, att tänka ”vi” snarare än ”jag”. En reflektion är att på samma sätt som Nationalföreningen mot tuberkulos var en ideell förening med gräsrotsarbete i snart sagt alla delar av samhället – såväl geografiskt som organisatoriskt – var det landstingen som kom att spela en stor roll för uppförandet av sanatorier. Besluten fattades regionalt och lokalt.

Torgny Lindgren – liksom Sara Lidman – blev sedermera friskförklarad men återkom i flera berättelser till ”soten”

I dag har Sverige till skillnad från många grannländer alltjämt ett decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem, nyligen omdöpt från landsting till regioner. Regionerna har till sitt stöd en mängd expertmyndigheter medan politikernas roll är mer nedtonad. I flera av våra grannländer styrs hälso- och sjukvården av ländernas politiska ledning. Därmed blir åtgärderna också rätt olika. Först när den första sjukdomsvågen klingat av vet vi vilka åtgärder som varit mest effektiva. Förmodligen är förmågan att engagera medborgarna – civilsamhället – i smittbekämpningen den viktigaste framgångsfaktorn, uppbackad av goda expertmyndigheters insatser.

Författaren Torgny Lindgren hade själv erfarenhet av att ha tuberkulos i barndomen, då han fick besöka sanatoriet i Hällnäs vid Vindelälven för undersökning och diagnos av sin ständiga hosta och återkommande feberfrossa. Samma Hällnäs där också Sara Lidman vårdades i början av fyrtiotalet. Torgny Lindgren – liksom Sara Lidman – blev sedermera friskförklarad men återkom i flera berättelser till ”soten” och hur den påverkade människors tankar, drömmar och handlingar. Han kunde utan ansträngning leva sig in i och återskapa sina barnfebriga fantasier och illusioner ur minnenas dimmor. I självbiografiska ”Minnen” från 2010, sammanfattar han:

”Snart ett halvt sekel har jag försörjt mig på mina inbillningar. De har varit mycket omfattande.”

I verkligheten hade förstås den utbildade folkskolläraren Torgny Lindgren full koll och en realistisk bild av såväl historien som samtiden. För den som fick tillfälle att möta hans plirande blick ovanför läsglasögonen längst ner på näsan, känna hans uppmärksamma närvaro och höra hans varma, lite sjungande stämma, skingrades snabbt alla tankar på att detta är en man som lever på inbillning. I dessa dagar när människor lastar bilen med konserver och torrfoder för att isolera sig på landet, är det viktigt att se nyktert och sakligt på tillvaron. Information och kunskap är nyckeln. Civilsamhällets engagemang är bästa boten mot överdriven oro.

