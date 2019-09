Så går vi direkt till kränkthet utan att passera själva verket

Den största norska teaterkontroversen i mannaminne har i alla fall en hjälpligt pastoral inramning. I scenhörnen står några lövträd utplacerade, på golvet ett par buskar här och var, genom högtalarna strömmar fågelkvitter. Och så på duken: en räcka bilder på fasader från Oslos mest välmående villakvarter, inklusive frodig växtlighet.

Adresserna i ”Ways of seeing” är inte slumpmässigt valda. Hanan Benammar och Sara Baban har gett sig ut på en utflykt i det gröna, på jakt efter rasistiska influerare. Det handlar om en kartläggning av dem som finansierar Fremskrittspartiet samt nättidningar och tankesmedjor på den islamofobiska högerkanten.

Trots att teatern har vissa räckviddsproblem i dagens uppmärksamhetsekonomi väckte tilltaget protester och föreställningen hamnade snart i samhällsdebattens centrum.

Dåvarande justitieminstern Tor Mikkel Waras hus är det första som syns i bild under ”Ways of seeing”. Några månader efter novemberpremiären på Black box teater i Oslo tvingades han avgå under genanta former. Den norska säkerhetspolisen hade nämligen börjat misstänka att Waras sambo fabricerat hot och trakasserier mot familjen – i syfte att misstänkliggöra teatern.

Under uppsättningens utsålda gästspel på Orionteatern, som i tisdags invigde Stockholm fringe festival, hamnar förstås efterspelet i förgrunden. Men den enda förklaringen till de starka reaktionerna är att indignationen över uppstudsiga kulturarbetare fanns där på förhand.

Debatten har handlat om privatlivets helgd, vilket visserligen är ett angeläget ämne i massövervakningens tidsålder. Men i Waras fall får vi inte skymta mycket mer än en husgavel. När det kommer till övervakning känns tablåerna i föreställningen, sporadiska inzoomningar till trots, överlag ganska futtiga. Åtminstone med tanke på att husen går att beskåda ur bättre vinklar på Google maps.

Sara Baban får i föreställningen för säkerhets skull stöta på den välkände juristen Ketil Lund, som bekräftar att filmandet inte bryter mot lagen. Den 79-åriga juristen Ketil Lund spelar sig själv i föreställningen, vilket ger tyngd åt hans expertutlåtanden, även om själva spelet haltar emellanåt.

Han passar också på att berätta hur andra aktörer har överskridit sina befogenheter – på 90-talet ansvarade han för en uppmärksammad genomlysning av den norska underrättelsetjänsten. När det kommer till lagens råmärken är det alltså inte scenkonstnärerna som är gränslösa. De senaste åren har statens övervakning utvidgats utan nämnvärt ramaskri, påpekar Lund.

Därför handlar uppståndelsen kring ”Ways of seeing” snarare om vem som tittar och på vad.

Uppsättningen delar namn med John Bergers konsthistoriska BBC-serie från 1972, som finns utgiven i bokform med den svenska titeln ”Sätt att se på konst”. Där beskriver Berger bland annat hur relationen mellan oljemåleri och egendomsägande kan skönjas i landskapskonsten på 1700-talet, när godsherrar poserar framför sina ägor.

Teaterföreställningen vänder på maktperspektivet, när Hanan Benammar och Sara Baban söker upp några av Norges rikaste och riktar kameran mot deras ägor. Det är just deras hem, aldrig deras ansikten, som blir en del av scenografin.

När teaterdebatter engagerar fler än de närmast sörjande beror det på politiska teman snarare än estetisk kvalitet. Det innebär också att debatten går direkt till kränkthet utan att passera själva teaterlokalen. Resultatet blir en kakofoni av okvalificerade åsikter som fungerar som en illustration av samhällsdebatten, med tydligt befästa åsiktsläger, men sällan ger ett fördjupande samtal om scenkonsten.

På senare år har till exempel ”Scum-manifestet” på Turteatern och ”Jihadisten” på Göteborgs stadsteater fått blandade tyckare att röja sina förutfattade meningar i ogenerade gissningslekar.

I Norge handlar det om en föreställning med ingredienser från ovan nämnda pjäsdebatter: kvinnor och islam. Inte för att Hanan Benammar och Sara Baban är några Valerie Solanas-figurer, även om de har utmålats som ungefär lika hotfulla och hatsprängda. Däremot är ”Ways of seeing” en medveten konfrontation, med huvudpersoner som talar direkt till publiken, i en uppgörelse med Norges islamofobiska agendasättare.

Ändå utmärker sig det norska fallet eftersom självaste statsministern har anammat det lösa teatertyckandet. I våras kritiserade Erna Solberg föreställningen, utan att ha sett den. Hon var långt ifrån ensam – företrädare för regeringspartnern Fremskrittspartiet har krävt att stödet till teatern ska strypas.

Lars Vilks, en annan kontroversiell konstnär, har sagt att alla som deltar i debatten om hans verk blir en del av konstinstallationen. Turerna kring ”Ways of seeing” går att betrakta genom liknande glasögon, men visar samtidigt hur konstnärliga provokationer riskerar att sväljas hela av indignationskulturen. Teatern har polisanmält hot och rasistisk hets mot sina medarbetare, samtidigt som pjäsens teman helt har hamnat i skymundan.

Från scenen berättar Hanan Benammar att föreställningen handlar om att konfrontera hennes rädslor, vilket råkar vara rasismen och dess dyngspridare. Som dotter till en algerisk motståndsman pratar hon om historiens långa skuggor. Partiet som grundades av Jean-Marie Le Pen, anklagad för tortyr under frihetskriget, är på framåtmarsch i Frankrike. ”Ways of seeing” är ett sätt att ta kommando över vanmakten: vad ska man göra om Anders Behring Breiviks talepunkter normaliseras i den norska samhällsdebatten, med ekonomiskt understöd från miljardärer?

Som scenkonst betraktat är ”Ways of seeing” en rätt stillastående redovisning av duons efterforskningar, vilket inte innebär att den saknar angelägen skärpa. Medan Sara Baban berättar om det direktdemokratiska projektet i Rojava, visas Jens Stoltenbergs naturnära träkåk på duken. Och när Turkiet bombar syriska Kurdistan med den norska Natotoppens goda minne, ser vi övergreppen som en dubbelexponering över den pastorala idyllen.