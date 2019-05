Så föddes ”Too late for love”

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

”Too late for love” föddes under ett låtskrivarläger hemma hos Anderz och Johanna Wrethov på Vellingebacken utanför Vellinge i somras. Någon tydlig idé om vad det skulle bli hade låtskrivartrion inte riktigt, bara att det skulle vara upptempo och passa Johns röst.

Ändå tog grunden i form av text, refräng och vers bara några timmar att skapa:

– Ja, det kan bli så när man har en bra kemi och en gemensam kraft som jag, John och Andreas har, vi har ju jobbat ihop förut, säger Anderz Wrethov.

– Men riktigt klara blev vi inte. Det som tog tid var att få till slutet på refrängen. Där fick vi jobba på i flera veckor.

Just slutet av refrängen gjordes i fyra, fem varianter innan den som i dag känns fullständigt självklart valdes ut.

– Jag lyssnade på de andra så sent som för någon dag sedan och de hade också sina förtjänster, säger Anderz Wrethov är han på plats i Tel Aviv för att följa John Lundvik och deras gemensamma låt.

”Too late for love” är fylld av gospelkänsla, en känsla som enligt Anderz Wrethov fanns där redan från början. Men sommaren 2018 var det ännu långt till att The Mamas fanns med i bilden. Istället spelades den första versionen av ”Too late for love” in med John Lundvik, Andreas Stone Johansson och Johanna Wrethov som kör. Och efter en del mixande i studion kunde rösterna återanvändas och låta som fler än de tre de var.

– Det lustiga är ju att den version som spelas i radio eller på Spotify just nu inte är med The Mamas utan med John, Andreas och min fru. De flesta hör inte skillnaden, säger Anderz Wrethov och skrattar.

Anderz Wrethov

”Too late for love” blev en succé i Melodifestvalen med raka tolvor från jurygrupperna och vinst när tittarna också fick säga sitt. Att den skulle uppföras där var inte givet. Låten skrevs för att bli en del av John Lundviks repertoar. Men ganska snart stod det klart att John Lundvik ville göra ett nytt försök efter att ha kommit trea 2018 med ”My turn” som skrevs av Anna-Klara Folin och Jonas Thander. Två låtskrivare som också var med på förra sommarens låtskrivarläger hos Anderz och Johanna Wrethov.

– Och där skrev de ”Bigger than us” tillsammans med John som blev Storbritanniens bidrag i finalen, säger Anderz Wrethov.