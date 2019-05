Så minns kollegorna Sven Lindqvist: Han var en facklitteraturens stjärna

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Agneta Pleijel, författare

– För mig var hans tidiga författarskap väldigt viktigt, jag läste honom mycket som ung. Han var en facklitteraturens stjärna, med böcker som ofta var samhällsorienterande. En oerhört betydelsefull och tongivande författare, säger Agneta Pleijel.

– Jag tyckte mycket om och imponerades av hans böcker om Latinamerika, exempelvis ”Jordens Gryning”. Även ”Myten om Wu Tao-tzu” som blev viktig för mig när jag var ung. Han gick också verkligen in i sitt privata med ”En älskares dagbok” och ”En gift mans dagbok”, säger Agneta Pleijel.

Per Wästberg, författare och akademiledamot

– Sven Lindqvist och jag träffades 1949 i Södra Latin, kring tidningen Medan Lagrarna Gro. Han blev den strängaste av vänner, kritiserade hårt mina tidiga böcker men skrev om ”Halva kungariket” den finaste essä jag fått och räddade ”Luftburen” genom att i DN bemöta mina kritiker, skriver Per Wästberg i en kommentar och fortsätter:

– Han läste mina manus och hade ofta häftiga invändningar, vi förblev vänner. Han for till världens ökentrakter, han ville inte inkräkta på mitt Afrikarevir. Olof Lagercrantz önskade att han eller jag efterträdde honom som chefredaktör på DN. Det blev jag på villkor att Sven fick en halvtidstjänst. Han var värdefullare som skribent än som administratör.

Per Wästberg berättar att han och Sven Lindqvist har mötts i många sammanhang under 70 års tid. Under sista året på gymnasiet skrev Per Wästberg i sin dagbok:

”Sven vet hur allt ska vara. Han är utopist, genomtänkt, med klara mål. Kopplar aldrig av, inget får vara lek och strunt. Tränger fram utan sidoblickar, tar sig själv på större allvar än någon jag känner. Hans ärlighetskrav och kritiska blick imponerar och skrämmer. Vi kan inte dela samma hav. Han är en tung målmedveten isbrytare, där jag är en skridskoseglare.”

– Karakteristiken från 1952 tycks mig gälla än i dag, fast mycket mer kunde sägas om ett av 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika författarskap som säkerligen blir bestående, skriver Per Wästberg.

Arne Ruth, publicist och tidigare bland annat chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter:

– Han var en författare som arbetade på flera nivåer och var väldigt aktiv i svenska sammanhang. En av hans egenskaper var att han skrev om politik, men med litterär förmåga. Det var någonting annat än de vanliga politiska debattinläggen och byggde på grundläggande kunskaper, säger Ruth.

– Han skrev aldrig någonting utan att ta reda på fakta och hitta ett perspektiv. Kombinationen av fakta och perspektiv var en del av hans skrivkonst helt enkelt. Sven Lindqvist förde in den icke-europeiska världen i den svenska debatten, han var inte ensam om det, men han var en mycket viktig person i sin generation som både författare och journalist.

Ingemar Fasth, konstnärlig ledare för Litteraturscenen vid Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm:

– Jag associerar honom med boken ”Ökendykarna”, det är en bok som jag skulle vilja behålla in i det längsta. En liten tunn bok som betydde mycket när jag läste den och den kommer tillbaka till mig. Den har fått mig att många gånger tänka tanken att själv besöka platser i ökenområdena som jag aldrig trodde jag skulle komma till.

– Lindqvists sätt att beskriva de här landskapen och människorna han möter där är så fascinerade. Han väckte och påminde om ett latent intresse som vilar i mig. En annan bok, av det mer lättsamma slaget, som klack till i mig är Lindqvists bok ”Bänkpress”, det är aldrig för sent att lägga sig under en bänkpress. De två små volymerna väljer jag i förstone.