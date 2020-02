Så gick det till när skärmarna charmade skolan

Han säger att han blev en trojansk häst. För ungefär tio år sedan begärde han under några perioder tjänstledigt från jobbet som digital utvecklingsledare i en kommun för att ta uppdrag inom ett projekt som drevs av bland annat Apple. Sedan reste han – och många andra – runt till skolor och kommuner och berättade hur lärarna där bäst kunde använda sina nya Mac-datorer.

Han marknadsförde Apples teknik med vad han kallar ”en Messiasberättelse om en revolution i undervisningen”. Budskapet var att den nya tekniken krävde att undervisningens kärna omdefinierades. Som före detta lärare hade han stor trovärdighet.

Skolorna han kom till var fyllda med Macar men kunde ha toaletter som inte fungerade.

Allt oftare såg han lärarna tveka: Det måste väl vara den goda pedagogiken, snarare än tekniken, som var nyckeln till inlärning? Då började han själv tvivla – och gick tillbaka till sitt vanliga jobb.

Andra fortsatte, på uppdrag av Apple och andra digitala jätteföretag. Och i dag finns det knappast längre något barn som skulle säga att en padda, det är ett litet knottrigt djur. Företagen inom den bransch som kallas ed-tech har klivit in i svensk skola på bred front och etablerat paddan som elektronisk platta med en skärm på ena sidan och ett tuggat äpple på den andra.

Barn i förskolan ska enligt läroplanen lära sig hantera digital teknik. Från lågstadiet till gymnasiet jobbar eleverna på surfplattor eller på bärbara datorer fyllda med Microsofts eller Googles verktyg. Mer än hälften av alla svenska skolor tros ha en digital infrastruktur byggd av Google. Eleverna lär sig programmering och de kommer inom några år att skriva de nationella proven digitalt och uppkopplade mot det så kallade molnet.

Hur gick det till? Och vilket är nästa steg, i en värld där data från barn och ungdomar blir en alltmer värdefull handelsvara?

Flera av dessa frågor tar Neil Selwyn, professor i pedagogik i australiska Melbourne, upp i sin bok ”Skolan och digitaliseringen” (Daidalos 2017). Och han har ytterligare en försynt undring: Om Wikipedia fick Encyclopaedia Britannica att lägga ner sin tryckta upplaga, varför skulle inte digitaliseringen kunna göra skolan som vi känner den, med byggnader och närvarande personal, onödig?

Tanken svindlar – men det skulle tanken på ett datanätverk i varje byxficka också ha gjort för trettio år sedan. Och utvecklingen rullar på. Det blir i dag allt vanligare att eleverna själva organiserar sitt skolarbete med hjälp av en digital plattform. I USA finns ett företag som kallar elevernas personliga samlingar av sådana digitalt tillgängliga kunskaper för ”playlists”, spellistor, alltså samma begrepp som används av till exempel Spotify.

Sverige – alltid ängsligt angeläget att ta till sig ny skärmteknik – kan vara på väg åt samma håll. Den digitala utvecklingsledaren som agerande trojansk häst åt Apple gick sedan vidare till ett av Sveriges största skolbolag. Han berättar att hans chefer där såg framför sig just ett Spotify för skolan: eleverna blir abonnenter som beställer lektioner via en app.

En del av lösningen på lärarbristen, om inte annat. Det argumentet har branschen lyft fram envist men varsamt, som i Almedalen 2018. Då presenterade ett techbolag skolroboten Elias. En gimmick förstås – men frågan han fick har en underton av allvar: Skulle han ta över lärarnas jobb? Nej, sa han, ”jag vill samarbeta med lärare och befria dem så att de kan göra de delar av jobbet som de älskar mest, som är viktigast och som bara en lärare kan göra”.

Win-win, som det brukar heta.

Foto: Alexander Olivera/TT

Tre forskare vid Göteborgs universitet – Annika Bergviken Rensfeldt, Thomas Hillman och Jonas Ivarsson – har i sin studie ”Brave new platforms: a possible platform future for highly decentralised schooling” spekulerat i hur privata skolbolag under 2020-talet alltmer kommer att använda så kallade lärplattformar för att dra ned på antalet lärare. Villkoren är extremt goda just i Sverige, med ett decentraliserat och marknadsstyrt skolsystem. Plattformarna och deras innehåll kommer att bli den kraft håller skolsystemet samman, menar forskarna.

Ed-techindustrin är en tillväxtsektor och branschens optimister pekar på de astronomiska summor som satsas på skolan globalt. Till stor del är det pengar som har genereras ur skatteintäkter.

En viktig aktör i Sverige är branschorganisationen Swedish Edtech Industry, som bland sina medlemmar stoltserar med ett åttiotal program- och systemleverantörer. Där finns Google och Microsoft men också mindre bolag, ofta svenska, specialiserade på administration, som planering och frånvarohantering, och på till exempel läxhjälp och läromedel.

I många fall handlar det om plattformar som läraren kan använda för att hantera själva undervisningen, från läxor till examinationer. Organisationen har sedan den bildades 2017 bjudits in av både nationella myndigheter som Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR, tidigare SKL) i projekt tänkta att snabba på skolans digitalisering, till exempel när det gäller nationella prov.

En annan aktör är SETT-mässan i Älvsjö, en marknadsplats för ed-techindustrin med lärare och beställare inom skolan som målgrupp. Liksom storasystern i London, BETT-mässan, dit svenskt skolfolk har strömmat år efter år. Årets upplaga är just avslutad och inför nästa år lovar BETT att utställare ska få ”förenklad tillgång till inköpare, från förskola till gymnasiet, inom högre utbildning och fortbildning...”

Enskilda företag har också varit drivande. Ett exempel är Spotify, som i ett öppet brev till den svenska regeringen 2016 skrev att ”vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan”. Regeringen lyssnade. Från 2018 är programmering ett obligatoriskt inslag i flera ämnen i grundskolan.

Ed-techbolagens drivkrafter är ekonomiska, på kort och lång sikt: att sälja teknik, att knyta unga användare till varumärket, att marknadsföra företaget som socialt engagerat och att säkra försörjningen av kompetenta framtida medarbetare. Men vilka är drivkrafterna hos skolor, kommuner och skolbolag att nappa på marknadsföringen?

Under mer än tio års arbete som skolreporter har jag sett en hel del goda exempel. Lågstadieelever som sprudlar av kreativitet när de filmar med sina surfplattor. Kommunikationsappar som gör att elever kan grupparbeta tillsammans med jämnåriga på andra sidan jordklotet. Språkappar som översätter material till elevers modersmål. Möjligheter för elever som av olika anledningar inte går i skolan att delta hemifrån. Och så vidare.

Sannolikt blir elever genom skoltekniken ännu bättre än de redan är på att hantera digital teknik. Men resten av lärandet då, stärks det? Nej, inte att döma av en färsk svensk studie, gjord av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). Forskarna har granskat så kallade en-till-en-satsningar, där alla elever har utrustats med en egen dator, och konstaterar att de inte ger några effekter, varken positiva eller negativa. Elever vars föräldrar har lägre utbildning får till och med något sämre resultat om de får en egen dator av skolan.

OECD kom 2015 till liknande resultat i en stor undersökning baserad på Pisastudien. I de länder där man satsade mest på digital skolteknik nådde eleverna inte bättre resultat i läsning, matematik och naturkunskap.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Bland de förklaringar OECD listade fanns bristande digital kompetens hos lärare och elever, liksom låg kvalitet på själva tekniken. Detta är sådant som engagerade aktörer sedan dess jobbat hårt för att åtgärda. Men OECD skrev också att politiken och hur den appliceras på verkligheten var naiv.

Den naiviteten kan vara sprungen ur digitaliseringens sällsynta förmåga att förena annars motstridiga ideal, något som pedagogikprofessorn Selwyn menar särskilt gäller skolan. Där finns de progressiva, som värnar om individens behov och lockas av internets öppna, generösa och demokratiska kultur. Och där finns samtidigt de nyliberala, som ser utbildning på internet som ett sätt för kunskapskonsumenten att frigöra sig från stora ineffektiva och auktoritära institutioner.

Båda idealen leder fel i dag, när de digitala jättarna är mäktigare, slutnare och rikare institutioner än många stater.

Man kan förstå att skolor och huvudmän tilltalas av att skärmtekniken kan göra undervisning och lärande beräkningsbart och rättssäkert. Artificiell intelligens, AI, rättar till exempel prov mer fördomsfritt än lärare. Det är ett av huvudargumenten bakom satsningen på att digitalisera de nationella proven i Sverige.

Men här visar sig samtidigt nativiteten. Enligt Google är det över 90 miljoner elever som använder företagets skolplattform världen över – och detta är i stort sett gratis för skolorna. Men som så ofta konstateras: det finns inga gratisluncher, inte ens på internet.

Googles affärsidé är att sälja annonser riktade till användare och att sälja vidare information om användare. Skolplattformarna marknadsförs som undantag från detta. I avtalet med svenska skolor lovar Google att inte använda information från lärare och elever för marknadsföring och att inte sälja vidare.

Varför bjuder Google skolan på allt detta? Jag frågar företagets ansvariga för skolplattformarna i norra Europa, Grainne Rietveld. Det är rätt grej att göra, säger hon – och påpekar att när eleverna blir vuxna och lämnar skolan så är de fria att göra vad de vill med all den information som finns om dem.

Detta är sannolikt en nyckel. För eleverna lämnar skolan som minst sagt vana googlare – en stor del av deras digitala liv börjar på G. Och det tar de med sig ut ur skolan, där Google har helt andra möjligheter att använda informationen.

Paddor? Foto: TT

Oavsett vad man tycker om detta så kvarstår faktum att många svenska elevers lärande i dag är i händerna på amerikanska teknikjättar. Men kanske inte så länge till. I de tre Göteborgsforskarnas framtidsvision har världens största teknikföretag – kinesiskt förstås – köpt upp svenska skolor och introducerat en egen digital plattform. En stor andel skolelever får då sina kunskaper från teknik baserad inte i Kalifornien utan i Shenzhen, skriver forskarna.

Där kan man tala om trojanska hästar – ett gigantiskt kavalleri som på hästskor av siden smyger in i svensk skola och ser allt, hör allt och vidarebefordrar allt till en centralmakt som redan är världsmästare på digital övervakning. Skräckscenario eller realism? Det får vi se.

Skolan är en alldeles speciell plats. Mer än en miljon svenska barn måste vistas i grundskolan fem dagar i veckan, annars bryter deras föräldrar mot lagen om skolplikt. Detta gör att svenska skolbarn riskerar att bli en del av det man i debatten om internet beskriver som digital labor, det globala proletariat som bland annat via sociala medier oavlönat matar den digitala marknaden med data. Eleverna kan inte välja bort detta arbete. Skolplikten kedjar dem vid plattan eller datorn.

En del av de problem OECD beskrev för fem år sedan – som otekniska lärare och bångstyrig teknik – kanske är på väg att lösa sig. Men naiviteten tycks ha tilltagit. Eller är det uppgivenhet vi ser?

Katarina Bjärvall är journalist och författare, som ofta skriver om skola, digital teknik och konsumtion. Hennes senaste bok ”Pedagogikens pionjärer” (Lärarförlaget) kom ut 2019.