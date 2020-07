Så har filmvirtuosen Christopher Nolans verk förändrats genom åren

”George Lucas bildspråk och berättarstrukturer var inspirerade av Kurosawa. Dagens blockbusters har nackdelen att vara inspirerade av George Lucas”, skrev en kanadensisk filmkritiker inför premiären av den sjätte, sjunde, eller kanske åttonde ”Star wars”-filmen. Artikeln handlade om hur självklart det var att betrakta ”Stjärnornas krig”, ”Terminator” och andra actionblockbusters som kommersiellt krafs för småbarn i början på åttiotalet och hur förbjudet det är att kritisera dem nu, när samma ”småbarn” styr både industri och kritik.

Det är en snygg men dyster sammanfattning av vår kulturella belägenhet. Vi skulle alltså stå på barns, inte jättars, axlar. Men är den helt sann?

”Batman”-regissören Christopher Nolan är en av dem som blev besatt av film efter ”Stjärnornas krig” och gjorde åttamillimetersfilmer med actionfigurer och avfilmade rymdlandskap i sitt garage som liten. Men han är lika influerad av konst, vetenskap och provokativa auteurer som Nicolas Roeg. George Lucas själv var visserligen inspirerad av Kurosawa men också av Blixt Gordon (syns betydligt tydligare). Det är i princip omöjligt att hitta en framgångsrik västerländsk regissör som inte inspirerats av både konst och underhållning, om det är Bergmans laterna magica, Fellinis vau-de-ville-teater, Scorseses västernfilmer, Truffauts fyrtiotalsdeckare eller Tarantinos blaxploitation.

De allra flesta vandrar Anakin Skywalkers väg: Man börjar som nobel jedi och gör en skruvad lågbudgetfilm, gärna subversiv och smart genomskådande av studiofilmernas reproducerade lögner. Samtidigt skickar man ut en signal till Imperiet/studiosystemet att man kan hantera de stora kanonerna genom berättarteknisk virtuositet och visuell originalitet, levererar några kioskvältare och blir till slut fri att förverkliga sina egna visioner, men på stor skala.

Det gäller bara att passa sig innan man blir full on Darth Vader.

Nolan har länge varit regerande världsmästare i den balanskonsten. Om hans filmer strör samma stjärnstoff i barnens ögon som ”Stjärnornas krig” tydligen gjorde (för somliga av oss kändes det mer som att vara instängd i ett plastleksakslager utan ventilation) är svårt att säga. Kanske är hans berättelser för cerebrala för det. Men med sina dramaturgiska experiment, tankeväckande intriger och sitt virtuosa bildberättande har han definitivt höjt, inte sänkt, axelhöjden för framtida generationer.

Bild 1 av 3 John David Washington i ”Tenet”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Al Pacino i ”Insomnia”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Inception” Foto: Alamy Bildspel

Att plocka isär Nolanfilmer har varit en älskad hobby ända sedan genombrottet med ”Memento” (2000). En Rubiks kub till film om en man som vill hämnas på sin frus mördare, men som på grund av en hjärnskada inte kan forma nya minnen. Var femte minut glömmer han allt som just har hänt och måste förlita sig på ett bräckligt system av minneslappar och tatueringar. Storyn berättas i fragment som till större delen dessutom spelas upp i omvänd tidsföljd, för att återskapa huvudpersonens desorientering.

Filmen landade precis rätt i början av seklet när internet exploderade och filmälskare från hela världen kunde mötas i forum och utbyta teorier om den komplexa intrigen. Men den tilltalade inte bara den interaktiva dataspelsgenerationen och ”Matrix”-ungarna. Nolan hade en unik stil och lika bra koll på den känslomässiga kurvan som på den dramaturgiska. Dessutom är spelet mellan Guy Pearces förvirrade hämnare och Joe Patillianos korrupta och ”hjälpsamma” polis fullt av subtil humor. Till och med det psykologiskt och filosofiskt komplicerade slutet lyckas de fånga med självklar lätthet.

Indierevolutionen, som förändrade filmindustrin på nittiotalet hade i princip redan spelat ut sin roll vid det laget. Nu var den snarare en fiskdamm där de stora studiorna kunde fiska upp den senaste regissörssensationen och använda till att regissera superhjältesagor eller stjärnspäckade komedier. Tio år tidigare hade det kallats att sälja ut sig. Men den nya generationen regissörer var uppvuxna med åttiotalets blockbusters och hade ingenting emot miljonbudgetar och seriesagor. Bara de fick göra dem på sitt eget sätt.

I Nolans långfilmsdebut ”Following” (1998), en svartvit liten noir filmad med en minimal budget på Londons gator, pryds huvudpersonens/författarens lägenhetsdörr av en Batmansymbol. Så han var redo när erbjudandet kom att damma av Gothams maskerade beskyddare. Stafetten gick visserligen först till Darren Aronofsky, som gjort en liknande karriär: debuterat med den intrikata, svartvita ”Pi” (1998) och slagit igenom stort med narkomanidramat ”Requiem for a dream” (2000). Men Aronofsky var, enligt sig själv, före sin tid och ville göra något mer i linje med vad Todd Philips förverkligade femton år senare i ”Joker”.

Bild 1 av 3 Heath Ledger som Jokern i ”The Dark Knight”. Foto: Alamy Bild 2 av 3 Matthew McConaughey, Anne Hathaway och David Gyasi i ”Interstellar”. Foto: Alamy Bild 3 av 3 ”Interstellar” Foto: Alamy Bildspel

Nolan, den artiga engelsmannen med en termos te innanför tweedkavajen, sin tekniska briljans, lyhörda registil och ett amerikanskt sinne för storskalig underhållning, var ett tryggare val. Han hade en brittisk art director till pappa och en amerikansk flygvärdinna till mamma och var i princip född med fötterna i två världar. Han gick själv i en privatskola som får Batmans Wayne Mansion att se ut som en förortsvilla, men vantrivdes i den engelska filmindustrins snobbiga klubbmentalitet och satsade på Hollywood.

Nolan skulle inte använda seriefiguren till att blottlägga alltför mycket samhällsorättvisor eller förvandla Batman till något slags Death Wish-hämnare i maskeradkostym. Nolan är aldrig osmaklig. Aldrig farlig. Alltid rumsren.

Det är annars lätt att gå ideologiskt vilse i den gamla serietidningsvärlden: Arabisk-asiatiska skurkar, fattiga kriminella gestaltade som halvmonster, en uramerikansk vigilante-rikemansson som räddar alla från undergång, en betjänt som älskar att tjäna, med flera obekväma troper. Men på något sätt lyckas Nolan alltid hålla tungan rätt i munnen genom att kryssa mellan saga, noir, matinéfilm, dystopi, våldsam action och popkultur.

Tack vare Heath Ledgers legendariska tolkning av Jokern som bröderna Nolan (Christopher och hans bror Jonathan har skrivit de flesta filmerna tillsammans) påpassligt hade gett de överlägset bästa replikerna i ”Dark Knight” (2008), kunde inte ens den mest inbitna superhjälteföraktaren helt stöta den ifrån sig. Det var virtuost på gränsen till skrämmande. Skulle han kunna göra samma sak ur ett annat perspektiv? Balansera ideologi, underhållning och action med ett acceptabelt buskap för vilken beställare som helst?

Förmodligen. Nolan är något av en hovmålare som levererar vad som krävs men använder all sin talang och intelligens för att höja det till något så evigt och universellt som möjligt och som alla kan älska.

Kanske inte så konstigt att det mest genomgående motivet genom Nolans karriär, är lögnen.

Bild 1 av 2 Christopher Nolan på Cannefestivalen 2018. Foto: Alamy Bild 2 av 2 ”Inception” Foto: Alamy Bildspel

”Don’t lose your way”, säger den luttrade snuten till den unga rookien i slutscenen till ”Insomnia” (2002), när hon står i begrepp att slänga bort bevismaterial för att rädda hans heder. Det är en nästan komisk hälsning till de flesta av hans huvudkaraktärer. Och till oss åskådare som hela tiden är på vippen att gå vilse i hans dramaturgiska labyrinter och intriger baserade på allt från drömteori, epistemologi och avancerad rymdfysik och där man aldrig vet vem som talar sanning.

Filmerna är pepprade med falska utgångar, illusioner, självbedrägerier, vita lögner, svarta lögner och manipulationer. I drömspionthrillern ”Inception” (2010) är det centrala dramat en man som mot sin vilja drivit sin hustru till självmord genom att manipulera hennes drömmar. (Det finns ett överskott av döda fruar i Nolans produktion. De döda är ju så mycket enklare att älska än de levande och ger automatiskt hjälten en gripande aura). I rymddramat ”Interstellar” (2014) använder fadersfiguren en svartvit lögn så fruktansvärd att han ”avstår från sin egen mänsklighet för att rädda mänskligheten”.

I slutet av ”Memento”, när huvudpersonen konfronteras med sanningen om sig själv, kan man se i Guy Pearces ögon att han är på väg att förstå, men i sista stund låter blicken bli dimmig och hejdar insikten från att tränga hela vägen in i hjärtat.

Christopher Edward Nolan Född 1970 i London. Gift med Emma Thomas, som också är producent till samtliga Nolans spelfilmer. Tillsammans har de fyra barn. Makarna driver produktionsbolaget Syncopy Inc. ihop. Christopher Nolan debuterade med filmen ”Following”, 1998, och har sedan dess regisserat: ”Memento” (2000) ”Insomnia” (2002) ”Batman Begins” (2005) ”The Prestige” (2006) ”The Dark Knight” (2008) ”Inception” (2010) ”The Dark Knight Rises” (2012) ”Interstellar” (2014) ”Dunkirk” (2017) ”Tenet” (2020) Visa mer

Att stanna upp mitt i fallet och vända, nästan upphäva tyngdlagen, som Batman när han svischar ner i sina linor och fiskar upp sitt byte, är en rörelse som återkommer hela tiden, både i bild, berättelse och regi. Nolan dyker mot tillvarons djupaste mysterier, svävar ovanför dem tillräckligt länge för att man ska ana alla implikationer och drar sedan iväg. Eller öppnar ytterligare en dörr, in i nästa liknande rörelse, som i ”Inception”. Eller far genom ett hål i rumstiden in i ett annat solsystem, som i ”Interstellar”, bara för att komma tillbaka in i barnens rum på jorden flera decennier tidigare.

I trailern till den nya filmen ”Tenet”, som av förhandsspekulationerna att döma verkar vara något slags fortsättning på ”Inception” rör sig tid pistolkulor och bilar bokstavligen bakåt.

Det är en filmremse- och klippbordsförälskelse – att se någon rulla upp från golvet eller regn strömma upp mot molnen – som inte har någonting med modern redigering att göra. Barn uppväxta med dvd:er har kanske aldrig ens sett den. Nolan har den i ryggmärgen och lyckas få den att framstå som något alldeles nytt, nästan futuristiskt. Som många i hans generation är han en nostalgiker, en biograffilmens riddare. Han älskar stora biodukar och retromiljöer och bygger komplicerade scenografier till sina spektakulära actionscener för att behålla den analoga kontakten mellan miljö och skådespelare. Det är filmer med en digital hjärna och en analog sensibilitet.

Hjärtat kan vara lite svårare att hitta. Från och med ”Batman begins” blir filmerna bitvis visserligen både melodramatiska och sentimentala med tårar, högtidliga monologer i dödsögonblick och svällande musik. Men det är sällan känslorna i sig som har fått bröstkorgen att vidga sig när man går från biografen. Det är de svindlande perspektiven.

Den stora frågan är väl om Nolan är något mer än en illusionist.

”Jag måste tro att världen existerar utanför mitt huvud”, säger Leonard i ”Memento”, när han i själva verket just är i färd med att bilda ytterligare ett lager av lögn runt sig som helt separerar honom från verkligheten.

Med Nolans spegelsal till fantasi kan man förstå att det är en central fråga.

Bild 1 av 3 Hugh Jackman och Scarlett Johansson i ”The Prestige”. Foto: Warner Bros. Pictures Bild 2 av 3 ”Dunkirk” Foto: Alamy Bild 3 av 3 Foto: Alamy Bildspel

I ”Dunkirk” (2017), Nolans enda film om en historisk händelse, gör han en kraftansträngning att komma ut ur huvudet och ned på jorden. Som expert på underhållande explosioner och action måste det ha varit en utmaning att hitta ett icke-spekulativt sätt att skildra utsattheten hos de hundratusentals unga soldater som var utträngda på den franska kustremsan, ett öppet mål för de tyska bombplanen. Det är en film utan traditionella huvudpersoner och med väldigt lite dialog. Tyst. Mäktig. Drabbande.

En värdig hyllning till äldre tiders stoicism och med en typisk Nolansk fadersfigur i centrum, fiskaren som, precis som Gothams strävsamma polischef räddar människoliv utan teatrala poser, illusionsnummer och fanfarer. Det är tydligt att det är Nolans ideal. Hans filmer svämmar över av fäder: döda eller levande, biologiska eller ställföreträdande. Gudfäder, ingenjörspappor och faderliga butlers. Men vem är han själv?

Närmast ett självporträtt kommer han kanske i ”Prestige” (2006), ett lysande och grymt kostymdrama om den blodiga rivaliteten mellan två trollkonstnärer/illusionister på artonhundratalet. Den ena, en rikemansson med känsla för showmanship, är lätt att tycka om men har en svag moralisk kompass. Den andra en kompromisslös konstnär med knepigare personlighet som är beredd att offra sitt liv för ett lyckat trick men aldrig helt förlorar greppet om rätt och fel.

Med tanke på hur ofta Nolan bearbetar skuld över lögner och manipulationer i sina filmer anar man att han identifierar sig med den förre, som i slutet håller en flämtande monolog om varför illusionsskapande är värt vilket pris som helst. ”Världen är enkel, eländig, solid rakt igenom. Men om man kan lura dem, om så bara för ett ögonblick; om man kan få dem att undra… så får man se något väldigt speciellt.. Vet du verkligen inte vad det är? Det är uttrycket i deras ansikten.”

Det är ett nummer som Nolan själv lyckas med om och om igen, att få det omöjliga och hisnande att verka vetenskapligt och trovärdigt. Hur gärna han än skulle vilja säga något väsentligt och drabbande, så kommer lusten att få oss att tappa hakan som sjuåringar på Stjärnornas krig-matiné kanske ändå alltid att vara större.

Christopher Nolans tidigare filmer På bio i din stad: Filmstaden och Svenska bio Sveriges oberoende biografer Folkets bio Eller som Streaming/vod Visa mer

Läs mer:

Christopher Nolans film ”Tenet” skjuts upp på obestämd framtid

Dystopiskt Hollywood drar i nödbromsen