Så påverkar ditt strömmande klimatet

Var du en av dem som klickade i gång Luis Fonsis megahit ”Despacito” från 2017 på Youtube, Spotify eller någon annan musiktjänst? Enligt det EU-finansierade forskningsprojektet Eureca bidrog du i så fall till att låtens fem miljarder strömningar och nedladdningar förbrukade lika mycket elektricitet som länderna Tchad, Guinea-Bissau, Sierra Leone och Centralafrikanska republiken gjorde tillsammans på ett år.

– Faktum är att om det digitala molnet, där mycket av världens data samlas, vore ett land så skulle det vara den sjätte största energikonsumenten av världens länder, säger Rolf Lindahl, ansvarig för klimat- och energifrågor på Greenpeace.

– Strömmad video på internet är ett växande klimatproblem. 2020 beräknas strömmad video stå för 80 procent av den totala internettrafiken, fortsätter han.

Det är en klimatpåverkan det sällan talas om, men hela it-sektorn – i vilken ingår bland annat driften av serverhallar, nätverk och att producera och driva smarta telefoner och surfplattor – har redan samma koldioxidpåverkan som flygindustrins bränsleutsläpp, skriver vetenskapstidskriften Nature.

Men framför allt är energiförbrukningen den ömmande punkten. I nuläget står it-sektorn för ungefär en tiondel av jordens energiförbrukning. Men internet växer, datamängden och informationsintensiteten ökar: mellan 2017 och 2022 räknar man med en fördubbling av nättrafik för strömmad film och tv, och enligt en studie i boken ”The new dark age. Technology and the end of the future” av James Bridle förbrukas lika mycket energi för att trådlöst strömma en timme video i veckan som att driva två nya kylskåp.

Frågan om hur den digitala infrastrukturen drivs är viktig för att de globala klimatmålen ska kunna nås i tid, säger Rolf Lindahl.

– Enligt FN:s klimatpanel har vi bara tio till tolv år på oss att transformera energisystemet och fasa ut de fossila bränslena för att kunna hålla oss under 1,5 grads global uppvärmning. Den förväntade ökade energiefterfrågan från it-sektorn sker under denna avgörande period och därför är det centralt att den baseras på förnybar energi.

I rapporten ”On global electricity usage of communication technology. Trends to 2030” av Anders Andrae och Tomas Edler på telekomföretaget Huawei i Kista, spås ett värsta tänkbara scenario där kommunikationsteknologin förbrukar mer än hälften av all elektricitet i världen och står för en fjärdedel av utsläppet av växthusgaser vid 2030. Ett scenario som, menar man, kan bli verklighet om det inte sker tillräckliga förbättringar av eleffektiviteten.

Träd fälls för att tillverka pappersmassa till böckerna och tidningarna vi läser. Plast används till skivorna vi lyssnar på och filmerna och tv-serierna vi tittar på. För att inte nämna förpackningen av dem, eller distributionen från tryckerier och fabriker till butik och vidare till kund. Det blir många mellansteg som skapar klimatavtryck.

Frågan är om kulturvärldens omställning från fysiska produkter till de digitala och molnbaserade är mer miljövänliga. Vid första anblicken verkar det vara så: enligt Dagfinn Bach på universitetet i Bergen motsvarar 27 strömmade spelningar av ett album samma mängd förbrukad energi som att producera och distribuera skivan.

Men affärsmagasinet Forbes skriver att tack vare strömningstjänsterna ökar vårt musiklyssnande kraftigt: den trådlösa var som helst-tillgängligheten till miljontals låtar och poddar för hundratals miljoner aktiva användare skapar en tydlig matematik – på två år ökade genomsnittslyssningen på musik hos amerikaner med åtta timmar i veckan.

Strömning innebär också en distribution: av el i elnätet, av lagring i serverhallar och trafik i nätverk, med all utrustning som därmed måste drivas. För att inte nämna alla enheter man använder för att läsa, lyssna eller titta. Till exempel skriver it-bolaget Cisco att år 2022 kommer antalet enheter som är uppkopplade mot nätet att vara tre gånger så många som hela jordens befolkning, det vill säga närmare 30 miljarder enheter.

Göran Finnveden, vicerektor för hållbar utveckling och professor för miljöstrategisk analys på KTH, säger att om man ska jämföra fysiska verk med strömmade finns det flera faktorer som påverkar.

Vad är det till exempel för kulturprodukt och hur ser dess fysiska medium ut: är det bok eller film? Vilken elektronisk produkt använder man: är det en stationär dator, mobiltelefon? Hur mycket man använder produkten spelar också roll: en biblioteksbok läses av många medan man i en tidning kanske bara läser en eller två artiklar – och hur ställs det mot den digitala varianten, alltså hur många böcker läser man på sin läsplatta och använder man den till annat? Även var i världen produkten används spelar roll: den svenska elproduktionen är till exempel annorlunda än den i USA.

– Dessa faktorer gör att det inte är helt enkelt att säga att digitala, strömmande kulturprodukter alltid är mycket miljövänligare än de fysiska. Rent generellt gäller att de produkter man skaffar – oavsett om det är elektroniska eller fysiska kulturprodukter – bör användas ofta så att miljöpåverkan kopplad till tillverkningen av produkterna kan spridas ut på så många kulturupplevelser som möjligt, säger Finnveden.

2013 byggde Facebook sin första serverhall i Luleå. Den är lika stor som 17 hockeyarenor och tillsammans med företagets två andra hallar i området beräknas man förbruka lika mycket el som hela Västerås kommun.

För att lagra onlinetjänsternas data – oavsett om det är för sociala medier eller strömning – behövs servrar, och till dem behövs serverhallar; enorma fönsterlösa byggnader på tiotusentals kvadratmeter. Efterfrågan på dessa datakomplex växer: branschen räknar med att 60–200 nya datacenter kommer att byggas i Europa de kommande åren, och Sverige är ett populärt land – Luleåregionen har utvecklats till Europas ledande kluster med 18 olika datacenter.

Det beror på främst tre anledningar: Sverige sänkte elskatten för datacenter för två år sedan, det svala klimatet är väl lämpat för serverhallarnas nedkylningssystem, och här finns tillgång till förnybar energi i större utsträckning än i många andra länder.

Det sistnämnda är en viktig komponent i techjättarnas klimatstrategi. 2011 skrev Facebook på ett åtagande att börja använda 100 procent förnybar energi; Google och Apple gjorde detsamma året därpå. It-industrin är den som ligger främst vad gäller löften om att köpa förnybar el, Google är det företag som köper mest förnybar energi i världen.

Varje år ger Greenpeace ut rapporten ”Click clean” som betygsätter dessa företag i kategorier som energieffektivitet, insyn i energiförbrukning, och hur mycket förnybar energi man använder. Långt ifrån alla är miljövänliga: Netflix och Amazon får till exempel låga betyg i senaste rapporten: bara 17 procent av deras energi är förnybar, och båda företagens största energikällor är kol. Även svenska Spotify får ett lågt betyg (ett D i snitt på skalan A-F), men har sedan dess sammanställt en egen hållbarhetsrapport för att ge inblick i deras energiförbrukning och målsättning att bli klimatneutrala.

Men att använda förnybar energi för att driva anläggningarna innebär inte att energifrågan är löst, menar Göran Finnveden på KTH. För ju mer av den förnybara energin som används av teknikjättar, desto mindre av den blir över till andra – alltså de boende i området eller landet.

– Även den förnybara energin behöver alltså användas så effektivt som möjligt. Man behöver också ta hänsyn till miljöpåverkan från hela livscykeln, alltså även från produktion av utrustningen som finns i anläggningarna. Denna utrustning kräver energi och råvaror och ger upphov till olika former av utsläpp vid produktionen. Den behöver också tas om hand på ett klokt sätt i samband med skrotning av utrustningen. Även själva byggandet av byggnaden kan leda till viss miljöpåverkan, säger han.

Kritiker, som författaren och miljödebattören Lars Wilderäng, kallar det för greenwashing, att storföretagen köper upp all tillgänglig förnybar energi för att rentvå sitt eget varumärke.

– Det finns ingen anledning att sponsra utländska miljardföretag med skattefri el, i synnerhet som serverhallarna bara skapar en handfull med jobb. Det är inte heller miljövänligare att etablera sig i Sverige, utan handlar bara om greenwashing av en verksamhet som tär hårt på energiresurser. Effekten blir bara att det nordiska elhandelsområdet i stället får importera kolkraft. De internationella jättarna kan gröntvätta sina serverhallar, och någon annan får konsumera kolkraften i stället, säger han.

De nya etableringarna innebär även att det blir trångt i det svenska elnätet. P4 Västmanland rapporterade i höstas att Eskilstuna på grund av en Amazonanläggning måste tacka nej till förfrågningar om nyetableringar av andra företag då elförsörjningen inte räcker för mer. I ett debattinlägg i vintras skrev bland andra Energiföretagen Sverige och Sveriges Byggindustrier att redan i dag bedöms samhällsförlusterna på grund av kapacitetsbrist i elnätet uppgå till cirka 80 miljarder kronor per år.

Men det finns också ljuspunkter som visar att utvecklingen går mot ett miljövänligare håll. Förutom strävan mot det klimatneutrala initiativet har energieffektiviseringen blivit bättre, och mer data går att lagra på mindre yta.

– En del scenarier pekar därför mot att man de närmaste åren kan se en konstant utveckling, eller till och med minskande utsläpp av växthusgaser från informations- och kommunikationssektorn, och underhållnings- och mediesektorerna, säger Göran Finnveden.

– En annan ljuspunkt är om den ökade it-användningen kan leda till att vi minskar energianvändningen inom andra sektorer. Exempelvis kan informationsteknologin bidra till energieffektiviseringar inom byggnadssektorn och industriell produktion och att människor konsumerar mindre av andra, mer miljöstörande, produkter.