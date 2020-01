Så föll Harvey Weinstein – metoos huvudanklagade

Rättegången mot Harvey Weinstein skulle ha börjat i september 2019, men sköts upp till den 6 januari 2020. Han står då åtalad för att ha våldtagit en kvinna på ett hotell i mars 2013, och att ha tvingat en kvinna att låta honom utföra oralsex på henne i hans lägenhet år 2006. Weinsteins advokat menar att rättegången kan ta upp till sex månader. Själv nekar han till alla anklagelser om sexuella övergrepp. Om Weinstein bedöms skyldig är det längsta straffet han kan tilldelas livstids fängelse.

Den 24 december offentliggjorde polisen i Los Angeles att de utreder åtta ytterligare fall av sexuella övergrepp där Weinstein står anklagad. I slutet av december anklagade den tidigare modellen Kaja Skola Weinstein för att ha utnyttjat henne sexuellt år 2002, när hon bara var sexton år.

8 december 2019

Harvey Weinstein, den tidigare filmmogulen, tar sig till rätten i New York haltande. Han stödjer sig ömsom på en rullator, ömsom på sin assistent. Weinstein ser blek ut och det grå håret är ovårdat. Han är på väg till rätten för en förhandling om att få sin borgen prövad.

Harvey Weinstein anländer till domstolen i New York i december 2019. Foto: Matthew McDermott

Det är en månad kvar till rättegången mot den tidigare chefen för Miramax och The Weinstein Company. Han står anklagad för sexuella övergrepp och åklagarna vill höja borgenssumman till fem miljoner dollar. De menar att Harvey Weinsteins stora förmögenhet gör det möjligt för honom att lämna landet före rättegången, och att han flera gånger har stängt av sin fotboja, vilket gjort det omöjligt för åklagare att veta var han är.

För två år sedan publicerades två artiklar som skulle komma att förändra bilden av den hyllade Hollywoodproducenten. Artiklarna gav upphov till den världsomspännande metoo-rörelse som gjorde att kvinnor talade ut om sexuella trakasserier och övergrepp. Ett stort antal kvinnor anklagade i tidningarna The New York Times och The New Yorker Harvey Weinstein för att ha ofredat dem och begått sexuella övergrepp.

Men vad har avslöjandet om Weinstein egentligen lett till? Och vad var det reportagen avslöjade?



Avslöjandet

”För två decennier sedan bjöd Hollywoodproducenten Harvey Weinstein in Ashley Judd till Peninsula Beverly Hills-hotell. Den unga skådespelaren förväntade sig att det skulle vara ett arbetsrelaterat frukostmöte. I stället skickades hon upp till hans rum, där han kom ut iklädd en badrock och bad henne ge honom en massage eller titta på när han duschade.”

Så börjar The New York Times-reportrarna Jodi Kantor och Megan Twoheys reportage den 5 oktober 2017. Skådespelaren Ashley Judd är inte den enda som vittnar om närmanden från Hollywoodproducenten i tidningens granskning, även om hon är en av få som vågar framträda med namn. Bland de som vittnar om liknande incidenter finns förutom skådespelare och modeller även tidigare assistenter och medarbetare på Weinsteins bolag. En av dessa, Lauren O'Connor, har själv skrivit ett pm till bolagets ledning om det hon kallar en giftig miljö för kvinnor på bolaget.

Harvey Weinstein säger själv i ett uttalande att han har förstått att hans beteende mot kolleger har ”orsakat skada” och att han ber om ursäkt för det. Samtidigt hävdar en av hans jurister, Lisa Bloom, att flera av anklagelserna är ”uppenbart falska”.

Rosanna Arquette var en av de kvinnor som anklagade Harvey Weinstein för övergrepp i oktober 2017. Foto: Eva Tedesjö

Men nu är bollen i rullning, och även om Harvey Weinstein nekar, tar bolaget anklagelserna på allvar – särskilt efter att flera kända personer inom filmvärlden uttryckt sin avsky för det som kommit fram i ljuset. Bara några dagar efter avslöjandet får Harvey Weinstein sparken av bolagets styrelse – enligt dem ”i sken av ny information om felaktigt beteende”.

Bara fem dagar efter New York Times avslöjande publicerar tidningen The New Yorker en granskning, skriven av journalisten Ronan Farrow. Där vittnar 13 kvinnor om allt från aggressiva närmanden till regelrätta övergrepp, och incidenterna har skett mellan 90-talet och 2015. Två av dem som träder fram med namn är Rosanna Arquette och Mira Sorvino.

I The New Yorkers artikel beskrivs grövre övergrepp som våldtäkt, och att Harvey Weinstein har onanerat framför kvinnor. Flera medarbetare vittnar om hur de har sett honom sexuellt trakassera kvinnor.

Samma dag som reportaget publiceras skriver skådespelarna Gwyneth Paltrow och Angelina Jolie att även de har blivit utsatta för Harvey Weinstein. Den tidigare presidenten Barack Obama, vars äldsta dotter gjort praktik på Weinsteins bolag, säger att han blivit ”äcklad av rapporterna” och hyllar kvinnornas mod att berätta.

Gwyneth Paltrow skriver att hon också blivit utsatt för Harvey Weinstein. Foto: Kin Cheung/AP

Under de närmaste veckorna träder allt fler kvinnor fram och berättar om sina erfarenheter av Harvey Weinstein. Tio dagar efter The New York Times första rapportering om Harvey Weinstein skriver den amerikanska skådespelaren Alyssa Milano ett inlägg på Twitter som ska få enorma följder i världen. Hon skriver:

”Om du utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp, skriv 'me too' som svar på detta Twitterinlägg” och fortsätter:

”En vän föreslog detta: 'Om alla kvinnor som har blivit sexuellt trakasserade eller utnyttjade skrev 'me too' som status kanske människor skulle kunna få en aning om det här problemets omfattning.”

En rörelse är född.

Metoo och dess effekter

Miljontals Twitterinlägg kommer in efter Alyssa Milanos. Hashtaggen #metoo sprids över världen – en term som egentligen aktivisten Tarana Burke kom på tio år tidigare som ett sätt att sätta ljus på sexuella övergrepp.

#Metoo-rörelsen får konsekvenser i många länder. Få har missat hur hashtaggen spreds i Sverige och de följder det fick i form av upprop från olika branscher, vittnesmål om övergrepp och trakasserier, och mediegranskningar.

Forskarna Martin Mattsson och Ro’ee Levy på Yale University har studerat hur metoo-rörelsen påverkade anmälningarna av sexualbrott i 24 OECD-länder, och hur antalet förändrades efter oktober 2017.

– Vår studie visar att effekten av metoorörelsen på antalet anmälda sexualbrott var 14 procent i de länder som hade en stark metoorörelse. Vi kom fram till detta genom att jämföra utvecklingen av anmälda sexualbrott med andra typer av brott, samt genom av att jämföra länder som hade en stark metoorörelse med de länder som hade en svag metoorörelse, säger Martin Mattsson till DN.

Me too-demonstrationer i Seattle i januari 2018. Foto: Ted S. Warren/AP

Även om ökningen var högst under de första månaderna efter metoo, så fortsatte anmälningarna av sexualbrott att vara större än de var innan rörelsen under de femton månader som studien innefattade. Metoorörelsen utgick från ett avslöjande om en känd person i USA som hade makt, och även bland offren fanns flera kända personer. Martin Mattsson säger att det är intressant att se att ett sådant avslöjande kunde driva en folkrörelse som faktiskt förändrade beteendet även hos den bredare allmänheten.

– När vi påbörjade den här studien visste vi inte om metoorörelsen skulle påverka den breda massan. Men i vår studie ser vi att det här inte bara blev ett fenomen som var litet och berörde kändisar och människor med mycket makt – utan att det växte till något större, säger Martin Mattsson.

En del av den kritik som har framförts mot metoorörelsen var att den fokuserade på vita kvinnor med hög socioekonomisk status. Men när forskarna studerade siffror från USA fann de att det inte fanns någon betydande skillnad i ökningen av anmälningar om sexualbrott mellan områden med lägre socioekonomisk och utbildningsstatus och de med högre. De såg heller ingen skillnad i ökningen av brottsrapporteringen beroende på om offret var en svart eller vit kvinna.

– Vi såg att effekten var större för kvinnliga brottsoffer än för manliga. Men det var ganska förvånande att effekterna inte skilde sig åt beroende på samhällsklass eller etnicitet.

Martin Mattsson forskar på Yale University. Foto: Privat

Reportagen om Harvey Weinstein fick alltså stora konsekvenser i världen – något som Martin Mattsson säger är intressant ur ett sociologiskt och statsvetenskapligt perspektiv.

– Det finns en debatt om vilken roll folkliga rörelser spelar för hur samhället utvecklas. Den här studien visar att folkliga rörelser snabbt kan ha en direkt effekt på människors beteende och att denna effekt kan vara långvarig, säger han.

Samtidigt som metoorörelsen spreds över världen fortsatte avslöjandet om Weinstein att få konsekvenser i USA. Och två år senare ska han ställas inför rätta för brott som kan ge livstids fängelse.



Åtalet mot Weinstein

– Jag känner mig som en bortglömd man. Jag har gjort fler filmer regisserade av kvinnor och om kvinnor än någon annan filmskapare. Och jag pratar om för 30 år sedan. Jag pratar inte om nu, när det är hippt. Jag var först! Jag var pionjären!

I mitten på december sitter Harvey Weinstein i ett sjukhusrum i New York, och ger sin första intervju på över ett år. Han gör den med en reporter från New York Post. Det är bara några veckor kvar tills han ska stå inför rätten. Då står han åtalad för att ha våldtagit en kvinna, vars namn inte har offentliggjorts, på ett hotell 2003. Han ska också åtalas för att ha tvingat en produktionsassistent att låta honom utföra oralsex på henne år 2006. Harvey Weinstein själv hävdar att han är oskyldig.

Harvey Weinstein Foto: Bryan R. Smith/AFP

Men det är inte det Harvey Weinstein vill diskutera i intervjun. I stället vill han prata om allt han gjort för kvinnor inom filmindustrin. Han vill prata om hur han tog sig från ingenting till att bli en av världens främsta filmproducenter.

– Mitt arbete har glömts bort, säger Harvey Weinstein.

Intervjun får snabbt starka reaktioner. 23 kvinnor som anklagat honom säger i ett uttalande att han inte behöver oroa sig för att glömmas bort.

”Han kommer att kommas ihåg som en obotlig förövare som tog allt och inte förtjänar någonting,” skriver de.

Douglas Wigdor, advokat som företräder en av de kvinnor som kommer att vittna i rättegången mot Weinstein, gör ett uttalande där han menar att intervjun visar att Weinstein inte är beredd att ta ansvar för vad han gjort.

”Han ber New York-borna att komma ihåg hans tidigare prestationer, vilka med all rätt har överskuggats av hans fruktansvärda handlingar”, skriver han.

Sedan avslöjandena i oktober 2017 har bolaget The Weinstein Company, som Harvey Weinstein startade tillsammans med sin bror, Bob Weinstein, gått i konkurs. Bob Weinstein grundade ett nytt filmbolag, ”Watch this entertainment” i oktober 2019. Något som fick stark kritik av ”Time’s up”, en Hollywoodbaserad lobbyinggrupp som arbetar mot sexuella trakasserier. De menade att Bob Weinstein var medskyldig till sin brors brott eftersom han inte gjort någonting för att stoppa dem.

I ett reportage som The New York Times publicerade i december 2017 beskrev man hur Harvey Weinstein hade använt sitt stora nätverk för att täcka upp vid de anklagelser mot honom som kom in.

– Det är bara så Harvey är, beskriver man att flera agenter sagt till sina klienter om hans beteende.

Harvey Weinstein i juni 2005 – många år innan det stora avslöjandet. Foto: Charles Sykes/REX

Den 11 december i år kom Harveys Weinsteins bolag fram till en förlikning på 47 miljoner dollar. De skulle betalas ut till över 30 kvinnor som anklagat Weinstein för övergrepp. Det innebär att nästan alla civilfall anses uppklarade – och att Weinstein inte behöver erkänna sig skyldig. Flera av kvinnorna menar att förlikningen inte är vad de önskat – men att det är deras enda möjlighet att få någon rättvisa.

– Jag tror inte att det finns möjlighet till en bättre överenskommelse, säger Genie Harrison, en jurist som företräder Sandeep Rehal, en av Weinsteins tidigare assistenter, till New York Times:

– Vi har verkligen gjort vårt bästa i situationen, och det är viktigt för andra offer att veta det, träda fram och få möjlighet att få den bästa kompensationen som vi kan få.

Den 6 januari påbörjas rättegången, som redan har skjutits upp i flera månader. Då kommer domstolen att ta ställning till om Weinstein gjort sig skyldig till brott mot två olika kvinnor. Om han döms är det möjligt att domen kan bli livstids fängelse.

