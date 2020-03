Så strömmar du sevärda filmer från soffan

Livet är för kort, oavsett coronatider eller ej, för att se dålig film. Den dominerande biografkedjan Filmstaden har valt att stänga sina biografer på obestämd tid. Svenska Bio, med 35 salonger över landet inklusive kvalitetsfilmsinriktade Grand och Victoria i Stockholm, håller däremot ställningarna i skrivande stund – liksom bland annat Folkets Bios biografer.

Strömmad film lär ändå för många filmälskare bli en realitet på kort sikt, särskilt för alla äldre som är mer utsatta för virusets effekter och klättrar på väggarna. De stora internationella strömningsplattformarna som Netflix och HBO är fantastiska på serier, men relativt färsk kvalitetsfilm hittar man också, ibland bättre, på andra håll. Även vissa filmfestivaler flyttar ut på nätet.

Göteborg filmfestival har, via sin abonnerade strömningsplattform Draken Film, redan hittat en kreativ lösning för filmtittare som också stöder biografkulturen. Under den närmaste tiden kommer man att släppa en rad olika nya filmer från ledande svenska distributörer.

Hälften av intäkterna från nya prenumeranter kommer under en sexmånadersperiod att gå till svenska indiebiografer som Zita (Stockholm), Fyrisbiografen (Uppsala), Roy (Göteborg), Kino (Lund), Röda Kvarn (Borås) med flera. Varje prenumerant ska kunna stödja vilken biograf man vill. Bland de aktuella filmer som kommer att dyka upp finns mästerliga ”Porträtt av en kvinna i brand”, det isländska sorgedramat ”En vit, vit dag” och Haifa Al-Mansours ”En kvinnas val” från Saudiarabien.

Men redan nu kan man till exempel strömma det franska Cannesprisade aidskampdramat ”120 slag i minuten”, Mia Hansen-Løves bitterljuva skilsmässofilm ”Dagen efter denna” med Isabelle Huppert liksom den fantastiska dansdokumentären ”Mr Gaga” – en trio filmer som alla fått höga betyg av DN:s filmkritiker. Draken Film är också den abonnerade plattform som enligt sajten Vodeville har flest antal filmer med höga betyg (45 procent).

Den svenska filmdistributören Triarts hyrsajt, som DN:s Filmklubb samarbetar med, skyltar i sin tur med till exempel med suveräna filmer som Guldpalmsvinnaren ”And the we danced”, Pedro Almodovárs mästerliga ”Smärta och ära” som är bland de bästa han gjort, liksom det sorgsna kinesiska mästerverket ”So long, my son”.

Kvalitetsfilm behöver faktiskt inte kosta ett öre (utöver det som alla redan betalat via skattsedeln) om man går till SVT Play. Här finns till exempel visar Xavier Dolans drabbande och relationskrisiga ”Mommy”, Guldpalmsvinnaren ”Dheepan” signerat Jacques Audiard, det hårtslående brittiska överklassdramat ”The riot club” av danska Lone Sherfig och ”Menashe” som skildrar familjekris i bland Brooklyns ortodoxa judar.

De riktiga doldisarna i kvalitetsfilmsvärlden är de strömningstjänster som är knutna till Sveriges bibliotek och som enbart kräver att man hivar fram ett fungerande lånekort. Olika bibliotek är knutna till olika tjänster, vilket gör att det kan kännas lite komplicerat på pappret. Men det är mödan värt att ta reda på vad som gäller. Dessutom är ersättningen vettig för de distributörer som upplåter sina filmer.

Stockholmarna kan till exempel botanisera bland Stockholms stadsbiblioteks lilla guldgruva om ett sjuttital ofta sevärda och ofta kritikerrosade kvalitetsfilmer. Vad sägs om greken Yorgos Lanthimos stjärnspäckade och originella ”The killing of a sacred deer” med Nicole Kidman och Colin Farrell, sydkoreanska ”Bränd” baserad på en bok av Haruki Murakami eller en smått oemotståndlig komedi som ”C'est la vie”, en hejdlös fars om ett kaotiskt bröllop på ett olycksdrabbat slott utanför Paris.

Även klassikerfilmerna håller hög nivå och här kan man hitta gamla pärlor som ”Utvandrarna” med Max von Sydow, Yasujiro Ozus ”Tokyo Story” och Louis Malles ”Hiss till galgen”.

Den renodlade bibliotekstjänsten Cineasterna riktar sig främst ut i landet och finns i 150 kommuner, men stockholmare kan lätt komma åt sajtens strömmade filmer via ett lånekort på Filmhusets bibliotek. Här finns till exempel redan nu dokumentären ”Till min dotter” som gick upp på bio förra veckan, en intim skildring av familjeliv i kriget Syrien. De som inte sett Armando Iannuccis hejdlösa svarta politruksatir ”The death of Stalin” kommer att få en högtidsstund. Man kan också hitta diskrimineringssatiriska, amerikanska ”Sorry to bother you” av Boots Riley liksom den ömsint kallakrigsromantiska ”Cold war” av Pawel Pawlikowski.

Biblioteksjänst strömningstjänst Viddla har i sin tur filmer som svenska ”Tårtgeneralen” med Mikael Persbrandt i sitt livs roll som ”större än livet”-entreprenören Hasse P i Köping, Lisa Langseths ”Euphoria” med Alicia Vikander och det särpräglade konstnärsporträttet Vincent van Gogh -vid evighetens port” med Willem Dafoe som den hårt prövade målaren.

Här hittar du ett antal tjänster med kvalificerat filmutbud Draken Film Prenumeration: 79 kr per månad Antal filmer: Cirka 500 Triart Hyrkostnad: 39 kr per film Antal filmer: ca 900 filmer SVTplay Gratis Antal filmer: ca 30 Stockholms Stadsbibliotek Gratis Antal filmer: cirka 70 Cineasterna Gratis Antal filmer: Ca 2700 Viddla Gratis Antal filmer: 1568 SF Anytime Hyr- och köpfilm från 29-189 kr Antal filmer: ca 10 000 Visa mer

