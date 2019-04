Så mycket tjänar ledamöterna i Svenska Akademien

Den totala personalkostnaden för Akademien var under 2018 drygt 46 miljoner kronor, en summa som inkluderar löner, sociala kostnader och pensionskostnader. De största utgifterna rör löner till institutionens anställda, vid kansliet i Stockholm samt vid ordboksredaktionen i Lund.

Kostnaderna för ledamöterna i Akademien var under fjolåret 4,2 miljoner kronor, i lön, andra ersättningar och sociala kostnader, en summa som troligen lär öka under 2019 när fler stolar är tillsatta. För den ständige sekreteraren var utgifterna drygt 3,9 miljoner kronor, en kraftig ökning jämfört med 2017, då summan var drygt 1,7 miljoner, eller nära 140.000 kronor i månaden.

Ökningen i utgifter beror på, som tidigare har rapporterats, att den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius förra året lämnade sin post och ersattes av Anders Olsson. Enligt den uppgörelse som senare träffades mellan Akademien och Sara Danius, i samband med hennes utträde, skulle hon få 21 månadslöner i ersättning, räknat från april 2018.

På bilden från 2018 är det tunt runt bordet vid Akademiens högtidssammankomst. Sannolikt deltar betydligt fler ledamöter vid årets sammankomst i december. Foto: Henrik Montgomery/TT

Pensionskostnaderna för den ständige sekreteraren låg under fjolåret på 6,5 miljoner kronor – mer än en fördubbling från året dessförinnan, då utgifterna för samma post var nära 3 miljoner kronor. I årsredovisningen står det: ”Svenska Akademien har under året tagit hänsyn till ett avgångsvederlag till den före detta ständiga sekreteraren. Utöver detta har inga avtal om avgångsvederlag träffats under året.”

Som DN tidigare rapporterat är lönen för den ständige sekreteraren i Svenska Akademien drygt 100.000 kronor i månaden. I verksamhetsberättelsen redogör nu institutionen för första gången öppet också vilken ersättning som betalas för övriga uppdrag vid sidan av ledamotskapet. Det gäller de arvoden en ledamot mottar när man ingår i institutionens utskott eller kommittéer.