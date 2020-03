Så nosades styckmördaren upp av detektiverna på internet

Filmklippet heter ”1 boy, 2 cats” och ser ut att visa en tonårig pojke som ligger på en säng och leker med ett par kattungar. Men så plockar pojken upp katterna, lägger dem i genomskinliga, förslutna plastpåsar och använder en dammsugare för att suga luften ur dem så att katterna kvävs till döds.

Det är upptakten till Netflixdokumentären ”Don't fuck with cats. The search for an internet killer” som hade premiär i år. Den handlar om hur en djurplågare lägger upp obehagliga filmer på nätet där han på olika sätt torterar katter till döds: dränker dem, matar ormar med dem.

Men framför allt är det berättelsen om personerna som går ihop på Facebook och samarbetar för att hitta pojken bakom dåden.

Miniserien skildrar detta minutiösa arbete, där privatpersoner med hjälp av sociala medier och internets sökverktyg skärskådar varje detalj i bevismaterialet – vilken typ av dörrhandtag eller eluttag som går att skönja i filmklippens bakgrund, vilka ljud som hörs – för att hitta tecken på vem pojken kan vara.

Vid ett tillfälle skymtar en trappa i ett gatuhörn förbi, så med hjälp av Google Maps söker gruppen på gatunivå igenom varenda korsning i staden för att hitta platsen som överensstämmer med den på bilden.

När pojkens grymhet eskalerar, och han utför ett faktiskt styckmord på en student, trappas jakten upp. ”Don't fuck with cats” (som fått den svenska titeln ”Tassarna bort från katterna”) är en intressant studie i hur skrivbordsdetektiver och cyberspanare med hjälp av modern teknologi kan lösa ett brott där polisen har gått bet. När många av informationssamhällets övervakningsfunktioner blivit tillgängliga för allmänheten växer också denna grupp av privatspanare i både antal och kompetens.

– Tillgången till sociala medier var den verkliga förändringen. Innan dess var det en mycket manuell process med att besöka bibliotek, granska mikrofilmer och gamla trycksaker, säger Todd Williams.

Han driver The Doe Network, ett nätforum som samlar hundratals frivilliga spanare för att hitta och identifiera personer som saknas i samband med brott.

– Vi fokuserar på de minsta detaljer, saker som hittats på en brottsplats: en nyckelring, en knapp, en penna. Sådant som kanske verkat oviktigt vid första genomsökningen, säger Williams.

Redan när han var 17 år gammal, 1987, började han jobba på sitt första fall, en oidentifierad kvinnokropp. Det tog honom tio år, men när han hittade en efterlysning gjord av kvinnans syster i Arkansas lyckades han lägga pusslet, vilket ledde till att kroppen kunde identifieras.

I Sverige finns ett uppmärksammat exempel med nätgrävande civilpersoner. Gruppen kallades för Flashbackgrävarna.

Luka Magnotta, den eftersökte i Netflixdokumentären ”Don't fuck with cats”. Foto: REX

Gruppen, med hundratals anonyma användare, slog igenom på internetforumet Flashback år 2011. De tog fram bevis som visade att naturfotografen Terje Hellesø manipulerat fotografier på lodjur och mårdhundar.

Avslöjandet fick stort genomslag och Flashbackgrävarna tilldelades Sveriges Radios då nyinstiftade pris, Årets medieorm. I motiveringen stod att gruppen visat hur ”värdefullt kollektivets samlade kraft och kompetens kan vara för ett journalistiskt avslöjande”.

DN har nio år efter gruppens genomslag varit i kontakt med en av användarna. Han har i dag lämnat gruppen och vill förbli anonym i texten.

Anledningen är, säger han, att han inte vill kopplas samman med Flashback som plattform, då den, med mannens ord, har ett visst ”dåligt skimmer” över sig.

– Jag har gått från tonåring till vuxen, och har varken tiden, orken eller lusten att göra det längre. Därmed inte sagt att jag inte läser på Flashback längre. Det är, även om tonen kan bli alltför extrem, på många sätt ett fantastiskt forum.

Framgången när användarna undersökte Terje Hellesøs bilder berodde enligt mannen mycket på att de hundratals användarna – som i stort sett inte hade någon aning vilka de andra var – kunde samlas kring ett gemensamt mål.

– En startar i gång något och andra hakar på. Det är som en snöboll som blir större och större, där man hjälps åt att hitta nya fakta.

– Det var ganska fantastiskt i ett anonymt forum, där det finns alltifrån politiska extremister och knarkare till högutbildade akademiker. De kanske aldrig skulle prata med varandra i riktiga livet, men där kunde de gå samman och börja gräva.

2013 kom Flashbackgrävarna åter på tapeten. Då sedan en mindre grupp om sex anonyma användare lyckats ta fram avgörande uppgifter kring den tonåring som dödat flera katter i stadsdelen Högsbo i Göteborg.

En person som ingick i den gruppen berättade senare för Göteborgs-Posten hur man gått till väga. Genom att bland annat konstruera en speciell hemsida hade en av grävarna lyckats få den misstänkta personens förtroende, och denne började berätta vad den gjort.

Polisen bekräftade senare att uppgifterna som gruppen delgett varit av betydelse för att den misstänkte skulle gripas. Personen dömdes senare för djurplågeri.

En annan civildetektiv med internet som arbetsredskap är amerikanen Billy Jensen. Han jobbade tidigare som kriminaljournalist och skrev för fem år sedan en artikel för Rolling Stone om fallet med internetjakten på kattmördaren som sedan låg till grund för Netflixdokumentären ”Don't fuck with cats”.

Liksom nätdetektiverna i den dokumentären valde han att börja utföra egna utredningar med hjälp av internet och sociala medier. Då hade han jobbat i 17 år med att skriva artiklar om brott.

– Droppen för mig var när jag såg videon där en man i Chicago, Marques Gaines, blir nedslagen och överkörd på öppen gata. På presskonferensen bad de anhöriga om hjälp att hitta mördaren. Då fick jag, efter 17 år av att skriva artiklar utan avslut, helt enkelt nog. ”Det här måste upphöra”, sa jag bara. Jag visste inte att jag skulle lyckas, men jag identifierade faktiskt våldsverkaren, säger han till DN.

Billy Jensen Foto: Robyn Von Swank

Enligt sin hemsida har Jensen löst eller hjälpt polisen lösa tio mord, och polismyndigheter kontaktar honom som digital konsult vid brottsutredningar. Det innebär att han hjälper till att identifiera innehållet i ett videoklipp eller att via sociala medier sprida efterlysningar och fantombilder.

Tillsammans med tidigare polisen Paul Holes driver han podcasten ”The murder squad”, där även lyssnarna deltar med tips och teorier för att lösa gamla fall. Billy Jensen har även skrivit boken ”Chase darkness with me”, som beskrivs som både hans biografi och ett utbildningsmaterial för den som vill lära sig lösa brott via nätet.

Han säger att vem som helst kan använda de sociala medier-tekniker han använder, men att det kräver en väl tilltagen budget.

– Jag kan lägga in annonser och efterlysningar som är platsspecifika och bara visas på en viss ort, och därigenom nå många personer på den platsen. Men annonsen måste också vara engagerande och få folk att vilja agera.

Att privatpersoner engagerar sig i utredningar är inte alltid så populärt från myndighetshåll. Enligt Todd Williams på The Doe Network beror det på att allt fler har börjat jobba med det.

– Där det förut fanns en handfull människor som gjorde den här sortens arbete, så har antalet detektiver växt och forumen kan bli lite för högljudda för en del myndigheter.

Detektiver på nätet Websleuths.com I maj 1999 lanserades denna databas och diskussionsforum där tiotusentals användare diskuterar och bidrar med information om brott, rättegångar och olösta fall. Sidan har bidragit till att flera brott lösts, till exempel mordet på lottovinnaren Abraham Shakespeare 2009. The murder squad Podcast som drivs av tidigare polisen Paul Holes och krimjournalisten Billy Jensen. De gräver djupt i gamla olösta mordfall och tar hjälp av lyssnarna. I januari 2020 ledde deras arbete till att en person greps för ett 40 år gammalt mordfall. Bellingcat.com Kallar sig för ”the home of online investigation” och är ett kollektiv bestående av researchers, utredare och medborgarjournalister. Har bland annat gjort avslöjanden om vilka som låg bakom förgiftandet av den ryske dubbelagenten Sergej Skripal. Visa mer

Över lag finns en risk med att arbeta utanför de satta riktlinjerna när man försöker lösa brott, säger han. Målet är att skapa en tydlig definition av vad ”hjälpa till” innebär, så att resultaten av samarbeten förbättras.

– Att ta lagen i egna händer är något man ska se på med största allvar. Den lagliga processen kan vara långsam och bristfällig, men den måste respekteras.

Polisforskaren Stefan Holgersson, lektor vid Linköpings universitet, ser även han risker när utomstående engagerar sig i en polisutredning.

Då handlar det framför allt om att medier eller allmänhet genom sitt agerande påverkar vittnen eller förstör annan typ av bevisning, säger han.

– Däremot om det handlar om att ge tips och uppslag så är det positivt. Det går att dra en parallell till Missing peoples verksamhet. De mötte initialt i många fall motstånd från polisen, men numera ingår den som ett viktigt komplement till polisens arbete, säger Stefan Holgersson.

Han menar att det blivit vanligare i Sverige att andra aktörer än polisen (som säkerhets- eller försäkringsbolag) bedriver egna utredningar. Det skapar, säger han, ett slags parallellt rättssystem där skuld hanteras vid sidan om rättsväsendet.

– När det gäller vissa organisationer som arbetar med brott på nätet så är polisens verksamhet så pass undermålig att de i princip utför de arbetsuppgifter som polisen egentligen borde utföra, säger Stefan Holgersson.

Han tycker också att polisen har något att lära sig av de nätverken av privatspanare och hur de agerar för att hitta nya uppgifter.

– Absolut. Även om det finns undantag på individnivå har polisen generellt sett dock svårt att ta in kunskap utifrån. Det har blivit tydligt när jag studerat dessa frågor, men det gäller också annan typ av kunskap. Andra forskare har dragit liknande slutsatser, säger Stefan Holgersson och fortsätter:

– Polisledningen har sitt fokus på bilden av polisen, inte på innehållet i verksamheten. Det är ett strukturellt problem som fortsätter i och med att det på kort sikt är positivt med en sådan strategi för förtroendet för Polismyndigheten.

För nio år sedan, när Flashbackgrävarna prisades i Sverige, kom samtidigt stark kritik mot forumet och den hätska stämningen som då rådde där. Mannen som ingick i nätverket, och som DN i dag talat med, säger att en av anledningarna till att han slutade var den upptrissade stämning som uppstod efter avslöjandet kring Terje Hellesøs bilder.

– Jag får erkänna att det fanns en tendens att bli ”keyboard warrior”. Man drogs med, även om det aldrig fanns någon vilja att skada någon. Jag kunde känna: ”Människan ligger redan ned, nu kanske det är dags att sluta puckla på.” Det var i den vevan jag lade av. Det är det farliga med nätet, att en del inte har några spärrar.

Även om han själv inte deltar i sökandet efter nya uppgifter går han ibland in för att följa ryktesspridningen efter uppmärksammade händelser. Han ifrågasätter dock om det blivit som förutspåddes i början av 2010-talet; att internetdetektivernas arbete kunde bli revolutionerande för brottsutredningar.

– Den framtidsandan kanske har mattats av något. Det finns fortfarande en vilja att avslöja information, men det görs nog inte av den stora massan på samma sätt. Det måste till att någon har en begynnelse till ett scoop för att det ska kunna dra i gång, säger han och ställer sig en öppen fråga:

– Kanske var det förr också lättare att ta reda på saker? Innan det fanns lagar som skyddar våra personuppgifter, och innan folk förstod att de måste vara nätsmarta och dölja sina profiler.

Läs mer:

Fin gräns mellan fix och fusk i fotografiet