Så fördrevs samerna från sina hem

”Vart hör egentligen jag?” Och: ”Får jag sörja en plats som aldrig har varit min?”

Journalisten och författaren Elin Anna Labba inleder sin bok om tvångsförflyttningar av samer för hundra år sedan med att söka efter släktens övergivna boplatser. Hon ställer frågor om sorg och vad som är hem – men även om tomrum. Om kunskapsluckor och förlorade berättelser. Hur svensk historieskrivning förtigit detta sorgliga kapitel och att den äldre generationen samer inte förmådde berätta.

”Det Sápmi jag har vuxit upp i är fullt av människor som har bundit om sina sår med tystnad”, konstaterar Elin Anna Labba.

Både hennes far- och morföräldrar var renskötande fjällsamer som kom i kläm efter unionsupplösningen, då det självständiga Norge bara ville ha norsktalande landsmän på sin mark. Det ledde fram till Renbeteskonventionen 1919, som begränsade antalet renar som sedan urminnes tider rört sig mellan vinterbete i det nordsvenska (eller nordfinska) inlandet och sommarbete vid den nordnorska kusten.

Resultatet blev en ansamling av renar längst upp i norra Sverige. Lösningen blev ”dislokation” på myndighetsspråk men på samiska föddes ett ord med en helt annan klang: Bággojohtin. Tvångsförflyttning. Dessa skulle enligt konventionen ske i överenskommelse med önskningar ”hos lappbefolkningen i Karesuando och Jukkasjärvi”. I själva verket bestämde det så kallade Lappväsendet enväldigt vilka som fick eller inte fick stanna.

Tvångsförflyttningarna ledde inte bara till att fjällsamer förlorade sina sommarvisten i Norge utan också att släkter splittrades

Elin Anna Labba beskriver hur samerna blev lurade på olika sätt, av allt ifrån falska förespeglingar om tomma marker längre söderut till att skriva under obegripliga ansökningshandlingar som inte var översatta till samiska. Dessutom var bara ett fåtal läs- och skrivkunniga.

Utanför kåtan på Sážžá / Senja. En av de sista somrarna på sommarboplatsen. Foto: Ossian Elgström / Nordiska museet

”Herrarna satte oss hit”, konstaterar Elle i familjen Blind som tvångsförflyttades ända till Västerbotten. ”Dislokationer” där familjer fick vandra eller skida med sina renhjordar 60 ända upp till 90–100 mil förekom och kunde pågå i fem sex år. Just Elle var tvilling och separerades dessutom från sin familj i tre år, då modern inte klarade av att amma två spädbarn under dessa svåra förhållanden.

Tvångsförflyttningarna ledde inte bara till att fjällsamer förlorade sina sommarvisten i Norge utan också att släkter splittrades när delar av familjer tvingades i väg till okända marker. Där fanns det samtidigt skogs- och fiskesamer, som även bedrev renskötsel men i mindre skala.

Redan 1922 skrev Lappväsendet att ”dislokationen har lett till trassel och oreda”, med konflikter mellan dem som tvingats flytta och dem som ofta inte ens informerats om att andra renskötare skulle komma till deras betesland. Det var dessutom stora skillnader mellan nordsamiska och sydsamiska språk och kulturyttringar, likaså mellan naturtyper och olika sorters rendrift.

Hon har gjort egna och läst andras intervjuer, lyssnat på inspelningar, läst brev och dikter

Tvångsförflyttningarna och undanträngningspolitiken, där sydsamer fråntogs rättigheter att bedriva renskötsel, pågick som värst under 1920- och början av 30-talet men fortsatte i mindre omfattning ända in på 50-talet. Här spökar även vattenkraftsutbyggnader som lade betesmarker under vatten.

Vidden av de tvångsförflyttades trångmål var okänd för Elin Anna Labba när hon startade sitt bokprojekt, inledningsvis med släktforskning som efter hand växte. Hon har gjort egna och läst andras intervjuer, lyssnat på inspelningar, läst brev och dikter, spårat de förflyttade i kyrkoböcker och myndighetsdokument i olika arkiv. Denna fragmentariska kör av röster, inklusive sin egen resa, har hon sedan varvat med historiska data, dokumentära foton och faksimiler av officiella handlingar.

Det är en storartad prestation. Historikern Johannes Marainen är nog hittills den som förmedlat mest fakta om tvångsförflyttningarna men Elin Anna Labba lyckas också levandegöra historiens mänskliga lager. Hon har fått den äldsta generationen att vittna innan det är för sent, i linje med urfolksrörelser världen över som tar tillbaka sin historia.

Elin Anna Labba insåg tidigt att kvinnorna var de mest utsatta; gravida, med spädbarn och ofta ensamma med ansvaret för barnen

På väg hem efter ett möte med lappfogden i Arjeplog, 1924. Foto: Axel Svensson / Silvermuseets arkiv

Jag läser med en klump i magen. Om ekonomisk ruin, ensamhet och bottenlös sorg över förlorade sammanhang: både den djupa förbundenheten med älskade landskap och förlusten av gemenskap; tryggheten i att ha släkt och vänner omkring sig i en ”karg vardag”.

Elin Anna Labba insåg tidigt att kvinnorna var de mest utsatta; gravida, med spädbarn och ofta ensamma med ansvaret för barnen. Tvångsförflyttningarna sker till råga på allt i en brytningstid, då en ny slags renskötsel tar form. Kvinnorna slutar att följa med rajden, de stannar vid boplatserna och barnen skickas till skolor. De i sin tur beskylls för att vara dumma (då de inte förstod språket), sprida löss och vara ”tjuvar från norr”.

Men det är problematiken med renarna som är centrum i många berättelser. Renskötarna fick använda all kraft för att tvinga djuren att gå söderut, fel håll för dem som var vana att vandra åt nordväst på våren. Trots att de vaktades dygnet runt bröt sig gammelrenar loss, delar av hjordarna strömmade tillbaka norrut och stormagade vajor smet i väg till sitt vanliga kalvningsland, medan andra gick ner sig i ”surmyrar”. En lappfogde erkände att renar ”hava en känd benägenhet för att dra sig tillbaka till sina gamla marker”.

Lappfogdarnas taskspel är minst sagt bedrövliga

Här finns historier om familjer som förlorade hundratals renar och flera årsinkomster, ofta utan mer ersättning än snåla flyttbidrag. Renar sköts om de hittades på fel ställen, kollektiva böter utfärdades och ”tredskades” någon väntade tvångsslakt av djur och/eller mer böter.

Lappfogdarnas taskspel är minst sagt bedrövliga – i en årsberättelse 1920 hävdas det till och med att samerna flyttade ”med glädje”.

Men att många slutade jojka är bevis för raka motsatsen. Elin Anna Labba beskriver hur anfäderna brukade jojka markerna och människorna som de gråtande fick ta farväl av, för att sedan tystna. Orden fastnade i strupen, förklarar Inggá Biette, och de hade inte tonerna till de nya landskapen.

Trots bokens hjärtskärande innehåll så njuter jag av att materialet är så fantastiskt fint gestaltat (vilket även gäller formgivningen). Författaren sprider ljus över historia, seder och bruk, parallellt med egenartade, måleriska beskrivningarna av naturen och känslorna. Som ”ett vanligt år har topparna pudrade sjalar av nysnö”, ”hjorden simmar som ett täcke över fjorden”, ”rajden var packad med ovisshet”.

Det poetiska språket lär vara färgat av jojken. Elin Anna Labba använder en hel del samiska ord och begrepp, som inte alltid översätts men oftast går att förstå av sammanhanget. Fast inga av de återgivna jojkarna är översatta till svenska, en skatt jag gärna hade velat ta del av. En bättre karta med fler ortnamn hade också förenklat förståelsen av hur enorma förflyttningarna var, likaså släktträd med namnen på både nordsamiska och svenska.

Att tala om det som har hänt är en väg mot sårläkning, menar många med Elin Anna Labba

Elin Anna Labba har fokuserat på nordsamernas tragedier men nämner även sydsamers förluster av olika rättigheter, med återverkningar än i dag. ”Rättsprocesser som tvångsförflyttningarna bäddade för sliter sönder det samiska samhället inifrån och gör det omöjligt att gå vidare, att hitta hem”, skriver hon och syftar säkert bland annat på det pågående Vapstensmålet (se DN 28/1).

I somras kom beskedet att kulturdepartementet och sametinget ska tillsätta en sanningskommission, för att få en gemensam bild av de övergrepp som den svenska staten utsatt samerna för.

Att tala om det som har hänt är en väg mot sårläkning, menar många med Elin Anna Labba. ”Jag kommer aldrig veta allt som egentligen hände under de där åren men förstår lite mer av det som blev trasigt och tyst”, skriver hon i slutkapitlet. Och att det i luckorna i Sveriges historia finns ”gott om plats för att väva egna mönster, med en röst som de som gick före oss aldrig fått”.

Elin Anna Labba har vävt en smärtsamt vacker och viktig sorgebok.

