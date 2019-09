Så kan kulturen lära oss att hålla två tankar i huvudet samtidigt

Vad behövs för att hantera en kris? Ofta kräver en kris snabba beslut och handling. Vi tänker att det är bråttom för när som helst kan krisen förvandlas till katastrof. Ett sätt är då att sortera världen i svart och vitt, i vän eller fiende, i god eller ond för att förskaffa oss överblick och få fram den entydighet som vi behöver för att kunna fatta snabba beslut. Vi sorterar den oöversiktliga tillvaron i små kategoriseringslådor så att vi kan se bättre. Hoppas vi. Men när kriserna avlöser varandra? När vi inte ens vet vilken kris vi ska fokusera på först?

När vi bestämt oss vad som är rätt eller fel, då blir det mycket enklare att veta vad som ska göras. Att bygga en mur! Att lämna EU! Det kan kännas befriande att ha bestämt sig även om det inte löser problemet de påstår att ge svar på.

Och om man inte vill förenkla? Om man vill erkänna att det finns fler sidor att ta hänsyn till och lösa ett problem på ett sätt kanske för med sig att två nya uppstår? När det inte finns en enkel karta vi kan köra efter? Tvetydighet är handlingsförlamande. Den skapar ambivalens en känsla av motstridighet som vi vill kunna lösa upp. När du kör på motorvägen och undrar om du ska ta nästa avfart vill du inte höra svaret ”Det beror på…”, då vill vi ha snabba och entydiga besked för att kunna handla.

Hur ska vi navigera när vi inte riktigt vet hur vi ska nå målet? Vi måste bland annat lära oss att stå ut med att saker och ting är motsägelsefulla. Vi måste med andra ord träna vår ambivalenstolerans. Det är i detta sammanhang som jag förstår varför Eyvind Johnson mitt under brinnande världskrig ger så mycket utrymme åt konsten och samtalet i romansviten om Krilon. Vi behöver konst, det kreativa skapandet och en förståelse för hur kommunikationen dem emellan fungerar mer än någonsin när det är kris.

För konstnärligt skapande och berättande är människans språk för att tala om flera saker samtidigt. Till exempel att vi måste handla snabbt men även måste ha tålamod. Allt sedan de stora myterna formades är berättelser ett redskap för att förhandla frågor om liv och död i all dess motstridighet och ambivalens. Berättelser förmedlar ett sammanhang men för också ihop och förmedlar det som vi med våra sorteringstekniker har fört isär – som liv och död, som kropp och ande, som vän och främling.

Första steget är att erkänna att det inte finns något som är ”det enda rätta”, men att du ändå måste bestämma dig.

Den isländska filmen ”Woman at war” i regi av Benedikt Erlingsson är ett exempel på hur man svarar på en kris genom motsägelsefullhetens språk. ”Woman at war” handlar om Halla, en medelålders kvinna som blir ”ekoterrorist”. Hon saboterar strömledningarna till det energislukande aluminiumsmältverket. Hon tvekar inte, hon är kompromisslös som vilken isländsk sagohjälte som helst. Men när hon plötsligt får möjlighet att adoptera ett barn som hon så länge velat göra, då börjar hon våndas. Vad är viktigast? De stora gesterna, eller de lilla vardagliga stegen? Måste hon lämna allt bakom sig eller ta ansvar för andra människor genom att dela med sig av det hon har. Hur löser hon detta?

”Woman at war” talar motsägelsefullhetens språk genom att introducera musik i en kontext av våld och förstörelse. Det är ett motiv många känner igen från betydligt mer spektakulära filmer, från ”Clockwork orange”, där hooliganen Alex dyrkar både våld och Beethoven, till Vietnamfilmen ”Apocalypse now” där amerikanska soldater anfaller vietnamesiska civilbefolkningen till klangerna av Richard Wagners Valkyrieritt. Vi förstår något i denna gestaltning men vet inte riktigt vad. Att krig är vackert? Att musiken är ond? Man kan enkelt skapa entydighet här också. I synnerhet ”Clockwork orange” är en film som antingen dyrkas eller förkastas. Kvar blir någonting som skaver, för musik och våld skapar en skarp konstrast som vi samtidigt inte kan avfärda som sammanhangslös. Den pekar ut och bygger på ett samband som förenar det till synes motsägelsefulla.

Halla i filmen ”Woman at war” lyssnar, inte endast på musik, utan hon upplever och känner på alla ljud i sin omgivning. Men hon känner även på jord, mossa och gräs när hon pressas in i jordhålor, gömmer sig i vatten för att undgå att bli upptäckt. Hennes upplevelser lyfter fram musikens kroppsliga påverkan, en påverkan som musik delvis delar med vår upplevelse av våld. För musik rör vid oss, den överskrider våra kroppsgränser.

Likt sex kan detta vara en njutning när det är frivilligt. Det kan vara som en smekning och gåshud eller den dunkande rytmen på en rockkonsert som förenar lyssnare och musiker, den kan hela och läka. Men när vi saknar kontroll över vad vi hör kan musiken bli ett övergrepp som är både kroppsligt och symboliskt.

Att föra ihop musik och våld inom film och inom litteratur är ett redskap för att utmana människans ambivalensintolerans. Vi provoceras så omåttligt när vi möter något vi inte kan sortera in i sorteringslådorna, som till exempel då vi möter musik som många på något sätt har en positiv erfarenhet av i en kontext av våld och förstörelse som vi vill ta avstånd ifrån. Vi kan avfärda det eller pressa in det i rätt ”låda”. I och för sig kan vi uppskatta ett budskap om att det alltid finns fler sidor, men denna tillåtande attityd mot ambivalens slutar när det gäller våld och övergrepp. Då är det slut på det roliga.

”Woman at war” lyfter fram sambandet mellan det som vi tycker inte hör ihop. Därför finns det även mycket i filmen som inte verkar passa ihop. Vart Halla än går följer henne ett band som spelar östeuropeisk musik, från landet där en flicka har blivit föräldralös. Orkestern spelar ute på fjällen, längs motorvägen in till Reykjavik och inne i kopieringsrummet. Det är felplacerat, osammanhängande. Men samtidigt insisterar soundtrackets synliga felplacering på att det handlar inte endast om en sak utan alltid minst om två. Och när Halla genomför sin mest spektakulära aktion och spränger högspänningsmasten, då blandas pianoackorden med ljudet av Hallas motorsåg och explosionen som låter nästan som ett avslutande ackord men utan att helt smälta in i musikstycket.

Om det skulle vara helt synkroniserat och allt hade fogats in i samma rytm skulle musiken tala om för oss att det Halla gör är det rätta. Men genom att låta det överlappa men inte fullt smälta ihop; genom att låta oss höra hur sågens vinande tillsammans med pianoljudet börjar påminna om violin, skapas en skärrande ambivalens. Våra tolkningsramar börjar dallra – ska vi fokusera på musiken eller på förstörelsen?

Men det Halla gör är ju både förstörelse och kreativitet, både rätt och fel, både meningslöst och en betydelsefull gest. Musikens fysiologiska likhet med förstörelsens oljud bildar en motsättning som inte enkelt kan lösas upp. Att bestämma sig för att endast se det ena gör att vi missar hälften av bilden. Det är som den kända synvillan, bilden som både kan föreställa en anka och en kanin.

Musik kan användas i konflikt för att öka klyftan, genom att bekräfta endast en sida. Men musik erbjuder också möjligheter för att gestalta motsättningar: som en melodi kan få en motstämma så har filmen många speglingar: en spegling är både lik och samstämmig och kastar samtidigt om allt. Hallas tvillingssyster är lika kompromisslös men samtidigt raka motsatsen: en yogalärare som ska utveckla sin andlighet i ett tibetanskt kloster. Med hjälp av speglingar och klanger visar filmen hela tiden hur det inte finns ett enda rätta svar, utan att vi måste stå ut att det är mer komplicerat än så.

Sambandet mellan musik och våld återfinns i filmer och romaner när det handlar om att gestalta det som inte kan lösas upp i svart och vitt. Första steget är att erkänna att det inte finns något som är ”det enda rätta”, men att du ändå måste bestämma dig. För att kunna handla i en oöversiktlig värld krävs det att vi står ut med ambivalensen som detta skapar. Det sker i ”Woman at war” genom att musiken speglas i våld – genom att den både uppmanar till handling och till att hålla komplexiteten närvarande.

Vi måste träna vår ambivalenstolerans för att stå ut med att inte se hela bilden. Det är inte en lyx utan en överlevnadsfaktor. Samhällsvetenskaplig forskning visat att när man möter ambivalens och motsägelsefullhet inom ett område så har man en större förmåga till att tolerera nästa ambivalenta situation. Det är denna förmåga vi tränar när vi utsätter oss för konst, musik, teater och annat kreativt skapande. Det är därför vi behöver konstnärer, filmskapare och författare som skapar verk som inte endast för ut enkla budskap, utan där fler perspektiv lyfts fram än endast ett. Och vi behöver litteraturvetare, konstvetare, filosofer och musikvetare som är tränade att sätta ord på denna komplexitet.

Att konfronteras med motstridiga gestaltningar, att lära sig att diskutera och lyssna på olika uppfattningar, att möta olika tolkningar som bottnar i en och samma text eller objekt och att kunna sätta ord på denna motsägelsefullhet, det är inte bara en lyx. Det är en grundläggande kompetens som vi behöver för att möta samhällsutmaningarna – lika mycket som ny teknologi och dataprogrammering. Att konfronteras med och utsätta sig för ett krävande konstverk är som ett träningsredskap, som vi behöver precis som vår kropp mår bra av regelbunden träning. När vi tränar på att hålla två motsägelsefulla tankar i huvudet utan att gå sönder lär vi oss samtidigt att stå ut med livets obönhörliga motsägelsefullhet.