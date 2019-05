Så tar ”Game of thrones”-stjärnorna avsked av fansen

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Prova DN digitalt gratis fram till 27 maj.

Sophie Turner, som spelar Sansa Stark i serien, tackar sin karaktär för allt den lärt henne, alla som arbetat med produktionen och fansen: ”Jag kommer att sakna er mer än allt annat”, skriver hon.

Euron Greyjoy, spelad av danske Pilou Asbaek, lämnade serien efter säsongens sjunde avsnitt. Kort och gott konstaterar han nu att slutet är här.

https://twitter.com/PilouAsbaek/status/1130177292435693568

”Game of thrones” har under de åtta säsongerna föranlett en intensiv diskussion om spoilers, och vikten av att varna innan något avslöjas. Gwendoline Christie, som spelat Brienne of Tarth, tar avsked med ett inlägg om att hon fått slutet berättat för sig:

Miltos Yeromelou, som spelat Syrio Forel, tackar berättelsen och serien för allt den har gett honom: ”Vi är alla familj. Glöm aldrig det”, skriver han.

https://twitter.com/miltosyerolemou/status/1130208254443831298

Han lämnade serien på ett brutalt sätt för några säsonger sedan, men Pedro Pascal, som spelade Oberyn Martell, står fortfarande bakom seriens skapare när det stormat om avslutningen. ”Håll tyst, det var perfekt”, skriver han.

https://twitter.com/PedroPascal1/status/1130298793545437184

John Bradley West skriver i ett inlägg om de första dagarna på produktion av serien, när han också provade kostym för rollen som Samwell Tarly.

”Drakmoder-kapitlet har upptagit hela mitt vuxna liv. Den här kvinnan har upptagit hela mitt hjärta”, skriver Emilia Clarke om sin rollfigur Daenerys Targaryen, i ett inlägg på Instagram.

Dansken Nikolaj Coster Waldau (Jaime Lannister) tackar kollegan Lena Headey (Cersei Lannister), sin ”bästa syster” under det senaste årtiondet.

Greta Thurfjell: Därför blev ”Game of thrones”-slutet en besvikelse

Läs mer: Så fyller du tomrummet efter ”Game of thrones”