Så skrev DN om The Beatles ”The white album” 1968

I två veckor har jag lyssnat igenom ”Beatles” på alla möjliga olika sätt. Jag har spelat den tillsammans med olika människor, på partyn och vid frukostbordet. Och det har tagit tid för de bägge skivorna varar närmare två timmar.

Det är säkrast att förbereda sig väl när man ska recensera en ny Beatles-skiva. Oftast byter man uppfattning efter ett slag. Det tar tid att smälta deras musik. ”Beatles” är bra. Men inte lika bra som ”Sergeant Pepper” eller ”Magical mystery tour”. ”Beatles” är helt enkelt ett typiskt mellanalbum. Precis på samma sätt som ”Help” för tre år sen.

Förra året var ett mycket fint Beatlesår. Nästa år kanske blir ännu bättre. Men det finaste beatlarna har gett oss 1968 är filmen ”Yellow submarine”. Det går upp och ner för Beatles – precis som för alla andra artister. Det kanske är bäst att påpeka för så fort Beatles gör något som inte är helt perfekt finns det folk som så gärna spekulerar i att de är slut.

Det som förbryllat och irriterat mig mest är att Beatles gjort ett dubbelalbum. Hälften av låtarna är så bra att de tillsammans fått plats på en utmärkt enkel-LP. Inte i klass med ”Sergeant Pepper”, men minst lika bra som ”Revolver”. Andra hälften är svaga, hyfsade eller oinspirerade låtar, typiskt utfyllnadsgods. Det är ”Yer blues”, ”Dear Prudence”, ”Glass onion” etc.

Min egen favorit är ”I’m so tired”. Men jag tycker också om ”Revolution 1” och ”9”, ”Ob-la-di ob-la-da”, ”I will” och ”Savoy truffle”. Men ingen av dem är ändå riktigt i klass med de gamla topparna – som t ex ”Love me do”, ”Eleanor Rigby” och ”A day in the life”.

Det är opraktiskt att de gjort ett dubbelalbum för nu får man i ett kör lyfta pickupen för att slippa en del nummer. Utom på sidan tre som nästan helt kan hoppas över. Dessutom hade en vanlig LP blivit billigare. Många som brukat köpa en Beatles till julen skräms antagligen och köper hellre en LP med Traffic och Stones.

”Beatles” innehåller tre sorters låtar: Rock. Parodier. Och söta sånger. Det är för mycket av alltihop. En enda söt Paul-ballad kan vara nog i ett album. Nu är de för många. Och parodier är roliga första gången – vare sig de gäller Jimi Hendrix, Elvis, Beach Boys eller Dylan. Eller tjugotalet cowboysånger och ”Sound of music”. Sen tröttnar man och undrar: Var är Beatles själva någonstans? Och rock’n’roll finns ju så många andra som gör så enormt mycket bättre än Beatles. Det rytmiska har aldrig varit deras starka sida. Att höra Ringo klunsa omkring i ”Helter skelter” är en plåga.

Nu finns det i hela albumet bara några få låtar som för vidare de idéer som Beatles hållit på att utveckla i flera år. ”Cry baby cry” är en av dem. I ”Revolution 1” och ”Bungalow Bill” visar Beatles vad de tycker politiskt. De är emot våld i alla former – både hos den naiva amerikanen i Vietnams djungel och engelska vänsterradikaler med revolutionsidéer.

”Revolution 9” är också ett intressant stycke. Det låter ungefär som när man växlar mellan olika stationer på en radio. Kanske är den bara ett försök av Beatles att driva med nyhetsjäktande kritiker? Vilket i så fall misslyckats, för kritiken har varit mycket negativ. Själv tycker jag att det är fascinerande att lyssna till alla dessa ljud. Det är vilsamt efter all musik. Kanske är det också en ny väg för Beatles?

Det roligaste med ”Beatles” är att George Harrison börjat komma loss. ”Savoy truffle” är fin. George har lärt sig planera sina stycken och famlar inte omkring lika mycket som de andra. Allra mest famlar John Lennon. Han gör mig besviken. Alla har sin favorit-Beatle. John har alltid varit min. Jag har gillat hans fräckhet och hans absurda infall, som ofta spetsat till det hela när Paul blivit alltför nice. Men i ”Beatles” går Johns nonsens på tomgång. Det är mekaniskt. Texterna är över lag svaga i hela albumet.

Och vad blev det av idén att tänka i stort, som fanns både i ”Pepper” och ”Magical tour”? Den där idén att text och musik, de olika låtarna och själva albumets utstyrsel skulle samverka till en helhet. I ”Beatles” är det bara en massa inspelningar som stoppats ihop i samma paket. Mest verkar det vara en samling singlar.

Framför allt är ”Beatles” ett mycket kommersiellt album. Hela skivan är som gjord för att säljas och enda hindret är det monstruösa priset. Man tycker om skivan omedelbart. Det är först efter ett slag man blir betänksam.

Antagligen passar ”Beatles” bra som festmusik. I motsats till gamla Beatles-skivor är den bra att dansa till. Antagligen skulle man kunna bygga upp en rolig och storartad fest omkring albumet. Det är en idé som är värd att prövas i jul.