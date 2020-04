Så ska minnet av coronapandemin bevaras

Nordiska museets gigantiska entréhall är helt tom på besökare, men verksamheten rullar på ändå. Liksom på flera håll samlar personalen just nu in människors egna berättelser om det nya coronavirusets inverkan på vardagen.

– Det som vi upplever nu är historia, konstaterar Jörgen Löwenfeldt.

Han är projektledare för digital insamling på Nordiska museet som uppmanar allmänheten att dela med sig av erfarenheter och upplevelser via en insamling på webbplatsen minnen.se. Bland materialet som hittills strömmat in finns både personliga berättelser och bilder på allt från glesa köer till tomma toapappershyllor. Bidragen hamnar i museets samlingar och bevaras för bland annat framtida forskning. Men Nordiska museet arbetar även aktivt med hur man ska kunna vara ett museum utanför själva huset. Inte minst för att kunna uppfylla sitt riksuppdrag och nå ut till hela landet.

– Ett museum är inte bara en byggnad och det här tycker vi är ett ypperligt exempel på hur ett museum kan agera, menar Löwenfeldt och syftar på coronainsamlingen.

På hemsidan finns en karta över de hittills inlämnade minnena. Eftersom materialet redan är digitalt kommer det också att vara mer sökbart än sådant som förr om åren samlats in analogt, exempelvis i form av dagboksupprop.

– Tyvärr är coronaviruset förmodligen inte den sista pandemin i världen. Att i framtiden kunna bidra med tidigare generationers upplevelser och berättelser är det egentliga syftet med dagens insamling, säger Löwenfeldt och konstaterar att museets arkivbilder från exempelvis spanska sjukan fått ny aktualitet.

Även hos Institutet för språk och folkminnen finns nedtecknade minnen av andra farsoter och epidemier genom tiderna. Med hjälp av ett webbfrågeformulär ska arkiven nu kompletteras med samtidsberättelser om hur människor i Sverige upplever coronapandemin. Utöver tankar och känslor kring nya beteendemönster vill man gärna ta del av reflektioner kring alltifrån nyhetsrapportering till nya ord som har med viruset att göra.

– Våra samlingar är en del av samhällets kollektiva minne och då är det viktigt att även få in röster från i dag som vi kan föra med oss till framtiden, säger Annika Nordström som är arkivchef för Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet under Kulturdepartementet. I grunduppdraget ingår dels att bedriva språkvård och dels att på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.

Trots att det inte finns några särskilda direktiv för hur myndigheten ska agera under just coronakrisen försöker Institutet för språk och folkminnen ändå bidra till att belysa fenomenet utifrån den expertkunskap man har. I språktjänsten Frågelådan finns svar på hur det nya viruset bör benämnas och på hemsidan diskuteras även begrepp som infodemi i termer av nyord. Tommy Kuusela, som är forskningsarkivarie i Uppsala, har dessutom skrivit ett blogginlägg om just ryktesspridning och vandringssägner i relation till det nya coronaviruset.

– Vi kan ge en historisk kontext till det som händer nu och göra jämförelser i tiden. I våra äldre arkivsamlingar finns till exempel sägner om digerdöden och minnesberättelser om koleran och spanska sjukan, berättar Nordström.

Nordiska museet i Stockholm. Foto: Thomas Karlsson

Institutet för språk och folkminnen planerar även att skicka ut en ny, mer omfattande webbfrågelista längre fram efter krisen när vi sitter med facit i hand. Coronamaterialet kommer så småningom att bli en egen samling, tillgänglig och sökbar för både allmänheten och forskare.

På lokal nivå har flera länsmuseer dragit igång egna dokumentationsprojekt och i Stockholm skickade Stadsmuseet snabbt ut sina två fotografer på stan.

– Dels försöker vi fotografera förändringar på Götgatan över tid och dels gör vi lite stickprover här och var. Fältsjukhuset som byggs i Älvsjö tycker jag är intressant så det har vi också fotograferat lite på distans, säger museets forskningschef Rebecka Lennartsson.

Även andra medarbetare har fått låna med sig kameror för att dokumentera miljöer i sin egen vardag. I samband med terrordådet på Drottninggatan 2017 gjorde Stadsmuseet en akut insamling. Sedan dess har man tagit fram ett program för kunskapsuppbyggnad och hur man kan gå till väga.

– Vi ska ha en beredskap för att rycka ut om det händer saker som måste skrivas in i stadens minne, berättar Lennartsson.

I samarbete med Stockholms kvinnohistoriska har Stadsmuseet också skapat ett webbfrågeformulär kring coronakrisen med tydlig Stockholmsprofil. Än så länge bara på svenska, men målsättningen är att översätta frågorna även till andra språk för att få med röster från fler grupper i samhället. En av frågorna handlar om vilken sak eller bild som stockholmarna förknippar med det nya coronaviruset. Att toapapper och handsprit kommer att dyka upp bland svaren är en kvalificerad gissning.

– Med tanke på att man i framtiden kanske vill göra en utställning som sätter in det här i ett större, kulturhistoriskt sammanhang har vi pratat om att samla in även föremål. Farsoter är verkligen något som plågat staden i århundraden, konstaterar Lennartsson.

Foto: Jessica Gow/TT

Att coronakrisen just nu begränsar fysiska öppettider gör att de digitala resurserna hos arkiv och bibliotek blir extra viktiga. Hur dagens enorma informationsflöde på webben och i sociala medier ska sparas för framtiden är samtidigt en annan sorts utmaning. På Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm jobbar man på som vanligt med det material som dagligen levereras till samlingarna.

Framför allt pliktexemplar som i regel kommer direkt från tryckerierna. Men därutöver har KB med hjälp av en särskild programvara även börjat samla in material med koppling till coronaviruset från Twitter. Vanligtvis görs ingen löpande insamling från sociala medier. Men biträdande riksbibliotekarie Lars Ilshammar menar att det i nuläget är viktigt att spara så mycket som möjligt för framtida forskning och bedömningar av coronakrisen. Samtidigt är det förstås svårt att bevara hela ”twitteruniversumet”, inte minst ur ett personligt integritetsperspektiv.

– Om vi skulle samla in alla svenskars twitterkonton skulle det bli för mycket FRA över det hela. Vi vill fånga det offentliga samtalet och då får man försöka göra det med omdöme och med ett urval av de mest relevanta kontona och hashtaggarna, förklarar Ilshammar.

Arkivhandlingar från myndigheter och andra organisationer landar i sin tur småningom hos Riksarkivet som också har en reglerande och främjande roll. Det innebär att man utfärdar föreskrifter för statliga myndigheter samt ger råd till både kommuner och enskilda organisationer.

– Vårt uppdrag är att ha en överblick över samhällets informationshantering, säger riksarkivarien Karin Åström Iko.

Särskilt i dagens digitala värld är det viktigt att göra rätt redan från början för att möjliggöra effektiv hantering i framtiden, menar hon.

– Det är inte en senfråga, utan en nufråga. Det kan vi se i andra kriser som tsunamin och Estonia. Hur agerade myndigheterna, vad gjorde vi för vägval och hur ska vi förstå det här om 50 eller 300 år?