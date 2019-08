Så har könssjukdomarna format kulturhistorien

Frågan om hur man skiljer på verk och person har plågat generationer. Men att skilja konsten från konstnärens könssjukdom kan vara än knepigare.

Paul Gauguin förknippas lika ofta med impressionism som med syfilis. Det kan rent av vara mer känt vilken könssjukdom han led av än vilken konstriktning han främst verkade inom. I vilket fall är hans verk svåra att separera från hans problematiska livsstil: efter att ha flytt civilisationen (läs: sin fru och sina fem barn) bosatte han sig på diverse Söderhavsöar för en ny tillvaro som välmenande kolonisatör. Han gifte sig där med tre infödda flickor; tretton, fjorton respektive fjorton år. Dessa både avbildade och smittade han. Faktum är att många av hans mest kända sentida kvinnoporträtt föreställer hans sexslavar.

Men Gauguin tajmade sitt insjuknande med ett skede i världshistorien när syfilisens stigmatisering för en kort tid upphörde. Konstnärerna bar i stället stolt sina diagnoser, som vore de diplom, och konst­utövarnas kreativa och excentriska sidor kopplades till sjukdomen.

Genialitet var, för ett ögonblick i konsthistorien, synonymt med syfilis.

Målningen ”Syphilis” (1912) av Richard Tennant Cooper. Illustration: Richard Tennant Cooper

Att just den sjukdomen sågs som genväg till ett kreativt sinne berodde på symtomen, som ofta innebär vanföreställningar, hallucinationer och storhetsvansinne – den i dag ofta eftertraktade förmågan att ”tänka utanför boxen”. I Thomas Manns ”Doktor Faustus” (1947) blir huvudpersonen till exempel frivilligt smittad av syfilis för att bli psykotisk och därmed mer artistiskt fri. (Kort därpå uppenbarar sig Mefistofeles, Djävulen, för honom).

Modernismen, den konstnärliga riktning som slog sönder gamla regelramar och präglades av experimentlusta, sägs ibland ha påverkats av att dess utövare ofta hade syfilis och därför tänkte i nya konstnärliga banor. I tidskriften Harper’s Magazine kan man läsa ett långt reportage om James Joyce med titeln ”A portrait of the artist as a syphilitic”; en referens till Joyces bok ”A portrait of the artist as a young man”. Artikeln utgår från Joyces medicinska journaler och drar slutsatsen att han förmodligen fick syfilis efter att ha besökt så många bordeller i sina tonår.

Litteraturhistoriens mest nyskapande och komplexa verk kan – kanske – alltså ha uppstått på grund av en syfilisanfrätt hjärna. Eller så ska äran gå till behandlingarna Joyce genomgick: de tidstypiska injektionerna av arsenik och fosfor lär i vilket fall knappast ha bättrat på den mentala hälsan.

Just sjukdomens påverkan på jaget, tankarna och känslorna har gjort syfilis så flitigt förekommande i konstnärliga verk och historiska anekdoter.

– Jag tror helt enkelt att gonorré inte räckte till för att bli ett kulturhistoriskt motiv. Den nämns som hastigast ibland, men det är ju myterna kring syfilis som ”ärftlig”, vilket den inte är, som gör att många skriver om och skildrar den i olika sammanhang, säger Anna Lundberg, historiker och forskare vid Centrum för befolkningsstudier vid Umeå universitet.

Edvard Munchs målning ”Arv” (1897-99) som visar ett barn som smittats av syfilis i livmodern. Illustration: Edvard Munch

Att så många kulturskapare uppmärksammats för sina könssjukdomar tror hon inte betyder att konstnärerna nödvändigtvis var mer promiskuösa än andra.

– Jag tror de många beskrivna fallen beror på att det var just kulturskaparna som uppmärksammades. Jag tror inte att de hade någon särskild personlighet som var unik för dem, det finns bohemer som inte ägnar sig åt konst men har flera ”utsvävningar” som det hette förut, säger hon.

De första fallen av syfilis nämns i slutet av 1400-talet och därpå desto flitigare under 1500-talet.

– Könssjukdomar skildrades väldigt tydligt under tiden då de första fallen visade sig, och då var sjukdomen väldigt dramatisk på så sätt att de drabbade dog snabbt och i stora plågor, säger Lundberg.

Det gjorde dem så klart tacksamma som konstnärligt effektfulla motiv.

Ett träsnitt från 1496 av Sebastian Brandt skildrar hur Jungfru Maria och Jesusbarnet straffar de smittade genom att skjuta pilar på dem – som om det inte räckte med deras fysiska åkommor får man alltså även utstå en andlig arkebusering. De smittade är syndare och ska behandlas därefter, vilket också visar att man här kände till att sjukdomen hade sexuell koppling.

Syfilis var då så utbrett att sjukdomen hade ett eget skyddshelgon: den halshuggne Sankt Dionysius (som även anropas vid huvudvärk och rabies).

Eftersom kyrkans dåtida makt var stor, och därmed fördömande av allt vad utsvävande leverne heter, så finns en romersk-katolsk koppling till propagandan, eller upplysningen, kring könssjukdomar från den tiden. Faktum är att Bibeln ofta går att läsa som en ren informationsbroschyr om diverse veneriska åkommor. Gud sprider till exempel ordet om gonorré i 3 Mosebok, kapitel 15: ”Om en man har en flytning ur lemmen, är det en oren flytning”, står det, följt av en lång, lång instruktionsmanual i hur man ska hantera gonorré och undvika smittan, eftersom ”allt han ligger på och allt han sitter på blir orent”.

Även syfilis avhandlas, när Gud straffar farao ”med svåra plågor” i 1 Mosebok, kapitel 12, för att han legat med Abrahams fru.

– Då, som under 1700- och 1800-talet, så diskuterade man huruvida kungar, diktare, konstnärer drabbats av syfilis. Jag tror att syfilis skildrades på det här sättet beroende på vilken kulturpersonlighet man ville diskutera och huruvida debattörerna kunde ”vinna” något på att spekulera i huruvida denne hade fått syfilis, säger Anna Lundberg.

Henri de Toulouse-Lautrecs målning ”Au moulin rouge”, som enligt kollegan Edgar Degas ”stank av syfilis”. Foto: Alamy

Hon nämner bland annat James Boswell, Lord Byron och Bellman som exempel på sådana.

Att de pekas ut beror också på att veneriska sjukdomar ofta dyker upp i deras verk. Bellman diktar till exempel i Fredmans epistel nr 48 (1769):

Vakna Movitz, ser du ej

Lazari palats, så säj?

Akta näsan du på dej

För hvar vacker flicka.

”Lazari palats” syftar till ett nyuppfört sjukhus för manliga syfilitiker, och att ”akta näsan” i samband med ”vackra flickor” syftar till det sensyfilitiska symtomet att näsbrosket förstörs, ofta orsakat av umgänge med prostituerade; vackra eller ej.

I boken ”Shakespeare’s tremor and Orwell’s cough” (2012) påpekar Harvardprofessorn John J Ross att Shakespeare skrev oftare, mer påträngande och kliniskt exakt om syfilis än någon annan av hans samtida kulturmän. I ”Lika för lika” nämns sjukdomen i 55 versrader, i ”Troilus och Cressida” är det 61 rader och i ”Timon av Aten” 67 rader. Den veneriska besattheten kan vara sprungen ur självkännedom.

Att Shakespeares handstil blev allt darrigare mot slutet får Ross att dra hypotesen att barden alltså led av syfilis. Men inte nog med detta: även hans mest kända skapelse – Hamlet – ska vara ett synnerligen träffsäkert exempel på någon med syfilitiska symtom.

Medicinprofessorn Johan Frostegård skriver i sin bok ”Evolutionen och jag” att Hamlet uppfyller många symtom på sjukdomen: han är fet, klagar över smärtor i hjärttrakten och blir lätt andfådd när han fäktas, något som även påpekas av hans mor. Därtill lider han av tvära känslokast, paranoia och hallucinationer där han tror sig se sin döde far.

Det var främst genom kulturverken som information om sexuellt överförbara sjukdomar nådde allmänheten, säger Anna Lundberg.

– I dag pratar vi i större utsträckning om epidemiologiska trender och riskbeteenden, samt utbildning av unga. Förr i tiden pratade man om de här sjukdomarna i form av kulturella uttryck, som i Ibsens ”Gengångare”. Men den mesta debatten i frågan gällde riskgrupper, som stigmatiserades och pekades ut; framför allt prostituerade.

Eftersom borgarklassens män på 1800-talet ville se sina fruar som dygdiga enligt den tidens pryda kyskhetsideal knäckte männen den sexualproblematiska nöten genom att gå till prostituerade. Som ofta bar på könssjukdomar. Som männen sedan smittade sina kyska fruar med. Det är svårt att hitta ett bättre beskrivande exempel på den tidens dubbelmoral.

William Hogarths målning ”A harlot's progress” (1731) som visar en prostituerad döende i syfilis. Foto: William Hogarth

I Ibsens ”Gengångare” (1881) är det sonen Osvald som smittats i livmodern eftersom hans pappa gått till prostituerade. Spoiler till slutet av en 140 år gammal pjäs: Osvald dör skrikande i dödskramper medan han rullar fram och tillbaka över scengolvet.

Även om Strindbergs hat mot Ibsen är vida omvittnat kunde de två kombattanterna ändå förenas i sin avsky för det sexuella hyckleriet under den Oskarianska/Viktorianska eran – en avsky symboliserad av syfilis: i dikten ”Urarva” skriver Strindberg om det borgerliga etablissemanget: ”Vi ärvde era skulder och er syfilis.”

Också den danska författaren Karen Blixen fick nog av borgerlighetens infekterade könsdelar. Hon var i åtta år gift med adelsmannen Bror von Blixen-Finecke, och sa efteråt att det enda hon fick av sin make var ett adelsnamn och syfilis.

I ”Hamlet” pratar dödgrävaren om ”franska sjukan” som dödsorsak, och hur dess offer knappt hunnit läggas i graven innan de börjar ruttna. Han syftar på syfilis, som onekligen spammade Frankrike under denna period. Faktum är att smittan spred sig hela vägen till toppen av den franska hierarkin: solkungen Ludvig XIV gjorde sin syfilis till modestatement: håret han tappade ersattes med meterhöga peruker, så höga att de ibland fattade eld i takkronorna. Och att dricka te med lillfingret stickande rakt ut, som han gjorde eftersom hans leder stelnat av sjukdomen, blev snabbt ett trendigt beteende inom adeln.

Men även i senare århundraden var Paris inkubator för de flesta könssjukdomar. De bohemiska kvarteren kryllade av glädjeflickor och konstnärer med flexibel sexualmoral, en dekadent epok som skildrats flitigt av den – just det – syfilissmittade konstnären Henri de Toulouse-Lautrec. Konstnärskollegan Edgar Degas – jo då, även han sägs ha haft smittan – påstod att Lautrecs målningar ”stank av syfilis”, ett påstående som nästan kan säkerställas statistiskt: vid tiden uppskattas att 70 procent av sexarbetarna i staden hade smittan.

Att försöka lista alla kända franska kulturskapare som förutom Lautrec och Gauguin hade syfilis saknas utrymme för här, men Manet, Baudelaire, Flaubert (som i sin korrespondens på 1800-talets mitt skildrar hur han varje morgon och kväll ”lägger om sin arma penis”) och Guy de Maupassant (som i brev skryter om hur han ligger med ”horor och fnask, och efteråt säger till dem ’Jag har syfilis!’”) är några av de ofta utpekade.

Mindre munter, och förmodligen närmare den krassa verkligheten, är Alphonse Daudets bok ”I smärtans riken” (1937) där de syfilitiska smärtorna gestaltas som ”en rustning stramande över korsryggen i en snara av stål – glödande nitar, vassa som nålar. I månader har denna rustning kramat mig, kan inte häkta upp den för att andas.”

Självportrött av Francisco Goya, ca 1790-1795. Foto: Granger/REX

Och då har vi inte ens gått in på de tortyrliknande behandlingsmetoderna – bot värre än sot – som innebar att patienten satt naken i ett slags tält med bara huvudet uppstickande, medan kvicksilver sjöd och ångade i en kittel under honom. Eller så hängdes han upp i huvudet eller tänderna. Eller så gavs han oerhörda mängder vismut eller arsenik. ”Självlysande av tungmetallförgiftning och hejdlöst dreglande fraktades syfilitikern från kurort till kurort medan tänderna ruttnade ner i käkbenet, musklerna spratt sönder och den flagnande huden började stinka fritös”, skriver Elias Wraak i det mustiga förordet till nyutgåvan av ”I smärtans riken”.

I dag är de litterära eller konstnärliga skildringarna av könssjukdomar nästan helt bortmedicinerade – när boten är en simpel penicillinkur blir det sällan tal om några tertiära stadier av sjukdomsförloppet med helkroppsförlamningar och avtrillade kroppsdelar som följd.

Men: det finns ett mörker i ljuset. Enligt FN befinner vi oss nu i en dold epidemi där över en miljon människor världen över dagligen smittas av könssjukdomar – enligt forskarna ett utslag (!) av att våra könsliv blir alltmer vidlyftiga i dejtningsapparnas tid. Lägg därtill den ökande antibiotikaresistensen och plötsligt finns alla ingredienser för en infektionsapokalyps.

Dåligt för mänskligheten förstås. Men en ny guldålder för konstuttryck som gestaltar veneriska krämpor.